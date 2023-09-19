https://ria.ru/20230919/proizvodstvo-1897229567.html
В Новосибирской области выросли объемы производства яиц и мяса птицы
В Новосибирской области выросли объемы производства яиц и мяса птицы - РИА Новости, 19.09.2023
В Новосибирской области выросли объемы производства яиц и мяса птицы
Производители яйца и мяса птицы в Новосибирской области с начала текущего года существенно нарастили объемы производства, сообщает во вторник правительство... РИА Новости, 19.09.2023
2023-09-19T13:35
2023-09-19T13:35
2023-09-19T14:00
новосибирская область
экономика
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НОВОСИБИРСК, 19 сен – РИА Новости. Производители яйца и мяса птицы в Новосибирской области с начала текущего года существенно нарастили объемы производства, сообщает во вторник правительство региона. "Производство яиц в 1,4 раза больше потребности по региону, а производство мяса птицы на 10% превышает прошлогодний показатель – новосибирские производители наращивают объемы производства", - говорится в сообщении. По данным министерства сельского хозяйства Новосибирской области, на сегодняшний день птицеводство остается рентабельной и инвестиционно-привлекательной отраслью, а птицефабрики – одними из самых современных и технологичных животноводческих предприятий региона. "Данный сектор экономики продолжает развиваться и с профицитом обеспечивает потребности регионального рынка в птицеводческой продукции. Для увеличения производства мяса птицы и удовлетворения потребности населения АО ПФ "Евсинская" по решению руководства холдинга перепрофилировалась с яичного направления на мясное", - сообщили в правительстве. По данным Новосибирскстата, с января по июль 2023 года производство мяса птицы составило 40,5 тысячи тонн, что составляет 110,2% к уровню аналогичного периода прошлого года. Самообеспеченность региона мясом курицы превышает 90%. Также с профицитом Новосибирская область обеспечена яйцом: за первое полугодие 2023 года во всех категориях хозяйств региона было произведено более 500 миллионов штук яиц. Производство яиц покрывает потребности региона в 1,4 раза. "Сельскохозяйственным предприятиям по разведению птицы оказывается государственная поддержка в рамках утвержденной региональным правительством госпрограммы "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Новосибирской области". Новосибирская область является профицитным регионом по производству птицеводческой продукции, излишки яйца и мяса птицы поставляются в другие субъекты РФ и соседние страны", - сообщают власти. По прогнозным данным, к концу 2023 года поголовье птицы составит не менее 8 миллионов голов, валовое производство яиц - не менее 1 миллиарда штук, а производство мяса птицы увеличится на 11% и составит более 93 тысяч тонн.
https://ria.ru/20230808/stroitelstvo-1888826879.html
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новосибирская область, экономика
Новосибирская область, Экономика
В Новосибирской области выросли объемы производства яиц и мяса птицы
В Новосибирской области выросли объемы производства яиц и мяса птицы
НОВОСИБИРСК, 19 сен – РИА Новости. Производители яйца и мяса птицы в Новосибирской области с начала текущего года существенно нарастили объемы производства, сообщает во вторник правительство региона.
"Производство яиц в 1,4 раза больше потребности по региону, а производство мяса птицы на 10% превышает прошлогодний показатель – новосибирские производители наращивают объемы производства", - говорится в сообщении.
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По данным министерства сельского хозяйства Новосибирской области, на сегодняшний день птицеводство остается рентабельной и инвестиционно-привлекательной отраслью, а птицефабрики – одними из самых современных и технологичных животноводческих предприятий региона.
"Данный сектор экономики продолжает развиваться и с профицитом обеспечивает потребности регионального рынка в птицеводческой продукции. Для увеличения производства мяса птицы и удовлетворения потребности населения АО ПФ "Евсинская" по решению руководства холдинга перепрофилировалась с яичного направления на мясное", - сообщили в правительстве.
По данным Новосибирскстата, с января по июль 2023 года производство мяса птицы составило 40,5 тысячи тонн, что составляет 110,2% к уровню аналогичного периода прошлого года. Самообеспеченность региона мясом курицы превышает 90%. Также с профицитом Новосибирская область обеспечена яйцом: за первое полугодие 2023 года во всех категориях хозяйств региона было произведено более 500 миллионов штук яиц. Производство яиц покрывает потребности региона в 1,4 раза.
"Сельскохозяйственным предприятиям по разведению птицы оказывается государственная поддержка в рамках утвержденной региональным правительством госпрограммы "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Новосибирской области". Новосибирская область является профицитным регионом по производству птицеводческой продукции, излишки яйца и мяса птицы поставляются в другие субъекты РФ
и соседние страны", - сообщают власти.
По прогнозным данным, к концу 2023 года поголовье птицы составит не менее 8 миллионов голов, валовое производство яиц - не менее 1 миллиарда штук, а производство мяса птицы увеличится на 11% и составит более 93 тысяч тонн.
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