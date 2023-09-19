Власти Ставрополья определили проекты программы поддержки местных инициатив
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкТаблички с названиями городов и расстоянием от них до Пятигорска на вершине горы Машук
Таблички с названиями городов и расстоянием от них до Пятигорска на вершине горы Машук
СТАВРОПОЛЬ, 19 сен - РИА Новости. На Ставрополье определены проекты программы поддержки местных инициатив, которые будут реализованы в 2024 году; в числе лидеров оказались более 160 проектов, сообщили в пресс-службе правительства региона.
В текущем году администрации муниципальных образований края направили на конкурсный отбор 312 заявок. В типологии проектов на 2024 год лидирует благоустройство территорий и мест отдыха (112 проектов), развитие физической культуры и спорта (23 проекта) и осуществление дорожной деятельности (16 проектов). А также содержание мест захоронений, бытовое обслуживание, ремонт объектов культуры и пожарная безопасность.
"В соответствии с рейтингом, сформированным комиссией, победителями конкурсного отбора станут 166 проектов, получивших максимальное количество баллов. Объем их финансирования в 2024 году составит более 604 миллионов рублей, из которых 363,5 миллиона рублей – краевая субсидия и 181 миллион рублей – средства местных бюджетов. Предприниматели также поучаствуют в реализации этих проектов, их вклад - 45 миллионов рублей. Финансовый вклад местных жителей составит 15 миллионов рублей", - цитирует пресс-служба заместителя председателя правительства – министра финансов Ставропольского края Ларису Калинченко.
Всего с 2007 по 2022 год в крае были реализованы 1564 инициативных проекта на общую сумму более 4,1 миллиарда рублей. По решению губернатора края Владимира Владимирова была расширена территория действия программы поддержки местных инициатив и снижен целый ряд критериев. Благодаря этому число потенциальных участников программы достигло 468, а количество проектов, ежегодно реализуемых в регионе, увеличилось с 23 в 2015 году до 281 в 2023 году, добавили в пресс-службе.