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В ФТС назвали главную статью доходов бюджета после нефти и газа

В ФТС назвали главную статью доходов бюджета после нефти и газа - РИА Новости, 19.09.2023

В ФТС назвали главную статью доходов бюджета после нефти и газа

Экспорт продовольствия становится главной статьей доходов федерального бюджета России после нефти и газа, заявил в интервью РИА Новости временно исполняющий... РИА Новости, 19.09.2023

2023-09-19T07:04

2023-09-19T07:04

2023-09-19T12:07

экономика

россия

руслан давыдов

федеральная таможенная служба (фтс россии)

дальневосточный федеральный университет

вэф-2023

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ВЛАДИВОСТОК, 19 сен — РИА Новости. Экспорт продовольствия становится главной статьей доходов федерального бюджета России после нефти и газа, заявил в интервью РИА Новости временно исполняющий обязанности главы Федеральной таможенной службы Руслан Давыдов в рамках Восточного экономического форума. "Экспорт продовольствия у нас становится главной статьей доходов в федеральный бюджет после нефти и газа. <...> У нас экспорт АПК хорошо растет. Президент об этом говорил — мы практически перевыполнили показатели по экспорту зерновых относительно прошлого года. В основном сейчас экспортируем зерновые. Это львиная доля. Также масличные культуры, масло, растительное масло, подсолнечник. Наверно, это основные", — сказал Давыдов.Он добавил, что основные покупатели российского зерна сегодня — это Китай, Ближний Восток, Египет и Казахстан."Наверно, можно сказать, что эти страны уже являются нашими традиционными рынками", — отметил собеседник агентства.Врио главы ФТС также обратил внимание, что рост экспорта продукции АПК составляет "порядка 70 процентов в весовом выражении", а в стоимостном — поменьше из-за "конъюнктуры цен".VIII Восточный экономический форум проходил 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости — генеральный информационный партнер форума.

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экономика, россия, руслан давыдов, федеральная таможенная служба (фтс россии), дальневосточный федеральный университет, вэф-2023