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Премия губернатора для педагогов колледжей введена в Тверской области - РИА Новости, 19.09.2023
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Тверская область
 
18:42 19.09.2023
https://ria.ru/20230919/premiya-1897350580.html
Премия губернатора для педагогов колледжей введена в Тверской области
Премия губернатора для педагогов колледжей введена в Тверской области - РИА Новости, 19.09.2023
Премия губернатора для педагогов колледжей введена в Тверской области
Премия губернатора Тверской области для победителей и призеров регионального этапа всероссийского конкурса педагогических работников системы среднего... РИА Новости, 19.09.2023
2023-09-19T18:42
2023-09-19T18:42
тверская область
игорь руденя
тверская область
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ТВЕРЬ, 19 сен – РИА Новости. Премия губернатора Тверской области для победителей и призеров регионального этапа всероссийского конкурса педагогических работников системы среднего профессионального образования "Мастер года" введена в Верхневолжье, сообщает пресс-служба регионального правительства. Решение принято на заседании регионального правительства, которое во вторник провел губернатор Тверской области Игорь Руденя. Ежегодно получатели премии губернатора будут определяться в двух номинациях – "Преподаватель года" и "Мастер производственного обучения года". Победителям будут присуждаться выплаты в размере 80 тысяч рублей, а призерам – 50 тысяч рублей. "Мы также приняли решение о том, чтобы вывести эту выплату из налогообложения и не начислять на эту сумму 13% подоходного налога. Это наш небольшой вклад в укрепление благосостояния наших педагогических работников", – сказал Руденя, его слова приводит пресс-служба. В конкурсе смогут принимать участие специалисты со стажем работы не менее трех лет, реализующие мероприятия в рамках федерального проекта "Профессионалитет", имеющие выпускников, успешно сдавших итоговую аттестацию, или победителей и призеров региональных, национальных, международных чемпионатов профессионального мастерства. Ежегодно государственная система профессионального образования Тверской области выпускает на региональный рынок труда около 5 тысяч рабочих и специалистов. Средний показатель занятости выпускников профессиональных образовательных организаций составляет 98%, пояснили в пресс-службе.
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игорь руденя, тверская область
Тверская область, Игорь Руденя, Тверская область

Премия губернатора для педагогов колледжей введена в Тверской области

© Фото : правительство Тверской областиГубернатор Тверской области Игорь Руденя
Губернатор Тверской области Игорь Руденя - РИА Новости, 1920, 19.09.2023
© Фото : правительство Тверской области
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ТВЕРЬ, 19 сен – РИА Новости. Премия губернатора Тверской области для победителей и призеров регионального этапа всероссийского конкурса педагогических работников системы среднего профессионального образования "Мастер года" введена в Верхневолжье, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Решение принято на заседании регионального правительства, которое во вторник провел губернатор Тверской области Игорь Руденя.
Ежегодно получатели премии губернатора будут определяться в двух номинациях – "Преподаватель года" и "Мастер производственного обучения года". Победителям будут присуждаться выплаты в размере 80 тысяч рублей, а призерам – 50 тысяч рублей.
"Мы также приняли решение о том, чтобы вывести эту выплату из налогообложения и не начислять на эту сумму 13% подоходного налога. Это наш небольшой вклад в укрепление благосостояния наших педагогических работников", – сказал Руденя, его слова приводит пресс-служба.
Губернатор Тверской области Игорь Руденя вручил региональным ученым премии за выдающиеся достижения - РИА Новости, 1920, 07.06.2023
Руденя вручил ученым Тверской области премии за выдающиеся достижения
7 июня, 14:18
В конкурсе смогут принимать участие специалисты со стажем работы не менее трех лет, реализующие мероприятия в рамках федерального проекта "Профессионалитет", имеющие выпускников, успешно сдавших итоговую аттестацию, или победителей и призеров региональных, национальных, международных чемпионатов профессионального мастерства.
Ежегодно государственная система профессионального образования Тверской области выпускает на региональный рынок труда около 5 тысяч рабочих и специалистов. Средний показатель занятости выпускников профессиональных образовательных организаций составляет 98%, пояснили в пресс-службе.
 
Тверская областьИгорь РуденяТверская область
 
 
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