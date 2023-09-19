https://ria.ru/20230919/premiya-1897350580.html

Премия губернатора для педагогов колледжей введена в Тверской области

Премия губернатора для педагогов колледжей введена в Тверской области - РИА Новости, 19.09.2023

Премия губернатора для педагогов колледжей введена в Тверской области

Премия губернатора Тверской области для победителей и призеров регионального этапа всероссийского конкурса педагогических работников системы среднего... РИА Новости, 19.09.2023

2023-09-19T18:42

2023-09-19T18:42

2023-09-19T18:42

тверская область

игорь руденя

тверская область

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ТВЕРЬ, 19 сен – РИА Новости. Премия губернатора Тверской области для победителей и призеров регионального этапа всероссийского конкурса педагогических работников системы среднего профессионального образования "Мастер года" введена в Верхневолжье, сообщает пресс-служба регионального правительства. Решение принято на заседании регионального правительства, которое во вторник провел губернатор Тверской области Игорь Руденя. Ежегодно получатели премии губернатора будут определяться в двух номинациях – "Преподаватель года" и "Мастер производственного обучения года". Победителям будут присуждаться выплаты в размере 80 тысяч рублей, а призерам – 50 тысяч рублей. "Мы также приняли решение о том, чтобы вывести эту выплату из налогообложения и не начислять на эту сумму 13% подоходного налога. Это наш небольшой вклад в укрепление благосостояния наших педагогических работников", – сказал Руденя, его слова приводит пресс-служба. В конкурсе смогут принимать участие специалисты со стажем работы не менее трех лет, реализующие мероприятия в рамках федерального проекта "Профессионалитет", имеющие выпускников, успешно сдавших итоговую аттестацию, или победителей и призеров региональных, национальных, международных чемпионатов профессионального мастерства. Ежегодно государственная система профессионального образования Тверской области выпускает на региональный рынок труда около 5 тысяч рабочих и специалистов. Средний показатель занятости выпускников профессиональных образовательных организаций составляет 98%, пояснили в пресс-службе.

https://ria.ru/20230607/premii-1876703740.html

тверская область

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Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

игорь руденя, тверская область