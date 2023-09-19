https://ria.ru/20230919/premiya-1897350580.html
Премия губернатора для педагогов колледжей введена в Тверской области
Премия губернатора для педагогов колледжей введена в Тверской области - РИА Новости, 19.09.2023
Премия губернатора для педагогов колледжей введена в Тверской области
Премия губернатора Тверской области для победителей и призеров регионального этапа всероссийского конкурса педагогических работников системы среднего... РИА Новости, 19.09.2023
2023-09-19T18:42
2023-09-19T18:42
2023-09-19T18:42
тверская область
игорь руденя
тверская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/13/1897348638_0:75:1300:806_1920x0_80_0_0_dc724d18c5d13264f8954749f83efd9a.jpg
ТВЕРЬ, 19 сен – РИА Новости. Премия губернатора Тверской области для победителей и призеров регионального этапа всероссийского конкурса педагогических работников системы среднего профессионального образования "Мастер года" введена в Верхневолжье, сообщает пресс-служба регионального правительства. Решение принято на заседании регионального правительства, которое во вторник провел губернатор Тверской области Игорь Руденя. Ежегодно получатели премии губернатора будут определяться в двух номинациях – "Преподаватель года" и "Мастер производственного обучения года". Победителям будут присуждаться выплаты в размере 80 тысяч рублей, а призерам – 50 тысяч рублей. "Мы также приняли решение о том, чтобы вывести эту выплату из налогообложения и не начислять на эту сумму 13% подоходного налога. Это наш небольшой вклад в укрепление благосостояния наших педагогических работников", – сказал Руденя, его слова приводит пресс-служба. В конкурсе смогут принимать участие специалисты со стажем работы не менее трех лет, реализующие мероприятия в рамках федерального проекта "Профессионалитет", имеющие выпускников, успешно сдавших итоговую аттестацию, или победителей и призеров региональных, национальных, международных чемпионатов профессионального мастерства. Ежегодно государственная система профессионального образования Тверской области выпускает на региональный рынок труда около 5 тысяч рабочих и специалистов. Средний показатель занятости выпускников профессиональных образовательных организаций составляет 98%, пояснили в пресс-службе.
https://ria.ru/20230607/premii-1876703740.html
тверская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/13/1897348638_64:0:1237:880_1920x0_80_0_0_f9f65ded2bbc435e8debdc3e4f8d39d0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
игорь руденя, тверская область
Тверская область, Игорь Руденя, Тверская область
ТВЕРЬ, 19 сен – РИА Новости. Премия губернатора Тверской области для победителей и призеров регионального этапа всероссийского конкурса педагогических работников системы среднего профессионального образования "Мастер года" введена в Верхневолжье, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Решение принято на заседании регионального правительства, которое во вторник провел губернатор Тверской области Игорь Руденя
.
Ежегодно получатели премии губернатора будут определяться в двух номинациях – "Преподаватель года" и "Мастер производственного обучения года". Победителям будут присуждаться выплаты в размере 80 тысяч рублей, а призерам – 50 тысяч рублей.
"Мы также приняли решение о том, чтобы вывести эту выплату из налогообложения и не начислять на эту сумму 13% подоходного налога. Это наш небольшой вклад в укрепление благосостояния наших педагогических работников", – сказал Руденя, его слова приводит пресс-служба.
Руденя вручил ученым Тверской области премии за выдающиеся достижения
В конкурсе смогут принимать участие специалисты со стажем работы не менее трех лет, реализующие мероприятия в рамках федерального проекта "Профессионалитет", имеющие выпускников, успешно сдавших итоговую аттестацию, или победителей и призеров региональных, национальных, международных чемпионатов профессионального мастерства.
Ежегодно государственная система профессионального образования Тверской области выпускает на региональный рынок труда около 5 тысяч рабочих и специалистов. Средний показатель занятости выпускников профессиональных образовательных организаций составляет 98%, пояснили в пресс-службе.