https://ria.ru/20230919/prazdnovanie-1897307187.html

Празднование Дня республики в Адыгее пройдет с 3 по 5 октября

Празднование Дня республики в Адыгее пройдет с 3 по 5 октября - РИА Новости, 19.09.2023

Празднование Дня республики в Адыгее пройдет с 3 по 5 октября

Основные мероприятия, приуроченные к празднованию 32-летия Республики Адыгея, пройдут с 3 по 5 октября, сообщает пресс-служба регионального правительства. РИА Новости, 19.09.2023

2023-09-19T17:22

2023-09-19T17:22

2023-09-19T17:22

республика адыгея

мурат кумпилов

республика адыгея

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МАЙКОП, 19 сен — РИА Новости. Основные мероприятия, приуроченные к празднованию 32-летия Республики Адыгея, пройдут с 3 по 5 октября, сообщает пресс-служба регионального правительства. Глава Адыгеи Мурат Кумпилов провел заседание оргкомитета, посвященное празднованию Дня республики. "В проекте плана предусмотрено около 200 мероприятий – это концерты, книжные выставки, конкурсы чтецов, экскурсии, литературно-музыкальные композиции, флешмобы, спортивные состязания, поэтические и познавательные часы. Наиболее массовые мероприятия пройдут 3-5 октября в республиканской столице (Майкопе – ред.)", - говорится в сообщении пресс-службы. Торжественное собрание и концерт в Госфилармонии состоятся 4 октября, с 3 по 5 октября пройдут выставки изделий мастеров декоративно-прикладного искусства. Кроме того, 5 октября на республиканском стадионе состоится финал Кубка Госсовета-Хасэ Республики Адыгея по любительскому футболу, а на ипподроме пройдут конноспортивные мероприятия. Также в дни празднования на центральной площади Майкопа и в горпарке будут организованы гуляния. Кульминацией праздника станет вечерний концерт на площади им. В. И. Ленина с участием звезд российской эстрады и популярных артистов республики, который завершится фейерверком. "День республики – один из любимых праздников для гостей и жителей Адыгеи. Важно создать праздничную атмосферу, чтобы люди почувствовали это торжество во всей красе, получили положительные эмоции и хорошее настроение. Службам и ведомствам, задействованным в обеспечении безопасности, необходимо еще раз в тесном взаимодействии с органами власти проверить свою готовность", – цитирует пресс-служба Кумпилова.

https://ria.ru/20230915/molodezh-1896618364.html

республика адыгея

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

мурат кумпилов, республика адыгея