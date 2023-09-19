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Празднование Дня республики в Адыгее пройдет с 3 по 5 октября - РИА Новости, 19.09.2023
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Республика Адыгея
 
17:22 19.09.2023
https://ria.ru/20230919/prazdnovanie-1897307187.html
Празднование Дня республики в Адыгее пройдет с 3 по 5 октября
Празднование Дня республики в Адыгее пройдет с 3 по 5 октября - РИА Новости, 19.09.2023
Празднование Дня республики в Адыгее пройдет с 3 по 5 октября
Основные мероприятия, приуроченные к празднованию 32-летия Республики Адыгея, пройдут с 3 по 5 октября, сообщает пресс-служба регионального правительства. РИА Новости, 19.09.2023
2023-09-19T17:22
2023-09-19T17:22
республика адыгея
мурат кумпилов
республика адыгея
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МАЙКОП, 19 сен — РИА Новости. Основные мероприятия, приуроченные к празднованию 32-летия Республики Адыгея, пройдут с 3 по 5 октября, сообщает пресс-служба регионального правительства. Глава Адыгеи Мурат Кумпилов провел заседание оргкомитета, посвященное празднованию Дня республики. "В проекте плана предусмотрено около 200 мероприятий – это концерты, книжные выставки, конкурсы чтецов, экскурсии, литературно-музыкальные композиции, флешмобы, спортивные состязания, поэтические и познавательные часы. Наиболее массовые мероприятия пройдут 3-5 октября в республиканской столице (Майкопе – ред.)", - говорится в сообщении пресс-службы. Торжественное собрание и концерт в Госфилармонии состоятся 4 октября, с 3 по 5 октября пройдут выставки изделий мастеров декоративно-прикладного искусства. Кроме того, 5 октября на республиканском стадионе состоится финал Кубка Госсовета-Хасэ Республики Адыгея по любительскому футболу, а на ипподроме пройдут конноспортивные мероприятия. Также в дни празднования на центральной площади Майкопа и в горпарке будут организованы гуляния. Кульминацией праздника станет вечерний концерт на площади им. В. И. Ленина с участием звезд российской эстрады и популярных артистов республики, который завершится фейерверком. "День республики – один из любимых праздников для гостей и жителей Адыгеи. Важно создать праздничную атмосферу, чтобы люди почувствовали это торжество во всей красе, получили положительные эмоции и хорошее настроение. Службам и ведомствам, задействованным в обеспечении безопасности, необходимо еще раз в тесном взаимодействии с органами власти проверить свою готовность", – цитирует пресс-служба Кумпилова.
https://ria.ru/20230915/molodezh-1896618364.html
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мурат кумпилов, республика адыгея
Республика Адыгея, Мурат Кумпилов, Республика Адыгея

Празднование Дня республики в Адыгее пройдет с 3 по 5 октября

© Фото : пресс-службы Главы Республики АдыгеяПразднование Дня республики в Адыгее пройдет с 3 по 5 октября
Празднование Дня республики в Адыгее пройдет с 3 по 5 октября - РИА Новости, 1920, 19.09.2023
© Фото : пресс-службы Главы Республики Адыгея
Празднование Дня республики в Адыгее пройдет с 3 по 5 октября
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МАЙКОП, 19 сен — РИА Новости. Основные мероприятия, приуроченные к празднованию 32-летия Республики Адыгея, пройдут с 3 по 5 октября, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Глава Адыгеи Мурат Кумпилов провел заседание оргкомитета, посвященное празднованию Дня республики.
"В проекте плана предусмотрено около 200 мероприятий – это концерты, книжные выставки, конкурсы чтецов, экскурсии, литературно-музыкальные композиции, флешмобы, спортивные состязания, поэтические и познавательные часы. Наиболее массовые мероприятия пройдут 3-5 октября в республиканской столице (Майкопе – ред.)", - говорится в сообщении пресс-службы.
Торжественное собрание и концерт в Госфилармонии состоятся 4 октября, с 3 по 5 октября пройдут выставки изделий мастеров декоративно-прикладного искусства. Кроме того, 5 октября на республиканском стадионе состоится финал Кубка Госсовета-Хасэ Республики Адыгея по любительскому футболу, а на ипподроме пройдут конноспортивные мероприятия.
Также в дни празднования на центральной площади Майкопа и в горпарке будут организованы гуляния. Кульминацией праздника станет вечерний концерт на площади им. В. И. Ленина с участием звезд российской эстрады и популярных артистов республики, который завершится фейерверком.
"День республики – один из любимых праздников для гостей и жителей Адыгеи. Важно создать праздничную атмосферу, чтобы люди почувствовали это торжество во всей красе, получили положительные эмоции и хорошее настроение. Службам и ведомствам, задействованным в обеспечении безопасности, необходимо еще раз в тесном взаимодействии с органами власти проверить свою готовность", – цитирует пресс-служба Кумпилова.
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