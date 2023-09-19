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Во Львове после удара российской армии загорелся промышленный склад - РИА Новости, 19.09.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
05:52 19.09.2023 (обновлено: 10:18 19.09.2023)
https://ria.ru/20230919/pozhar-1897115967.html
Во Львове после удара российской армии загорелся промышленный склад
Во Львове после удара российской армии загорелся промышленный склад - РИА Новости, 19.09.2023
Во Львове после удара российской армии загорелся промышленный склад
На промышленном складе во Львове произошел пожар, говорится в публикации "Украинской правды" со ссылкой на мэра Андрея Садового. РИА Новости, 19.09.2023
2023-09-19T05:52
2023-09-19T10:18
специальная военная операция на украине
в мире
львов
львовская область
вооруженные силы рф
украина
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МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. На промышленном складе во Львове произошел пожар, говорится в публикации "Украинской правды" со ссылкой на мэра Андрея Садового.&quot;Садовый сообщил, что в результате удара по Львову возникло возгорание на промышленном складе. По его словам, все соответствующие службы выехали на место&quot;, — пишет издание.Ранее СМИ сообщали о серии взрывов во Львове. В области объявили воздушную тревогу.Российская армия регулярно наносит удары по объектам оборонной промышленности, военного управления, связи и энергетики Украины с 10 октября. Как указывал Владимир Путин, это ответ на теракт на Крымском мосту и другие нападения на объекты гражданской инфраструктуры в России. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.
львов
львовская область
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в мире, львов, львовская область, вооруженные силы рф, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Львов, Львовская область, Вооруженные силы РФ, Украина
Во Львове после удара российской армии загорелся промышленный склад

Во Львове после удара ВС России загорелся промышленный склад

© Фото : ГСЧС УкраиныПоследствия удара по промышленному складу во Львове. 19 сентября 2023
Последствия удара по промышленному складу во Львове. 19 сентября 2023 - РИА Новости, 1920, 19.09.2023
© Фото : ГСЧС Украины
Последствия удара по промышленному складу во Львове. 19 сентября 2023
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МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. На промышленном складе во Львове произошел пожар, говорится в публикации "Украинской правды" со ссылкой на мэра Андрея Садового.
«

"Садовый сообщил, что в результате удара по Львову возникло возгорание на промышленном складе. По его словам, все соответствующие службы выехали на место", — пишет издание.

Ранее СМИ сообщали о серии взрывов во Львове. В области объявили воздушную тревогу.
Российская армия регулярно наносит удары по объектам оборонной промышленности, военного управления, связи и энергетики Украины с 10 октября. Как указывал Владимир Путин, это ответ на теракт на Крымском мосту и другие нападения на объекты гражданской инфраструктуры в России. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
18 сентября, 15:46
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 18.09.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЛьвовЛьвовская областьВооруженные силы РФУкраина
 
 
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