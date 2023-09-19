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Во Львове после удара российской армии загорелся промышленный склад
Во Львове после удара российской армии загорелся промышленный склад - РИА Новости, 19.09.2023
Во Львове после удара российской армии загорелся промышленный склад
На промышленном складе во Львове произошел пожар, говорится в публикации "Украинской правды" со ссылкой на мэра Андрея Садового. РИА Новости, 19.09.2023
2023-09-19T05:52
2023-09-19T05:52
2023-09-19T10:18
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МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. На промышленном складе во Львове произошел пожар, говорится в публикации "Украинской правды" со ссылкой на мэра Андрея Садового."Садовый сообщил, что в результате удара по Львову возникло возгорание на промышленном складе. По его словам, все соответствующие службы выехали на место", — пишет издание.Ранее СМИ сообщали о серии взрывов во Львове. В области объявили воздушную тревогу.Российская армия регулярно наносит удары по объектам оборонной промышленности, военного управления, связи и энергетики Украины с 10 октября. Как указывал Владимир Путин, это ответ на теракт на Крымском мосту и другие нападения на объекты гражданской инфраструктуры в России. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.
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в мире, львов, львовская область, вооруженные силы рф, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Львов, Львовская область, Вооруженные силы РФ, Украина
Во Львове после удара российской армии загорелся промышленный склад
Во Львове после удара ВС России загорелся промышленный склад