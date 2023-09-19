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ВСУ потеряли более 115 военных на Южно-Донецком направлении - РИА Новости, 19.09.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:37 19.09.2023 (обновлено: 14:42 19.09.2023)
https://ria.ru/20230919/poteri-1897252188.html
ВСУ потеряли более 115 военных на Южно-Донецком направлении
ВСУ потеряли более 115 военных на Южно-Донецком направлении - РИА Новости, 19.09.2023
ВСУ потеряли более 115 военных на Южно-Донецком направлении
Группировка ВС РФ "Восток" на южнодонецком направлении отбила атаку ВСУ у Старомайорского в ДНР, уничтожила за сутки более 115 военнослужащих противника и 9... РИА Новости, 19.09.2023
2023-09-19T14:37
2023-09-19T14:42
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
донецкая народная республика
старомайорское
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 19 сен – РИА Новости. Группировка ВС РФ "Восток" на южнодонецком направлении отбила атаку ВСУ у Старомайорского в ДНР, уничтожила за сутки более 115 военнослужащих противника и 9 единиц техники, сообщили во вторник в Минобороны России."На южнодонецком направлении подразделениями группировки войск "Восток" отражена атака ВСУ в районе населенного пункта Старомайорское Донецкой народной республики. Кроме того, ударами авиации и огнем артиллерии нанесено поражение живой силе и технике 110-й бригады территориальной обороны в районе населенного пункта Приютное Запорожской области. Потери противника составили свыше 115-ти украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, пять автомобилей, а также гаубица "Мста-Б", - сообщили в ведомстве.
донецкая народная республика
старомайорское
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вооруженные силы украины, донецкая народная республика, старомайорское, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Донецкая Народная Республика, Старомайорское, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ВСУ потеряли более 115 военных на Южно-Донецком направлении

Минобороны: ВСУ потеряли более 115 военных на Южно-Донецком направлении

© AP Photo / Iryna RybakovaРаненые украинские военнослужащие
Раненые украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 19.09.2023
© AP Photo / Iryna Rybakova
Раненые украинские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 19 сен – РИА Новости. Группировка ВС РФ "Восток" на южнодонецком направлении отбила атаку ВСУ у Старомайорского в ДНР, уничтожила за сутки более 115 военнослужащих противника и 9 единиц техники, сообщили во вторник в Минобороны России.
"На южнодонецком направлении подразделениями группировки войск "Восток" отражена атака ВСУ в районе населенного пункта Старомайорское Донецкой народной республики. Кроме того, ударами авиации и огнем артиллерии нанесено поражение живой силе и технике 110-й бригады территориальной обороны в районе населенного пункта Приютное Запорожской области. Потери противника составили свыше 115-ти украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, пять автомобилей, а также гаубица "Мста-Б", - сообщили в ведомстве.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
18 сентября, 15:46
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 18.09.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныДонецкая Народная РеспубликаСтаромайорскоеБезопасностьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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