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ВСУ потеряли более 115 военных на Южно-Донецком направлении

ВСУ потеряли более 115 военных на Южно-Донецком направлении - РИА Новости, 19.09.2023

ВСУ потеряли более 115 военных на Южно-Донецком направлении

Группировка ВС РФ "Восток" на южнодонецком направлении отбила атаку ВСУ у Старомайорского в ДНР, уничтожила за сутки более 115 военнослужащих противника и 9... РИА Новости, 19.09.2023

2023-09-19T14:37

2023-09-19T14:37

2023-09-19T14:42

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

донецкая народная республика

старомайорское

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 19 сен – РИА Новости. Группировка ВС РФ "Восток" на южнодонецком направлении отбила атаку ВСУ у Старомайорского в ДНР, уничтожила за сутки более 115 военнослужащих противника и 9 единиц техники, сообщили во вторник в Минобороны России."На южнодонецком направлении подразделениями группировки войск "Восток" отражена атака ВСУ в районе населенного пункта Старомайорское Донецкой народной республики. Кроме того, ударами авиации и огнем артиллерии нанесено поражение живой силе и технике 110-й бригады территориальной обороны в районе населенного пункта Приютное Запорожской области. Потери противника составили свыше 115-ти украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, пять автомобилей, а также гаубица "Мста-Б", - сообщили в ведомстве.

донецкая народная республика

старомайорское

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вооруженные силы украины, донецкая народная республика, старомайорское, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)