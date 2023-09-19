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Москвичам рассказали о погоде во вторник - РИА Новости, 19.09.2023
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08:07 19.09.2023
https://ria.ru/20230919/pogoda-1897120585.html
Москвичам рассказали о погоде во вторник
Москвичам рассказали о погоде во вторник - РИА Новости, 19.09.2023
Москвичам рассказали о погоде во вторник
Облачно с прояснениями и до плюс 20 градусов ожидаются в Москве во вторник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. РИА Новости, 19.09.2023
2023-09-19T08:07
2023-09-19T08:07
общество
москва
московская область (подмосковье)
михаил леус
погода
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Облачно с прояснениями и до плюс 20 градусов ожидаются в Москве во вторник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. Синоптик отметил, что сегодня погоду в столице будет формировать тёплый атмосферный фронт, который будет проходить на фоне повышенного атмосферного давления, поэтому его влияние на погоду будет выражено неярко. "Облачно с прояснениями, местами преимущественно в западной и северной части Подмосковья возможны небольшие дожди, в Москве плюс 18-20 градусов, на территории области от плюс 16 до 21 градуса", - сказал Леус. Специалист отметил, что ветер будет дуть южный 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет падать, к вечеру барометры покажут 748 миллиметров ртутного столба, что около нормы.
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общество, москва, московская область (подмосковье), михаил леус, погода
Общество, Москва, Московская область (Подмосковье), Михаил Леус, Погода
Москвичам рассказали о погоде во вторник

Синоптик Леус: в Москве во вторник ожидается облачность и до плюс 20

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкМосква
Москва - РИА Новости, 1920, 19.09.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Облачно с прояснениями и до плюс 20 градусов ожидаются в Москве во вторник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
Синоптик отметил, что сегодня погоду в столице будет формировать тёплый атмосферный фронт, который будет проходить на фоне повышенного атмосферного давления, поэтому его влияние на погоду будет выражено неярко.
"Облачно с прояснениями, местами преимущественно в западной и северной части Подмосковья возможны небольшие дожди, в Москве плюс 18-20 градусов, на территории области от плюс 16 до 21 градуса", - сказал Леус.
Специалист отметил, что ветер будет дуть южный 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет падать, к вечеру барометры покажут 748 миллиметров ртутного столба, что около нормы.
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ОбществоМоскваМосковская область (Подмосковье)Михаил ЛеусПогода
 
 
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