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На Западе высмеяли "победу" Украины над Россией
На Западе высмеяли "победу" Украины над Россией - РИА Новости, 19.09.2023
На Западе высмеяли "победу" Украины над Россией
Киев считает русских поэтов "преступниками" исключительно из-за их происхождения и борется с ними, уничтожая их мемориалы. Об этом в соцсети X написал... РИА Новости, 19.09.2023
2023-09-19T03:26
2023-09-19T03:26
2023-09-19T03:26
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МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Киев считает русских поэтов "преступниками" исключительно из-за их происхождения и борется с ними, уничтожая их мемориалы. Об этом в соцсети X написал ирландский журналист Чей Боуз."В Киеве нанесли крупное поражение России. Красивую мемориальную доску, посвященную великому поэту-романтику Александру Пушкину, жившему некоторое время на Украине, сорвали. Он умер в 1837 году, но теперь его почему-то считают преступником из-за того, что он родился русским", — сыронизировал журналист.Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц начались на Украине в 2015 году после принятия закона о декоммунизации. В последнее время Киев начал борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией.Министр иностранных дел Сергей Лавров отмечал, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию русскоязычного населения.
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в мире, украина, россия, киев, сергей лавров, александр пушкин
В мире, Украина, Россия, Киев, Сергей Лавров, Александр Пушкин
На Западе высмеяли "победу" Украины над Россией
Ирландский журналист Боуз высмеял борьбу Киева с мемориалами русским поэтам