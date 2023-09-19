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На Западе высмеяли "победу" Украины над Россией - РИА Новости, 19.09.2023
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03:26 19.09.2023
https://ria.ru/20230919/poet-1897111362.html
На Западе высмеяли "победу" Украины над Россией
На Западе высмеяли "победу" Украины над Россией - РИА Новости, 19.09.2023
На Западе высмеяли "победу" Украины над Россией
Киев считает русских поэтов "преступниками" исключительно из-за их происхождения и борется с ними, уничтожая их мемориалы. Об этом в соцсети X написал... РИА Новости, 19.09.2023
2023-09-19T03:26
2023-09-19T03:26
в мире
украина
россия
киев
сергей лавров
александр пушкин
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МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Киев считает русских поэтов "преступниками" исключительно из-за их происхождения и борется с ними, уничтожая их мемориалы. Об этом в соцсети X написал ирландский журналист Чей Боуз."В Киеве нанесли крупное поражение России. Красивую мемориальную доску, посвященную великому поэту-романтику Александру Пушкину, жившему некоторое время на Украине, сорвали. Он умер в 1837 году, но теперь его почему-то считают преступником из-за того, что он родился русским", — сыронизировал журналист.Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц начались на Украине в 2015 году после принятия закона о декоммунизации. В последнее время Киев начал борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией.Министр иностранных дел Сергей Лавров отмечал, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию русскоязычного населения.
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в мире, украина, россия, киев, сергей лавров, александр пушкин
В мире, Украина, Россия, Киев, Сергей Лавров, Александр Пушкин
На Западе высмеяли "победу" Украины над Россией

Ирландский журналист Боуз высмеял борьбу Киева с мемориалами русским поэтам

© AP Photo / David GoldmanМонумент Независимости Украины в Киеве
Монумент Независимости Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 19.09.2023
© AP Photo / David Goldman
Монумент Независимости Украины в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Киев считает русских поэтов "преступниками" исключительно из-за их происхождения и борется с ними, уничтожая их мемориалы. Об этом в соцсети X написал ирландский журналист Чей Боуз.
"В Киеве нанесли крупное поражение России. Красивую мемориальную доску, посвященную великому поэту-романтику Александру Пушкину, жившему некоторое время на Украине, сорвали. Он умер в 1837 году, но теперь его почему-то считают преступником из-за того, что он родился русским", — сыронизировал журналист.
© Telegram-канал депутата Киевского городского совета Ксении СеменовойДемонтаж мемориальной доски Пушкину в Киеве
Демонтаж мемориальной доски Пушкину в Киеве
© Telegram-канал депутата Киевского городского совета Ксении Семеновой
Демонтаж мемориальной доски Пушкину в Киеве
Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц начались на Украине в 2015 году после принятия закона о декоммунизации. В последнее время Киев начал борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией.
Министр иностранных дел Сергей Лавров отмечал, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию русскоязычного населения.
Флаг Украины - РИА Новости, 1920, 16.07.2023
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В миреУкраинаРоссияКиевСергей ЛавровАлександр Пушкин
 
 
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