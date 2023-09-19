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Более 17 км дорог Подмосковья осветят до конца года - РИА Новости, 19.09.2023
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Новости Подмосковья
 
13:02 19.09.2023
https://ria.ru/20230919/podmoskove-1897214607.html
Более 17 км дорог Подмосковья осветят до конца года
Более 17 км дорог Подмосковья осветят до конца года - РИА Новости, 19.09.2023
Более 17 км дорог Подмосковья осветят до конца года
Более 17 километров дорог Подмосковья оснастят системами наружного освещения до конца года, сообщили в министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры... РИА Новости, 19.09.2023
2023-09-19T13:02
2023-09-19T13:02
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
мытищи
солнечногорск
алексей гержик
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Более 17 километров дорог Подмосковья оснастят системами наружного освещения до конца года, сообщили в министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области. "Для повышения безопасности движения на региональных дорогах Московской области в этом году построят больше 17 километров новых линий наружного освещения. До конца года светлее станет в городском округе Мытищи — освещение обустроят на двух участках дорог в деревнях Жостово и Чичирево, а также в Дмитровском округе — в деревне Овсянниково и в Солнечногорске — в посёлке Андреевка", - отметили в ведомстве. По словам зампреда правительства — министра транспорта Подмосковья Алексея Гержика, частично уже подключили новую линию в 6,5 километров в Дмитрове на улице Кольцо. Также освещение скоро включат на новой линии на Северном шоссе в Серпухове, на улице Кислова в селе Дединово в Луховицах и в деревне Воронино Зарайского округа.
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московская область (подмосковье)
мытищи
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московская область (подмосковье), мытищи, солнечногорск, алексей гержик
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Мытищи, Солнечногорск, Алексей Гержик

Более 17 км дорог Подмосковья осветят до конца года

© РИА Новости / Алексей КуденкоРаботник энергетической компании за работой
Работник энергетической компании за работой - РИА Новости, 1920, 19.09.2023
© РИА Новости / Алексей Куденко
Работник энергетической компании за работой
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Более 17 километров дорог Подмосковья оснастят системами наружного освещения до конца года, сообщили в министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
"Для повышения безопасности движения на региональных дорогах Московской области в этом году построят больше 17 километров новых линий наружного освещения. До конца года светлее станет в городском округе Мытищи — освещение обустроят на двух участках дорог в деревнях Жостово и Чичирево, а также в Дмитровском округе — в деревне Овсянниково и в Солнечногорске — в посёлке Андреевка", - отметили в ведомстве.
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По словам зампреда правительства — министра транспорта Подмосковья Алексея Гержика, частично уже подключили новую линию в 6,5 километров в Дмитрове на улице Кольцо. Также освещение скоро включат на новой линии на Северном шоссе в Серпухове, на улице Кислова в селе Дединово в Луховицах и в деревне Воронино Зарайского округа.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)МытищиСолнечногорскАлексей Гержик
 
 
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