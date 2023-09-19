https://ria.ru/20230919/podmoskove-1897214607.html

Более 17 км дорог Подмосковья осветят до конца года

Более 17 км дорог Подмосковья осветят до конца года - РИА Новости, 19.09.2023

Более 17 км дорог Подмосковья осветят до конца года

Более 17 километров дорог Подмосковья оснастят системами наружного освещения до конца года, сообщили в министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры... РИА Новости, 19.09.2023

2023-09-19T13:02

2023-09-19T13:02

2023-09-19T13:02

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

мытищи

солнечногорск

алексей гержик

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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Более 17 километров дорог Подмосковья оснастят системами наружного освещения до конца года, сообщили в министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области. "Для повышения безопасности движения на региональных дорогах Московской области в этом году построят больше 17 километров новых линий наружного освещения. До конца года светлее станет в городском округе Мытищи — освещение обустроят на двух участках дорог в деревнях Жостово и Чичирево, а также в Дмитровском округе — в деревне Овсянниково и в Солнечногорске — в посёлке Андреевка", - отметили в ведомстве. По словам зампреда правительства — министра транспорта Подмосковья Алексея Гержика, частично уже подключили новую линию в 6,5 километров в Дмитрове на улице Кольцо. Также освещение скоро включат на новой линии на Северном шоссе в Серпухове, на улице Кислова в селе Дединово в Луховицах и в деревне Воронино Зарайского округа.

https://ria.ru/20230918/podmoskove-1897035950.html

московская область (подмосковье)

мытищи

солнечногорск

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

московская область (подмосковье), мытищи, солнечногорск, алексей гержик