https://ria.ru/20230919/podmoskove-1897214607.html
Более 17 км дорог Подмосковья осветят до конца года
Более 17 км дорог Подмосковья осветят до конца года - РИА Новости, 19.09.2023
Более 17 км дорог Подмосковья осветят до конца года
Более 17 километров дорог Подмосковья оснастят системами наружного освещения до конца года, сообщили в министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры... РИА Новости, 19.09.2023
2023-09-19T13:02
2023-09-19T13:02
2023-09-19T13:02
новости подмосковья
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солнечногорск
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Более 17 километров дорог Подмосковья оснастят системами наружного освещения до конца года, сообщили в министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области. "Для повышения безопасности движения на региональных дорогах Московской области в этом году построят больше 17 километров новых линий наружного освещения. До конца года светлее станет в городском округе Мытищи — освещение обустроят на двух участках дорог в деревнях Жостово и Чичирево, а также в Дмитровском округе — в деревне Овсянниково и в Солнечногорске — в посёлке Андреевка", - отметили в ведомстве. По словам зампреда правительства — министра транспорта Подмосковья Алексея Гержика, частично уже подключили новую линию в 6,5 километров в Дмитрове на улице Кольцо. Также освещение скоро включат на новой линии на Северном шоссе в Серпухове, на улице Кислова в селе Дединово в Луховицах и в деревне Воронино Зарайского округа.
https://ria.ru/20230918/podmoskove-1897035950.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), мытищи, солнечногорск, алексей гержик
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Мытищи, Солнечногорск, Алексей Гержик