https://ria.ru/20230919/patron-1897112130.html
В России начались испытания гиперзвукового снайперского патрона
В России начались испытания гиперзвукового снайперского патрона - РИА Новости, 19.09.2023
В России начались испытания гиперзвукового снайперского патрона
В России стартовали испытания гиперзвукового снайперского патрона, способного в перспективе развивать скорость свыше 1500 метров в секунду, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 19.09.2023
2023-09-19T03:22
2023-09-19T03:22
2023-09-19T05:02
безопасность
технологии
россия
таруса
калужская область
владислав лобаев
lobaev arms
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/0e/1889971299_84:0:2000:1078_1920x0_80_0_0_935d4d4aa67407e900dacb11c62eeb96.jpg
МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. В России стартовали испытания гиперзвукового снайперского патрона, способного в перспективе развивать скорость свыше 1500 метров в секунду, сообщил РИА Новости руководитель разработчика Lobaev Arms Владислав Лобаев."Lobaev Arms возобновила разработку и уже вышла на испытания условно гиперзвукового патрона. На предприятии проводятся его скоростные и кучностные испытания", — сказал Лобаев.Собеседник агентства пояснил, что патрон пока называется "условно гиперзвуковым", поскольку сегодня летает "на грани" гиперзвуковой скорости."Мы можем его выпускать в пограничном с гиперзвуковым вариантом или собственно выходить на гиперзвук. Данное решение мы будем принимать по итогам испытаний, когда определится масса серийного изделия. Гиперзвук начинается со скорости свыше 1500 метров в секунду (выше пяти чисел Маха), высокоскоростным снайперским патроном считается патрон, летящий со скоростью 900 метров в секунду", — отметил оружейник.По словам Лобаева, компания ранее приостановила проект гиперзвукового патрона ранее из-за необходимости наращивать серийное производство существующих образцов оружия по гособоронзаказу, но сегодня работы над ним возобновились, поскольку ВСУ начали активно применять на поле боя новые патроны калибра 10х100 миллиметров. "Противник применяет этот калибр на дальностях за пределами зоны поражения винтовок калибра Cheytac (10,3х77 миллиметров. — Прим. ред.), то есть на расстоянии 2,4-2,6 километра. Опасность этих патронов в том, что они пробивают любые средства индивидуальной бронезащиты на дальности 1,7-1,8 километра, даже не бронебойной пулей", — пояснил он. Специализирующаяся на производстве гражданского и служебного снайперского оружия Lobaev Arms (Таруса, Калужская область) стала первым в истории России частным оборонным предприятием.
https://ria.ru/20230717/vintovka-1884514609.html
https://ria.ru/20230513/cheytac-1871453066.html
россия
таруса
калужская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/0e/1889971299_374:0:1811:1078_1920x0_80_0_0_f2959f2ab82a34925270c8b91c75f17a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, технологии, россия, таруса, калужская область, владислав лобаев, lobaev arms, вооруженные силы украины
Безопасность, Технологии, Россия, Таруса, Калужская область, Владислав Лобаев, Lobaev Arms, Вооруженные силы Украины
В России начались испытания гиперзвукового снайперского патрона
Lobaev Arms: в России стартовали испытания гиперзвукового снайперского патрона
МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. В России стартовали испытания гиперзвукового снайперского патрона, способного в перспективе развивать скорость свыше 1500 метров в секунду, сообщил РИА Новости руководитель разработчика Lobaev Arms Владислав Лобаев.
"Lobaev Arms возобновила разработку и уже вышла на испытания условно гиперзвукового патрона. На предприятии проводятся его скоростные и кучностные испытания", — сказал Лобаев.
В России начинается производство новой снайперской винтовки "Зверобой"
Собеседник агентства пояснил, что патрон пока называется "условно гиперзвуковым", поскольку сегодня летает "на грани" гиперзвуковой скорости.
«
"Мы можем его выпускать в пограничном с гиперзвуковым вариантом или собственно выходить на гиперзвук. Данное решение мы будем принимать по итогам испытаний, когда определится масса серийного изделия. Гиперзвук начинается со скорости свыше 1500 метров в секунду (выше пяти чисел Маха), высокоскоростным снайперским патроном считается патрон, летящий со скоростью 900 метров в секунду", — отметил оружейник.
По словам Лобаева, компания ранее приостановила проект гиперзвукового патрона ранее из-за необходимости наращивать серийное производство существующих образцов оружия по гособоронзаказу, но сегодня работы над ним возобновились, поскольку ВСУ
начали активно применять на поле боя новые патроны калибра 10х100 миллиметров.
"Противник применяет этот калибр на дальностях за пределами зоны поражения винтовок калибра Cheytac (10,3х77 миллиметров. — Прим. ред.), то есть на расстоянии 2,4-2,6 километра. Опасность этих патронов в том, что они пробивают любые средства индивидуальной бронезащиты на дальности 1,7-1,8 километра, даже не бронебойной пулей", — пояснил он.
Специализирующаяся на производстве гражданского и служебного снайперского оружия Lobaev Arms (Таруса
, Калужская область
) стала первым в истории России частным оборонным предприятием.
В России начали выпускать полностью отечественный патрон Cheytac