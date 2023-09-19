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Патрушев и Ван И подтвердили настрой на развитие всеобъемлющего партнерства - РИА Новости, 19.09.2023
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14:24 19.09.2023 (обновлено: 14:25 19.09.2023)
https://ria.ru/20230919/partnerstvo-1897247807.html
Патрушев и Ван И подтвердили настрой на развитие всеобъемлющего партнерства
Патрушев и Ван И подтвердили настрой на развитие всеобъемлющего партнерства - РИА Новости, 19.09.2023
Патрушев и Ван И подтвердили настрой на развитие всеобъемлющего партнерства
Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев и глава МИД Китая Ван И подчеркнули настрой России и Китая на "поступательное развитие всеобъемлющего... РИА Новости, 19.09.2023
2023-09-19T14:24
2023-09-19T14:25
ван и (политик)
николай патрушев
россия
китай
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев и глава МИД Китая Ван И подчеркнули настрой России и Китая на "поступательное развитие всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия", сообщили в пресс-службе аппарата Совбеза РФ. "Собеседники подчеркнули настрой России и Китая на поступательное развитие и укрепление двусторонних отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, а также отметили совпадение или близость подходов России и Китая к ключевым международным проблемам и принципиальным вопросам современного миропорядка", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20230627/soglasheniya-1880619847.html
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ван и (политик), николай патрушев, россия, китай
Ван И (политик), Николай Патрушев, Россия, Китай
Патрушев и Ван И подтвердили настрой на развитие всеобъемлющего партнерства

Патрушев и Ван И подтвердили настрой на развитие стратегического взаимодействия

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкСекретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев и глава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК Компартии Китая Ван И
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев и глава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК Компартии Китая Ван И - РИА Новости, 1920, 19.09.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев и глава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК Компартии Китая Ван И
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев и глава МИД Китая Ван И подчеркнули настрой России и Китая на "поступательное развитие всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия", сообщили в пресс-службе аппарата Совбеза РФ.
"Собеседники подчеркнули настрой России и Китая на поступательное развитие и укрепление двусторонних отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, а также отметили совпадение или близость подходов России и Китая к ключевым международным проблемам и принципиальным вопросам современного миропорядка", - говорится в сообщении.
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Ван И (политик)Николай ПатрушевРоссияКитай
 
 
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