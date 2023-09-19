https://ria.ru/20230919/partnerstvo-1897247807.html
Патрушев и Ван И подтвердили настрой на развитие всеобъемлющего партнерства
Патрушев и Ван И подтвердили настрой на развитие всеобъемлющего партнерства - РИА Новости, 19.09.2023
Патрушев и Ван И подтвердили настрой на развитие всеобъемлющего партнерства
Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев и глава МИД Китая Ван И подчеркнули настрой России и Китая на "поступательное развитие всеобъемлющего... РИА Новости, 19.09.2023
2023-09-19T14:24
2023-09-19T14:24
2023-09-19T14:25
ван и (политик)
николай патрушев
россия
китай
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев и глава МИД Китая Ван И подчеркнули настрой России и Китая на "поступательное развитие всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия", сообщили в пресс-службе аппарата Совбеза РФ. "Собеседники подчеркнули настрой России и Китая на поступательное развитие и укрепление двусторонних отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, а также отметили совпадение или близость подходов России и Китая к ключевым международным проблемам и принципиальным вопросам современного миропорядка", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20230627/soglasheniya-1880619847.html
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ван и (политик), николай патрушев, россия, китай
Ван И (политик), Николай Патрушев, Россия, Китай
Патрушев и Ван И подтвердили настрой на развитие всеобъемлющего партнерства
Патрушев и Ван И подтвердили настрой на развитие стратегического взаимодействия