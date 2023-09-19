https://ria.ru/20230919/olenina-1897128055.html

Органическая оленина появится в Югре

Органическая оленина появится в Югре - РИА Новости, 19.09.2023

Органическая оленина появится в Югре

Эксперты Роскачества посетили оленеводческую компанию в Ханты-Мансийском автономном округе, итогом выездной проверки должно стать вручение сертификата,... РИА Новости, 19.09.2023

2023-09-19T09:33

2023-09-19T09:33

2023-09-19T09:33

ханты-мансийский автономный округ

покачи

ханты-мансийский автономный округ

роскачество

мегион

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 сен – РИА Новости. Эксперты Роскачества посетили оленеводческую компанию в Ханты-Мансийском автономном округе, итогом выездной проверки должно стать вручение сертификата, подтверждающего производство органической оленины, сообщает Фонд развития Югры. "Представители Роскачества посетили АО "Саранпаульская оленеводческая компания" в поселке Саранпауль и провели выездную проверку с оценкой органического производства. Это особо важный этап процесса сертификации, который позволит убедиться в соблюдении всех требований и стандартов ГОСТа", - говорится в сообщении. По данным ведомства, впереди у специалистов по сертификации органической продукции Роскачества выездные проверки югорских товаропроизводителей в Мегион, Покачи, Сургутском и Нефтеюганском районах. В случае успешного прохождения проверки, пять предприятий получат статус сертифицированных производителей органической продукции, что подтвердит соответствие их продукции высоким стандартам качества и безопасности. В 2022 году уже четыре компании из Ханты-Мансийского автономного округа прошли сертификацию сырья из дикоросов и один производитель прошел органическую сертификацию готовой продукции. Саранпаульская оленеводческая компания образовалась в 1961 году в процессе слияния нескольких мелких хозяйств. Численность поголовья оленей составляет более 18 тысяч голов. На предприятии работают 53 специалиста из числа коренного местного населения с практическим опытом и знанием специфики трудовой деятельности в области оленеводства. Оленина, которую производит компания, не содержит гормоны, антибиотики, пестициды и другие вредные вещества, так как животные получают только натуральные корма и находятся в благоприятных условиях обитания. Как отмечал генеральный директор Саранпаульской оленеводческой компании Зульфар Кучуков, продукция предприятия поставляется российским солдатам в зону специальной военной операции в виде тушенки. В общей сложности в 2022 году компания заключила 10 договоров на поставку продукции. В ХМАО находятся две оленеводческие компании – Саранпаульская и Казымская, где суммарно содержится около 22 тысяч голов. Всего же под оленеводство в регионе отведено 97 специальных территорий для 171 домохозяйства. В прошлом году объем финансирования мероприятий по поддержке северного оленеводства в Югре составил почти 100 миллионов рублей, что в три раза больше, чем годом ранее. При этом хозяйства за прошлый год отчитались о производстве почти 170 тонн оленьего мяса.

https://ria.ru/20230913/kolupaev-1896079107.html

https://ria.ru/20230912/bespilotniki-1895916851.html

покачи

ханты-мансийский автономный округ

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покачи, ханты-мансийский автономный округ, роскачество, мегион