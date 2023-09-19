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Патрушев и Ван И обсудили ситуацию вокруг Украины - РИА Новости, 19.09.2023
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14:24 19.09.2023
https://ria.ru/20230919/obsuzhdenie-1897247540.html
Патрушев и Ван И обсудили ситуацию вокруг Украины
Патрушев и Ван И обсудили ситуацию вокруг Украины - РИА Новости, 19.09.2023
Патрушев и Ван И обсудили ситуацию вокруг Украины
Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев и глава МИД Китая Ван И рассмотрели обстановку на Корейском полуострове и ситуацию вокруг Украины,... РИА Новости, 19.09.2023
2023-09-19T14:24
2023-09-19T14:24
украина
россия
корейский полуостров
ван и (политик)
николай патрушев
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев и глава МИД Китая Ван И рассмотрели обстановку на Корейском полуострове и ситуацию вокруг Украины, сообщили в пресс-службе аппарата Совбеза РФ. "Рассмотрена также обстановка на Корейском полуострове и ситуация вокруг Украины", - говорится в сообщении.
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украина, россия, корейский полуостров, ван и (политик), николай патрушев
Украина, Россия, Корейский полуостров, Ван И (политик), Николай Патрушев
Патрушев и Ван И обсудили ситуацию вокруг Украины

Патрушев и глава МИД Китая Ван И обсудили ситуацию вокруг Украины

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкСекретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев и глава МИД КНР Ван И
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев и глава МИД КНР Ван И - РИА Новости, 1920, 19.09.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев и глава МИД КНР Ван И. Архивное фото
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев и глава МИД Китая Ван И рассмотрели обстановку на Корейском полуострове и ситуацию вокруг Украины, сообщили в пресс-службе аппарата Совбеза РФ.
«
"Рассмотрена также обстановка на Корейском полуострове и ситуация вокруг Украины", - говорится в сообщении.
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УкраинаРоссияКорейский полуостровВан И (политик)Николай Патрушев
 
 
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