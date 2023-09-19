https://ria.ru/20230919/obsuzhdenie-1897247540.html

Патрушев и Ван И обсудили ситуацию вокруг Украины

Патрушев и Ван И обсудили ситуацию вокруг Украины - РИА Новости, 19.09.2023

Патрушев и Ван И обсудили ситуацию вокруг Украины

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев и глава МИД Китая Ван И рассмотрели обстановку на Корейском полуострове и ситуацию вокруг Украины,... РИА Новости, 19.09.2023

2023-09-19T14:24

2023-09-19T14:24

2023-09-19T14:24

украина

россия

корейский полуостров

ван и (политик)

николай патрушев

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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев и глава МИД Китая Ван И рассмотрели обстановку на Корейском полуострове и ситуацию вокруг Украины, сообщили в пресс-службе аппарата Совбеза РФ. "Рассмотрена также обстановка на Корейском полуострове и ситуация вокруг Украины", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20230908/pomosch-1895057779.html

украина

россия

корейский полуостров

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украина, россия, корейский полуостров, ван и (политик), николай патрушев