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ВСУ выпустили семь снарядов натовского калибра по Донецку
ВСУ выпустили семь снарядов натовского калибра по Донецку - РИА Новости, 19.09.2023
ВСУ выпустили семь снарядов натовского калибра по Донецку
Украинские войска за три часа выпустили семь снарядов натовского калибра 155 миллиметров по Куйбышевскому району Донецка, сообщило в телеграм-канале... РИА Новости, 19.09.2023
2023-09-19T00:26
2023-09-19T00:26
2023-09-19T00:27
специальная военная операция на украине
куйбышевский район
донецк
украина
сцкк
нато
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происшествия
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ДОНЕЦК, 19 сен - РИА Новости. Украинские войска за три часа выпустили семь снарядов натовского калибра 155 миллиметров по Куйбышевскому району Донецка, сообщило в телеграм-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 18.20 - населенный пункт Карловка - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено 4 снаряда калибром 155 миллиметров... 21.20 - населенный пункт Яснобродовка - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено 3 снаряда калибром 155 миллиметров", - сообщает представительство. Куйбышевский район расположен на западе Донецка. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230918/pvo-1897103506.html
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куйбышевский район, донецк, украина, сцкк, нато, россия, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Куйбышевский район, Донецк, Украина, СЦКК, НАТО, Россия, Происшествия
ВСУ выпустили семь снарядов натовского калибра по Донецку
СЦКК: ВСУ за три часа выпустили семь снарядов натовского калибра по Донецку