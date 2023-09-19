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При обстреле ВСУ Донецка погиб один человек, пятеро пострадали - РИА Новости, 19.09.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
22:23 19.09.2023 (обновлено: 22:35 19.09.2023)
https://ria.ru/20230919/obstrel-1897406171.html
При обстреле ВСУ Донецка погиб один человек, пятеро пострадали
При обстреле ВСУ Донецка погиб один человек, пятеро пострадали - РИА Новости, 19.09.2023
При обстреле ВСУ Донецка погиб один человек, пятеро пострадали
В результате обстрелов Донецка украинскими войсками во вторник погиб один мужчина, пятеро пострадали, сообщил в своем телеграм-канале врио главы ДНР Денис... РИА Новости, 19.09.2023
2023-09-19T22:23
2023-09-19T22:35
специальная военная операция на украине
донецк
донецкая народная республика
петровский район
денис пушилин
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ДОНЕЦК, 19 сен - РИА Новости. В результате обстрелов Донецка украинскими войсками во вторник погиб один мужчина, пятеро пострадали, сообщил в своем телеграм-канале врио главы ДНР Денис Пушилин."В результате обстрела со стороны ВФУ сегодня в Киевском районе Донецка погиб мужчина. Всего в течение дня в столице региона ранены пять человек: двое мужчин получили тяжелые ранения в Петровском районе, двое ранены в Киевском, причем состояние одного из них тяжелое. В Старомихайловке... есть пострадавший средней тяжести", - говорится в сообщении в телеграм-канале.Пушилин уточнил, что были повреждены 17 жилых домов, а также два объекта гражданской инфраструктуры в разных районах столицы.Ранее Пушилин отметил, что российская артиллерия за ночь отразила порядка шести атак ВСУ на краснолиманском направлении, противник с потерями был отброшен на исходные позиции
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донецк
донецкая народная республика
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донецк, донецкая народная республика, петровский район, денис пушилин
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Донецкая Народная Республика, Петровский район, Денис Пушилин
При обстреле ВСУ Донецка погиб один человек, пятеро пострадали

Пушилин: при обстреле ВСУ Донецка погиб один человек, пятеро пострадали

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Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 19.09.2023
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ДОНЕЦК, 19 сен - РИА Новости. В результате обстрелов Донецка украинскими войсками во вторник погиб один мужчина, пятеро пострадали, сообщил в своем телеграм-канале врио главы ДНР Денис Пушилин.
"В результате обстрела со стороны ВФУ сегодня в Киевском районе Донецка погиб мужчина. Всего в течение дня в столице региона ранены пять человек: двое мужчин получили тяжелые ранения в Петровском районе, двое ранены в Киевском, причем состояние одного из них тяжелое. В Старомихайловке... есть пострадавший средней тяжести", - говорится в сообщении в телеграм-канале.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Вчера, 17:33
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Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 19.09.2023Посмотреть
Пушилин уточнил, что были повреждены 17 жилых домов, а также два объекта гражданской инфраструктуры в разных районах столицы.
Ранее Пушилин отметил, что российская артиллерия за ночь отразила порядка шести атак ВСУ на краснолиманском направлении, противник с потерями был отброшен на исходные позиции
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкДонецкая Народная РеспубликаПетровский районДенис Пушилин
 
 
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