https://ria.ru/20230919/obstrel-1897406171.html

При обстреле ВСУ Донецка погиб один человек, пятеро пострадали

При обстреле ВСУ Донецка погиб один человек, пятеро пострадали - РИА Новости, 19.09.2023

При обстреле ВСУ Донецка погиб один человек, пятеро пострадали

В результате обстрелов Донецка украинскими войсками во вторник погиб один мужчина, пятеро пострадали, сообщил в своем телеграм-канале врио главы ДНР Денис... РИА Новости, 19.09.2023

2023-09-19T22:23

2023-09-19T22:23

2023-09-19T22:35

специальная военная операция на украине

донецк

донецкая народная республика

петровский район

денис пушилин

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ДОНЕЦК, 19 сен - РИА Новости. В результате обстрелов Донецка украинскими войсками во вторник погиб один мужчина, пятеро пострадали, сообщил в своем телеграм-канале врио главы ДНР Денис Пушилин."В результате обстрела со стороны ВФУ сегодня в Киевском районе Донецка погиб мужчина. Всего в течение дня в столице региона ранены пять человек: двое мужчин получили тяжелые ранения в Петровском районе, двое ранены в Киевском, причем состояние одного из них тяжелое. В Старомихайловке... есть пострадавший средней тяжести", - говорится в сообщении в телеграм-канале.Пушилин уточнил, что были повреждены 17 жилых домов, а также два объекта гражданской инфраструктуры в разных районах столицы.Ранее Пушилин отметил, что российская артиллерия за ночь отразила порядка шести атак ВСУ на краснолиманском направлении, противник с потерями был отброшен на исходные позиции

https://ria.ru/20230919/arest-1897353704.html

донецк

донецкая народная республика

петровский район

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донецк, донецкая народная республика, петровский район, денис пушилин