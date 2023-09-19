https://ria.ru/20230919/obstrel-1897406171.html
При обстреле ВСУ Донецка погиб один человек, пятеро пострадали
При обстреле ВСУ Донецка погиб один человек, пятеро пострадали - РИА Новости, 19.09.2023
При обстреле ВСУ Донецка погиб один человек, пятеро пострадали
В результате обстрелов Донецка украинскими войсками во вторник погиб один мужчина, пятеро пострадали, сообщил в своем телеграм-канале врио главы ДНР Денис... РИА Новости, 19.09.2023
2023-09-19T22:23
2023-09-19T22:23
2023-09-19T22:35
специальная военная операция на украине
донецк
донецкая народная республика
петровский район
денис пушилин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153268/30/1532683048_0:113:2962:1779_1920x0_80_0_0_22f6c7f33aef158ba47867f157edd59e.jpg
ДОНЕЦК, 19 сен - РИА Новости. В результате обстрелов Донецка украинскими войсками во вторник погиб один мужчина, пятеро пострадали, сообщил в своем телеграм-канале врио главы ДНР Денис Пушилин."В результате обстрела со стороны ВФУ сегодня в Киевском районе Донецка погиб мужчина. Всего в течение дня в столице региона ранены пять человек: двое мужчин получили тяжелые ранения в Петровском районе, двое ранены в Киевском, причем состояние одного из них тяжелое. В Старомихайловке... есть пострадавший средней тяжести", - говорится в сообщении в телеграм-канале.Пушилин уточнил, что были повреждены 17 жилых домов, а также два объекта гражданской инфраструктуры в разных районах столицы.Ранее Пушилин отметил, что российская артиллерия за ночь отразила порядка шести атак ВСУ на краснолиманском направлении, противник с потерями был отброшен на исходные позиции
https://ria.ru/20230919/arest-1897353704.html
донецк
донецкая народная республика
петровский район
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153268/30/1532683048_169:0:2900:2048_1920x0_80_0_0_20eeb5e0c5d54409cd7c288f9e7fec29.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецк, донецкая народная республика, петровский район, денис пушилин
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Донецкая Народная Республика, Петровский район, Денис Пушилин
При обстреле ВСУ Донецка погиб один человек, пятеро пострадали
Пушилин: при обстреле ВСУ Донецка погиб один человек, пятеро пострадали
ДОНЕЦК, 19 сен - РИА Новости. В результате обстрелов Донецка украинскими войсками во вторник погиб один мужчина, пятеро пострадали, сообщил в своем телеграм-канале врио главы ДНР Денис Пушилин.
"В результате обстрела со стороны ВФУ сегодня в Киевском районе Донецка погиб мужчина. Всего в течение дня в столице региона ранены пять человек: двое мужчин получили тяжелые ранения в Петровском районе, двое ранены в Киевском, причем состояние одного из них тяжелое. В Старомихайловке... есть пострадавший средней тяжести", - говорится в сообщении в телеграм-канале.
Пушилин уточнил, что были повреждены 17 жилых домов, а также два объекта гражданской инфраструктуры в разных районах столицы.
Ранее Пушилин отметил, что российская артиллерия за ночь отразила порядка шести атак ВСУ на краснолиманском направлении, противник с потерями был отброшен на исходные позиции
Суд продлил арест фигурантам дела о покушении на экс-главу ДНР Захарченко