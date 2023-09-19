https://ria.ru/20230919/obstrel-1897378541.html

Украинские войска выпустили еще 28 снарядов по Донецку

Украинские войска выпустили еще 28 снарядов по Донецку - РИА Новости, 19.09.2023

Украинские войска выпустили еще 28 снарядов по Донецку

Украинские войска выпустили еще 28 натовских снарядов калибра 155 миллиметров по Донецку, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и... РИА Новости, 19.09.2023

2023-09-19T19:29

2023-09-19T19:29

2023-09-19T19:29

специальная военная операция на украине

происшествия

донецк

украина

сцкк

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 19 сен - РИА Новости. Украинские войска выпустили еще 28 натовских снарядов калибра 155 миллиметров по Донецку, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 17.20 (совпадает с мск) - населенный пункт Яснобродовка - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный)", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале представительства. По сообщениям представительства, по Донецку с 17.30 до 18.55 было выпущено еще 25 натовских снарядов. Также ведомство сообщает о том, что украинские войска в 17.40 выпустили четыре натовских снаряда калибра 155 миллиметров по населенному пункту Гольмовский, в 18.20 обстреляли тремя снарядами того же калибра Зайцево, и еще тремя в 18.35 - Еленовку. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230916/svo-1896508046.html

донецк

украина

донецкая народная республика

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происшествия, донецк, украина, сцкк, донецкая народная республика