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Украинские войска выпустили еще 28 снарядов по Донецку
Украинские войска выпустили еще 28 снарядов по Донецку - РИА Новости, 19.09.2023
Украинские войска выпустили еще 28 снарядов по Донецку
Украинские войска выпустили еще 28 натовских снарядов калибра 155 миллиметров по Донецку, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и... РИА Новости, 19.09.2023
2023-09-19T19:29
2023-09-19T19:29
2023-09-19T19:29
специальная военная операция на украине
происшествия
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ДОНЕЦК, 19 сен - РИА Новости. Украинские войска выпустили еще 28 натовских снарядов калибра 155 миллиметров по Донецку, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 17.20 (совпадает с мск) - населенный пункт Яснобродовка - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный)", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале представительства. По сообщениям представительства, по Донецку с 17.30 до 18.55 было выпущено еще 25 натовских снарядов. Также ведомство сообщает о том, что украинские войска в 17.40 выпустили четыре натовских снаряда калибра 155 миллиметров по населенному пункту Гольмовский, в 18.20 обстреляли тремя снарядами того же калибра Зайцево, и еще тремя в 18.35 - Еленовку. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230916/svo-1896508046.html
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происшествия, донецк, украина, сцкк, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецк, Украина, СЦКК, Донецкая Народная Республика
Украинские войска выпустили еще 28 снарядов по Донецку
Представительство ДНР: ВСУ выпустили еще 28 снарядов по Донецку