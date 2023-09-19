https://ria.ru/20230919/obstrel-1897306940.html

Украинские войска выпустили еще три кассетных снаряда по Донецку

Украинские войска выпустили еще три кассетных снаряда по Донецку - РИА Новости, 19.09.2023

Украинские войска выпустили еще три кассетных снаряда по Донецку

Украинские войска в 16.55 выпустили еще три кассетных снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров по Куйбышевскому и Киевскому районам Донецка, сообщили в... РИА Новости, 19.09.2023

2023-09-19T17:07

2023-09-19T17:07

2023-09-19T17:07

специальная военная операция на украине

донецк

донецкая народная республика

сцкк

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происшествия

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ДОНЕЦК, 19 сен - РИА Новости. Украинские войска в 16.55 выпустили еще три кассетных снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров по Куйбышевскому и Киевскому районам Донецка, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 16:55 - населенный пункт Яснобродовка - город Донецк (Куйбышевский и Киевский районы): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный)", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале представительства. Кроме того, украинские войска с 16.15 по 16.40 выпустили в общей сложности еще 11 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Киевскому, Кировскому и Куйбышевскому районам Донецка. Куйбышевский район расположен на западе Донецка, а Киевский - в северной части города. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230916/svo-1896508046.html

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донецк, донецкая народная республика, сцкк, украина, происшествия