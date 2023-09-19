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ВСУ обстреляли Донецк кассетными снарядами
ВСУ обстреляли Донецк кассетными снарядами - РИА Новости, 19.09.2023
ВСУ обстреляли Донецк кассетными снарядами
Украинские войска в 16.05 выпустили три кассетных снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров по Кировскому району Донецка, сообщило в Telegram-канале... РИА Новости, 19.09.2023
2023-09-19T16:29
2023-09-19T16:29
2023-09-19T16:29
специальная военная операция на украине
донецк
кировский район
сцкк
происшествия
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 19 сен - РИА Новости. Украинские войска в 16.05 выпустили три кассетных снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров по Кировскому району Донецка, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 16.05 - населенный пункт Кураховка - город Донецк (Кировский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный)", - говорится в сообщении представительства. Кроме того, украинские войска с 14.30 по 16.10 выпустили в общей сложности еще 11 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Кировскому, Петровскому и Киевскому районам Донецка и Макеевке. Кировский район расположен в юго-западной части Донецка. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230902/snaryad-1893871180.html
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донецк, кировский район, сцкк, происшествия, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Кировский район, СЦКК, Происшествия, Донецкая Народная Республика
ВСУ обстреляли Донецк кассетными снарядами
Представительство ДНР: ВСУ выпустили три кассетных снаряда по Донецку