https://ria.ru/20230919/obstrel-1897226128.html
ВСУ нанесли массированный удар по Херсонской области
ВСУ нанесли массированный удар по Херсонской области - РИА Новости, 19.09.2023
ВСУ нанесли массированный удар по Херсонской области
Украинские войска нанесли массированный удар по поселку Каиры в Херсонской области, один человек погиб, девять ранены, сообщил глава правительства региона... РИА Новости, 19.09.2023
2023-09-19T13:22
2023-09-19T13:22
2023-09-19T13:51
специальная военная операция на украине
херсонская область
происшествия
андрей алексеенко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен — РИА Новости. Украинские войска нанесли массированный удар по поселку Каиры в Херсонской области, один человек погиб, девять ранены, сообщил глава правительства региона Андрей Алексеенко в Telegram-канале."Девять раненых и один погибший. Это потери одного утра в маленьком поселке Каиры на самом берегу Днепра. Массированный обстрел мирных кварталов продолжался почти 3 часа", - написал Алексеенко.По его словам, противник бил прямой наводкой из танка, минометов, сбрасывал на дома боеприпасы с дронов."Один из них удалось посадить. Сбросить на людей гранату от РПГ-7 он не успел. Местный старожил умер от тяжелых ран. Ему было 84. Артобстрел не давал поднять головы, не то что подъехать "скорой". Остальные раненые продержались. Все в больнице", - подчеркнул глава правительства.По его словам, иначе, чем террор населения, данный обстрел расценивать нельзя."Никаких военных, техники на сельских улицах не было. На видео это хорошо видно. Только разрушенные дома", - подчеркнул Алексеенко.
https://ria.ru/20230919/obstrel-1897128838.html
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херсонская область , происшествия, андрей алексеенко
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Происшествия, Андрей Алексеенко
ВСУ нанесли массированный удар по Херсонской области
Херсонские власти сообщили об обстреле ВСУ поселка Каиры на левом берегу Днепра
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен — РИА Новости.
Украинские войска нанесли массированный удар по поселку Каиры в Херсонской области, один человек погиб, девять ранены, сообщил глава правительства региона Андрей Алексеенко в Telegram-канале
.
"Девять раненых и один погибший. Это потери одного утра в маленьком поселке Каиры на самом берегу Днепра. Массированный обстрел мирных кварталов продолжался почти 3 часа", - написал Алексеенко.
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По его словам, противник бил прямой наводкой из танка, минометов, сбрасывал на дома боеприпасы с дронов.
"Один из них удалось посадить. Сбросить на людей гранату от РПГ-7 он не успел. Местный старожил умер от тяжелых ран. Ему было 84. Артобстрел не давал поднять головы, не то что подъехать "скорой". Остальные раненые продержались. Все в больнице", - подчеркнул глава правительства.
По его словам, иначе, чем террор населения, данный обстрел расценивать нельзя.
"Никаких военных, техники на сельских улицах не было. На видео это хорошо видно. Только разрушенные дома", - подчеркнул Алексеенко.
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