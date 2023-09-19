https://ria.ru/20230919/obstrel-1897226128.html

ВСУ нанесли массированный удар по Херсонской области

ВСУ нанесли массированный удар по Херсонской области - РИА Новости, 19.09.2023

ВСУ нанесли массированный удар по Херсонской области

Украинские войска нанесли массированный удар по поселку Каиры в Херсонской области, один человек погиб, девять ранены, сообщил глава правительства региона... РИА Новости, 19.09.2023

2023-09-19T13:22

2023-09-19T13:22

2023-09-19T13:51

специальная военная операция на украине

херсонская область

происшествия

андрей алексеенко

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/13/1897231926_0:370:960:910_1920x0_80_0_0_5928a2a41f3df8da46e36b94e888d107.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен — РИА Новости. Украинские войска нанесли массированный удар по поселку Каиры в Херсонской области, один человек погиб, девять ранены, сообщил глава правительства региона Андрей Алексеенко в Telegram-канале."Девять раненых и один погибший. Это потери одного утра в маленьком поселке Каиры на самом берегу Днепра. Массированный обстрел мирных кварталов продолжался почти 3 часа", - написал Алексеенко.По его словам, противник бил прямой наводкой из танка, минометов, сбрасывал на дома боеприпасы с дронов."Один из них удалось посадить. Сбросить на людей гранату от РПГ-7 он не успел. Местный старожил умер от тяжелых ран. Ему было 84. Артобстрел не давал поднять головы, не то что подъехать "скорой". Остальные раненые продержались. Все в больнице", - подчеркнул глава правительства.По его словам, иначе, чем террор населения, данный обстрел расценивать нельзя."Никаких военных, техники на сельских улицах не было. На видео это хорошо видно. Только разрушенные дома", - подчеркнул Алексеенко.

https://ria.ru/20230919/obstrel-1897128838.html

https://ria.ru/20230908/ataka-1894913685.html

херсонская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

херсонская область , происшествия, андрей алексеенко