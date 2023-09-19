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Украинские войска нанесли ракетный удар по Запорожской области
Украинские войска нанесли ракетный удар по Запорожской области - РИА Новости, 19.09.2023
Украинские войска нанесли ракетный удар по Запорожской области
Город Молочанск подвергся ракетному удару украинской армии, сообщили журналистам в администрации Запорожской области. РИА Новости, 19.09.2023
2023-09-19T12:36
2023-09-19T12:36
2023-09-19T12:36
специальная военная операция на украине
запорожская область
происшествия
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МЕЛИТОПОЛЬ, 19 сен - РИА Новости. Город Молочанск подвергся ракетному удару украинской армии, сообщили журналистам в администрации Запорожской области. "В 9:20 по московскому времени боевики ВСУ нанесли ракетный удар по городу Молочанск. Разрушено здание бывшей администрации на улице Педенко, а на улице Фруктовая разрушены гаражи", - сообщили в администрации. По предварительным данным, жертв нет.
https://ria.ru/20230919/pvo-1897132034.html
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запорожская область, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Происшествия
Украинские войска нанесли ракетный удар по Запорожской области
Украинские войска нанесли ракетный удар по городу Молочанск Запорожской области