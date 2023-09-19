https://ria.ru/20230919/obstrel-1897197283.html

Украинские войска нанесли ракетный удар по Запорожской области

Украинские войска нанесли ракетный удар по Запорожской области - РИА Новости, 19.09.2023

Украинские войска нанесли ракетный удар по Запорожской области

Город Молочанск подвергся ракетному удару украинской армии, сообщили журналистам в администрации Запорожской области. РИА Новости, 19.09.2023

2023-09-19T12:36

2023-09-19T12:36

2023-09-19T12:36

специальная военная операция на украине

запорожская область

происшествия

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МЕЛИТОПОЛЬ, 19 сен - РИА Новости. Город Молочанск подвергся ракетному удару украинской армии, сообщили журналистам в администрации Запорожской области. "В 9:20 по московскому времени боевики ВСУ нанесли ракетный удар по городу Молочанск. Разрушено здание бывшей администрации на улице Педенко, а на улице Фруктовая разрушены гаражи", - сообщили в администрации. По предварительным данным, жертв нет.

https://ria.ru/20230919/pvo-1897132034.html

запорожская область

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2023

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запорожская область, происшествия