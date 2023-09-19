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ВСУ более десяти раз за сутки атаковали Белгородскую область с БПЛА - РИА Новости, 19.09.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
10:42 19.09.2023
https://ria.ru/20230919/obstrel-1897140207.html
ВСУ более десяти раз за сутки атаковали Белгородскую область с БПЛА
ВСУ более десяти раз за сутки атаковали Белгородскую область с БПЛА - РИА Новости, 19.09.2023
ВСУ более десяти раз за сутки атаковали Белгородскую область с БПЛА
Украинские военные в понедельник не менее 10 раз атаковали Белгородскую область с беспилотников, были зафиксированы сбросы взрывных устройств с квадрокоптера,... РИА Новости, 19.09.2023
2023-09-19T10:42
2023-09-19T10:42
специальная военная операция на украине
белгородская область
карабаново
белгородский район
вячеслав гладков
происшествия
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БЕЛГОРОД, 19 сен - РИА Новости. Украинские военные в понедельник не менее 10 раз атаковали Белгородскую область с беспилотников, были зафиксированы сбросы взрывных устройств с квадрокоптера, атаки с использованием дронов-камикадзе, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. Во вторник губернатор в своем Telegram-канале опубликовал сводку обстрелов за 18 сентября. В понедельник украинские военные выпустили 93 снаряда различного типа по семи муниципалитетам, в том числе 6 устройств было сброшено с квадрокоптера. Кроме того, село Наумовка в Белгородском районе дважды было атаковано с помощью дронов-камикадзе. Один беспилотник упал в поле в Новооскольском округе. Также в понедельник система ПВО успешно сбила один беспилотник самолетного типа и три воздушные цели. ⠀"В Белгородском районе по селам Нехотеевка и Журавлевка выпущено по 5 артиллерийских снарядов, по селу Щетиновка – 10, по селу Наумовка – два артиллерийских снаряда. Также в Наумовке противник дважды атаковал с помощью дронов-камикадзе – оба дрона сдетонировали", - написал Гладков. Он добавил, что в Борисовском районе с квадрокоптера на окраине хутора Лозовая Рудка было сброшено 6 боеприпасов. В Валуйском городском округе в селе Карабаново системой ПВО сбит беспилотник самолетного типа. В Новооскольском городском округе в районе села Косицино в поле упал и сдетонировал беспилотник самолетного типа. Ни в одном из населенных пунктов районов пострадавших и разрушений нет, отметил губернатор. ⠀По данным главы области, в Волоконовском районе три раза из миномета обстреляна окраина хутора Старый. В Грайворонском городском округе по селам Глотово, Заречье-Второе и Сподарюшино в сумме выпущено 17 минометных снарядов. В результате обстрела в селе Глотово повреждена ЛЭП, ее быстро восстановили. "В Шебекинском городском округе системой ПВО сбиты три воздушные цели на подлете к городу Шебекино. Пострадавших нет. В одном частном домовладении выбиты окна, в некоторых частях города была нарушена подача электроэнергии. В ближайшее время аварийные службы восстановят электроснабжение. По селу Середа выпущено 15 минометных и 3 танковых снаряда, по селам Новая Таволжанка и Белянка – 8 и 6 минометных снарядов соответственно, по МАПП "Шебекино" – три минометных снаряда и 5 гранатометных выстрелов, по хутору Панков – 5 минометных снарядов", - уточнил глава региона. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров.
https://ria.ru/20230826/rassledovanie-1892432256.html
https://ria.ru/20230725/sotsspravedlivost-1886046375.html
белгородская область
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белгородская область, карабаново, белгородский район, вячеслав гладков, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Карабаново, Белгородский район, Вячеслав Гладков, Происшествия
ВСУ более десяти раз за сутки атаковали Белгородскую область с БПЛА

Гладков: ВСУ более десяти раз за сутки атаковали Белгородскую область с БПЛА

© Фото опубликовано главой администрации Шебекинского городского округа Владимиром ЖдановымПоследствия обстрела
Последствия обстрела
© Фото опубликовано главой администрации Шебекинского городского округа Владимиром Ждановым
Последствия обстрела. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 19 сен - РИА Новости. Украинские военные в понедельник не менее 10 раз атаковали Белгородскую область с беспилотников, были зафиксированы сбросы взрывных устройств с квадрокоптера, атаки с использованием дронов-камикадзе, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
Во вторник губернатор в своем Telegram-канале опубликовал сводку обстрелов за 18 сентября. В понедельник украинские военные выпустили 93 снаряда различного типа по семи муниципалитетам, в том числе 6 устройств было сброшено с квадрокоптера. Кроме того, село Наумовка в Белгородском районе дважды было атаковано с помощью дронов-камикадзе. Один беспилотник упал в поле в Новооскольском округе. Также в понедельник система ПВО успешно сбила один беспилотник самолетного типа и три воздушные цели.
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⠀"В Белгородском районе по селам Нехотеевка и Журавлевка выпущено по 5 артиллерийских снарядов, по селу Щетиновка – 10, по селу Наумовка – два артиллерийских снаряда. Также в Наумовке противник дважды атаковал с помощью дронов-камикадзе – оба дрона сдетонировали", - написал Гладков.
Он добавил, что в Борисовском районе с квадрокоптера на окраине хутора Лозовая Рудка было сброшено 6 боеприпасов. В Валуйском городском округе в селе Карабаново системой ПВО сбит беспилотник самолетного типа. В Новооскольском городском округе в районе села Косицино в поле упал и сдетонировал беспилотник самолетного типа. Ни в одном из населенных пунктов районов пострадавших и разрушений нет, отметил губернатор.
⠀По данным главы области, в Волоконовском районе три раза из миномета обстреляна окраина хутора Старый. В Грайворонском городском округе по селам Глотово, Заречье-Второе и Сподарюшино в сумме выпущено 17 минометных снарядов. В результате обстрела в селе Глотово повреждена ЛЭП, ее быстро восстановили.
"В Шебекинском городском округе системой ПВО сбиты три воздушные цели на подлете к городу Шебекино. Пострадавших нет. В одном частном домовладении выбиты окна, в некоторых частях города была нарушена подача электроэнергии. В ближайшее время аварийные службы восстановят электроснабжение. По селу Середа выпущено 15 минометных и 3 танковых снаряда, по селам Новая Таволжанка и Белянка – 8 и 6 минометных снарядов соответственно, по МАПП "Шебекино" – три минометных снаряда и 5 гранатометных выстрелов, по хутору Панков – 5 минометных снарядов", - уточнил глава региона.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров.
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Специальная военная операция на УкраинеБелгородская областьКарабановоБелгородский районВячеслав ГладковПроисшествия
 
 
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