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В Уфе школьница проглотила наушник во сне - РИА Новости, 19.09.2023
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15:07 19.09.2023 (обновлено: 18:10 19.09.2023)
https://ria.ru/20230919/naushnik-1897262466.html
В Уфе школьница проглотила наушник во сне
В Уфе школьница проглотила наушник во сне - РИА Новости, 19.09.2023
В Уфе школьница проглотила наушник во сне
Уфимская школьница во сне случайно проглотила беспроводной наушник, ее доставили в больницу, сообщил глава Минздрава Башкирии Айрат Рахматуллин в своем... РИА Новости, 19.09.2023
2023-09-19T15:07
2023-09-19T18:10
происшествия
уфа
здоровье - общество
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УФА, 19 сен – РИА Новости. Уфимская школьница во сне случайно проглотила беспроводной наушник, ее доставили в больницу, сообщил глава Минздрава Башкирии Айрат Рахматуллин в своем Telegram-канале. "В больницу скорой медицинской помощи поступила 15-летняя пациентка, проглотившая во сне беспроводной наушник. Вечером девушка заснула с беспроводным наушником в ухе. Ночью проснулась из-за боли в горле. В этот момент она обнаружила, что наушника рядом с ней нет, разбудила родителей, и они вызвали скорую помощь", - написал министр.По его словам, пациентку доставили в больницу скорой медицинской помощи, где сделали рентген брюшной полости и фиброгастроскопию, обследовав пищевод, желудок и 12-перстную кишку. "Наушник был обнаружен в кишечнике. Девушку госпитализировали в отделение детской хирургии. В этом случае все обошлось без оперативного вмешательства. Предмет вышел из организма естественным путем, без осложнений", - сообщил Рахматуллин.
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происшествия, уфа, здоровье - общество
Происшествия, Уфа, Здоровье - Общество
В Уфе школьница проглотила наушник во сне

В Уфе 15-летняя школьница проглотила наушник во сне и попала в больницу

© Фото : Министр здравоохранения Республики Башкортостан Айрат Рахматуллин/TelegramРентген брюшной полости школьницы, проглотившей во сне беспроводной наушник
Рентген брюшной полости школьницы, проглотившей во сне беспроводной наушник - РИА Новости, 1920, 19.09.2023
© Фото : Министр здравоохранения Республики Башкортостан Айрат Рахматуллин/Telegram
Рентген брюшной полости школьницы, проглотившей во сне беспроводной наушник
Читать ria.ru в
УФА, 19 сен – РИА Новости. Уфимская школьница во сне случайно проглотила беспроводной наушник, ее доставили в больницу, сообщил глава Минздрава Башкирии Айрат Рахматуллин в своем Telegram-канале.
"В больницу скорой медицинской помощи поступила 15-летняя пациентка, проглотившая во сне беспроводной наушник. Вечером девушка заснула с беспроводным наушником в ухе. Ночью проснулась из-за боли в горле. В этот момент она обнаружила, что наушника рядом с ней нет, разбудила родителей, и они вызвали скорую помощь", - написал министр.
По его словам, пациентку доставили в больницу скорой медицинской помощи, где сделали рентген брюшной полости и фиброгастроскопию, обследовав пищевод, желудок и 12-перстную кишку.
"Наушник был обнаружен в кишечнике. Девушку госпитализировали в отделение детской хирургии. В этом случае все обошлось без оперативного вмешательства. Предмет вышел из организма естественным путем, без осложнений", - сообщил Рахматуллин.
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