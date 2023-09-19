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НАТО заявила о готовности помочь Молдавии модернизировать армию - РИА Новости, 19.09.2023
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17:59 19.09.2023
https://ria.ru/20230919/nato-1897332032.html
НАТО заявила о готовности помочь Молдавии модернизировать армию
НАТО заявила о готовности помочь Молдавии модернизировать армию - РИА Новости, 19.09.2023
НАТО заявила о готовности помочь Молдавии модернизировать армию
НАТО разделяет интерес Молдавии по модернизации ее армии, заявил заместитель генерального секретаря альянса Мирча Джоанэ в эфире телеканала Moldova 1. РИА Новости, 19.09.2023
2023-09-19T17:59
2023-09-19T17:59
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нато
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КИШИНЕВ, 19 сен - РИА Новости. НАТО разделяет интерес Молдавии по модернизации ее армии, заявил заместитель генерального секретаря альянса Мирча Джоанэ в эфире телеканала Moldova 1. "Интерес лидеров Молдавии состоит в том, чтобы иметь как можно более крепкую и компетентную армию, и НАТО готова сотрудничать в этом направлении. Мы инвестируем вместе с Евросоюзом в укрепление экономической, институциональной и гражданской устойчивости Молдавии, что очень и очень важно", - заявил Джоанэ. По его словам, сотрудничество альянса и властей республики также сосредоточено на обеспечении полной совместимости вооруженных сил Молдавии с НАТО, но это не подразумевает вступление страны в альянс. Ранее президент Молдавии Майя Санду в интервью изданию Politico заявила, что стране следует отказаться от нейтралитета ради вступления в крупный военный альянс. Газета отмечала, что Санду не упомянула конкретно НАТО, однако ранее неоднократно заявляла, что пункт конституции о нейтральном статусе можно будет пересмотреть, если население выскажется за сближение с Североатлантическим альянсом. Согласно конституции Молдавии, республика обладает нейтральным статусом, однако с 1994 года страна сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства. В столице Молдавии действует информационный центр альянса. В декабре 2017 года в Кишиневе открылось бюро по связям НАТО.
https://ria.ru/20230713/nato-1883986356.html
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в мире, молдавия, нато
В мире, Молдавия, НАТО
НАТО заявила о готовности помочь Молдавии модернизировать армию

Замгенсека Джоанэ: НАТО готова помочь Молдавии в вопросе модернизации армии

© AP Photo / Olivier MatthysФлаги стран-участниц НАТО у штаб-квартиры организации в Брюсселе
Флаги стран-участниц НАТО у штаб-квартиры организации в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 19.09.2023
© AP Photo / Olivier Matthys
Флаги стран-участниц НАТО у штаб-квартиры организации в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 19 сен - РИА Новости. НАТО разделяет интерес Молдавии по модернизации ее армии, заявил заместитель генерального секретаря альянса Мирча Джоанэ в эфире телеканала Moldova 1.
«
"Интерес лидеров Молдавии состоит в том, чтобы иметь как можно более крепкую и компетентную армию, и НАТО готова сотрудничать в этом направлении. Мы инвестируем вместе с Евросоюзом в укрепление экономической, институциональной и гражданской устойчивости Молдавии, что очень и очень важно", - заявил Джоанэ.
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13 июля, 14:57
По его словам, сотрудничество альянса и властей республики также сосредоточено на обеспечении полной совместимости вооруженных сил Молдавии с НАТО, но это не подразумевает вступление страны в альянс.
Ранее президент Молдавии Майя Санду в интервью изданию Politico заявила, что стране следует отказаться от нейтралитета ради вступления в крупный военный альянс. Газета отмечала, что Санду не упомянула конкретно НАТО, однако ранее неоднократно заявляла, что пункт конституции о нейтральном статусе можно будет пересмотреть, если население выскажется за сближение с Североатлантическим альянсом. Согласно конституции Молдавии, республика обладает нейтральным статусом, однако с 1994 года страна сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства. В столице Молдавии действует информационный центр альянса. В декабре 2017 года в Кишиневе открылось бюро по связям НАТО.
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