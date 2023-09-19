https://ria.ru/20230919/nato-1897332032.html

НАТО заявила о готовности помочь Молдавии модернизировать армию

НАТО заявила о готовности помочь Молдавии модернизировать армию - РИА Новости, 19.09.2023

НАТО заявила о готовности помочь Молдавии модернизировать армию

НАТО разделяет интерес Молдавии по модернизации ее армии, заявил заместитель генерального секретаря альянса Мирча Джоанэ в эфире телеканала Moldova 1. РИА Новости, 19.09.2023

2023-09-19T17:59

2023-09-19T17:59

2023-09-19T17:59

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КИШИНЕВ, 19 сен - РИА Новости. НАТО разделяет интерес Молдавии по модернизации ее армии, заявил заместитель генерального секретаря альянса Мирча Джоанэ в эфире телеканала Moldova 1. "Интерес лидеров Молдавии состоит в том, чтобы иметь как можно более крепкую и компетентную армию, и НАТО готова сотрудничать в этом направлении. Мы инвестируем вместе с Евросоюзом в укрепление экономической, институциональной и гражданской устойчивости Молдавии, что очень и очень важно", - заявил Джоанэ. По его словам, сотрудничество альянса и властей республики также сосредоточено на обеспечении полной совместимости вооруженных сил Молдавии с НАТО, но это не подразумевает вступление страны в альянс. Ранее президент Молдавии Майя Санду в интервью изданию Politico заявила, что стране следует отказаться от нейтралитета ради вступления в крупный военный альянс. Газета отмечала, что Санду не упомянула конкретно НАТО, однако ранее неоднократно заявляла, что пункт конституции о нейтральном статусе можно будет пересмотреть, если население выскажется за сближение с Североатлантическим альянсом. Согласно конституции Молдавии, республика обладает нейтральным статусом, однако с 1994 года страна сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства. В столице Молдавии действует информационный центр альянса. В декабре 2017 года в Кишиневе открылось бюро по связям НАТО.

https://ria.ru/20230713/nato-1883986356.html

https://ria.ru/20230828/moldavia-1892714266.html

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в мире, молдавия, нато