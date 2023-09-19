https://ria.ru/20230919/nasilie-1897318198.html
Ассоциация видеоигр заявила о насилии против россиян в новой Call of Duty
Ассоциация видеоигр заявила о насилии против россиян в новой Call of Duty - РИА Новости, 19.09.2023
Ассоциация видеоигр заявила о насилии против россиян в новой Call of Duty
Новая игра Call of Duty: Modern Warfare III не рекомендуется к продаже на территории России из-за анонсированной в трейлере сцены с насилием против российских... РИА Новости, 19.09.2023
2023-09-19T17:35
2023-09-19T17:35
2023-09-19T17:35
технологии
россия
компьютерные игры
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150478/70/1504787042_0:109:1080:717_1920x0_80_0_0_3d2855dfb97d0d4c882db4832f4606c0.jpg
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Новая игра Call of Duty: Modern Warfare III не рекомендуется к продаже на территории России из-за анонсированной в трейлере сцены с насилием против российских граждан, сообщили РИА Новости в Русской ассоциации дистрибьюторов и импортеров видеоигр. "Call of Duty: Modern Warfare III не рекомендуется к распространению, так как в опубликованном видеоролике-тизере имеется сцена, которую можно трактовать как призыв к насилию против российских граждан", - рассказали в ассоциации. Так, на сайте ассоциации указано, что в результате тщательной проверки было установлено, что одна из сюжетных миссий "побуждает игроков к насилию против русских", в связи с чем рекомендуется ограничить импорт, продажу или покупку этой игры на территории страны. В группе "М.Видео-Эльдорадо" подтвердили агентству, что в компании не планируют продавать игру. РИА Новости направило запрос другим ритейлерам. Call of Duty: Modern Warfare III - это компьютерная игра в жанре шутера от первого лица, разработанная Infinity Ward, издателем выступает компания Activision. По сюжету ультранационалистический военный преступник распространяет свою власть по всему миру, а персонажи противостоят новой угрозе.
https://ria.ru/20230914/igrushka-1896256667.html
https://ria.ru/20230916/ukraina-1896714400.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150478/70/1504787042_0:8:1080:818_1920x0_80_0_0_d345f8900415b68c4deb6b9e32b7b762.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, россия, компьютерные игры
Технологии, Россия, Компьютерные игры
Ассоциация видеоигр заявила о насилии против россиян в новой Call of Duty
Ассоциация видеоигр: новая Call of Duty не рекомендуется к распространению в РФ
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Новая игра Call of Duty: Modern Warfare III не рекомендуется к продаже на территории России из-за анонсированной в трейлере сцены с насилием против российских граждан, сообщили РИА Новости в Русской ассоциации дистрибьюторов и импортеров видеоигр.
"Call of Duty: Modern Warfare III не рекомендуется к распространению, так как в опубликованном видеоролике-тизере имеется сцена, которую можно трактовать как призыв к насилию против российских граждан", - рассказали в ассоциации.
Первый всероссийский фестиваль игры проходит в Уфе
Так, на сайте ассоциации указано, что в результате тщательной проверки было установлено, что одна из сюжетных миссий "побуждает игроков к насилию против русских", в связи с чем рекомендуется ограничить импорт, продажу или покупку этой игры на территории страны.
В группе "М.Видео-Эльдорадо" подтвердили агентству, что в компании не планируют продавать игру. РИА Новости направило запрос другим ритейлерам.
Call of Duty: Modern Warfare III - это компьютерная игра в жанре шутера от первого лица, разработанная Infinity Ward, издателем выступает компания Activision. По сюжету ультранационалистический военный преступник распространяет свою власть по всему миру, а персонажи противостоят новой угрозе.
"Игра окончена". В США заявили об исчезновении Украины