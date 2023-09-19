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Ассоциация видеоигр заявила о насилии против россиян в новой Call of Duty - РИА Новости, 19.09.2023
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17:35 19.09.2023
https://ria.ru/20230919/nasilie-1897318198.html
Ассоциация видеоигр заявила о насилии против россиян в новой Call of Duty
Ассоциация видеоигр заявила о насилии против россиян в новой Call of Duty - РИА Новости, 19.09.2023
Ассоциация видеоигр заявила о насилии против россиян в новой Call of Duty
Новая игра Call of Duty: Modern Warfare III не рекомендуется к продаже на территории России из-за анонсированной в трейлере сцены с насилием против российских... РИА Новости, 19.09.2023
2023-09-19T17:35
2023-09-19T17:35
технологии
россия
компьютерные игры
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Новая игра Call of Duty: Modern Warfare III не рекомендуется к продаже на территории России из-за анонсированной в трейлере сцены с насилием против российских граждан, сообщили РИА Новости в Русской ассоциации дистрибьюторов и импортеров видеоигр. "Call of Duty: Modern Warfare III не рекомендуется к распространению, так как в опубликованном видеоролике-тизере имеется сцена, которую можно трактовать как призыв к насилию против российских граждан", - рассказали в ассоциации. Так, на сайте ассоциации указано, что в результате тщательной проверки было установлено, что одна из сюжетных миссий "побуждает игроков к насилию против русских", в связи с чем рекомендуется ограничить импорт, продажу или покупку этой игры на территории страны. В группе "М.Видео-Эльдорадо" подтвердили агентству, что в компании не планируют продавать игру. РИА Новости направило запрос другим ритейлерам. Call of Duty: Modern Warfare III - это компьютерная игра в жанре шутера от первого лица, разработанная Infinity Ward, издателем выступает компания Activision. По сюжету ультранационалистический военный преступник распространяет свою власть по всему миру, а персонажи противостоят новой угрозе.
https://ria.ru/20230914/igrushka-1896256667.html
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технологии, россия, компьютерные игры
Технологии, Россия, Компьютерные игры
Ассоциация видеоигр заявила о насилии против россиян в новой Call of Duty

Ассоциация видеоигр: новая Call of Duty не рекомендуется к распространению в РФ

© Activision PublishingКомпьютерная игра Call of Duty
Компьютерная игра Call of Duty
© Activision Publishing
Компьютерная игра Call of Duty. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Новая игра Call of Duty: Modern Warfare III не рекомендуется к продаже на территории России из-за анонсированной в трейлере сцены с насилием против российских граждан, сообщили РИА Новости в Русской ассоциации дистрибьюторов и импортеров видеоигр.
"Call of Duty: Modern Warfare III не рекомендуется к распространению, так как в опубликованном видеоролике-тизере имеется сцена, которую можно трактовать как призыв к насилию против российских граждан", - рассказали в ассоциации.
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Так, на сайте ассоциации указано, что в результате тщательной проверки было установлено, что одна из сюжетных миссий "побуждает игроков к насилию против русских", в связи с чем рекомендуется ограничить импорт, продажу или покупку этой игры на территории страны.
В группе "М.Видео-Эльдорадо" подтвердили агентству, что в компании не планируют продавать игру. РИА Новости направило запрос другим ритейлерам.
Call of Duty: Modern Warfare III - это компьютерная игра в жанре шутера от первого лица, разработанная Infinity Ward, издателем выступает компания Activision. По сюжету ультранационалистический военный преступник распространяет свою власть по всему миру, а персонажи противостоят новой угрозе.
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