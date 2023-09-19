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Посольство России напомнило наемникам Киева о наказании - РИА Новости, 19.09.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
01:15 19.09.2023
https://ria.ru/20230919/nakazanie-1897107981.html
Посольство России напомнило наемникам Киева о наказании
Посольство России напомнило наемникам Киева о наказании - РИА Новости, 19.09.2023
Посольство России напомнило наемникам Киева о наказании
Посольство России в Швеции в социальной сети Х (бывшая Twitter) заявило, что все наемники киевского режима понесут наказание. РИА Новости, 19.09.2023
2023-09-19T01:15
2023-09-19T01:15
специальная военная операция на украине
в мире
россия
швеция
киев
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Посольство России в Швеции в социальной сети Х (бывшая Twitter) заявило, что все наемники киевского режима понесут наказание. "Наемничество - это преступление. Присоединение к бандеровцам - преступно вдвойне. Надеемся, что в Швеции наконец поймут: все иностранцы, в том числе и шведы, которые решили зарабатывать кровавые деньги киевского режима, обязательно понесут наказание в соответствии с российским и международным законодательством", - говорится в сообщении посольства. Оно таким образом отреагировало на публикацию в газете Svenska dagbladet о двух шведах, воюющих в составе "интернационального легиона Украины". Минобороны РФ неоднократно заявляло, что киевский режим использует иностранных наемников в качестве "пушечного мяса", а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком.
https://ria.ru/20230915/naemniki-1896432656.html
россия
швеция
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в мире, россия, швеция, киев
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Швеция, Киев
Посольство России напомнило наемникам Киева о наказании

Посольство России в Швеции: все наемники киевского режима понесут наказание

© AP Photo / Michal DyjukИностранные наемники
Иностранные наемники - РИА Новости, 1920, 19.09.2023
© AP Photo / Michal Dyjuk
Иностранные наемники. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Посольство России в Швеции в социальной сети Х (бывшая Twitter) заявило, что все наемники киевского режима понесут наказание.
«
"Наемничество - это преступление. Присоединение к бандеровцам - преступно вдвойне. Надеемся, что в Швеции наконец поймут: все иностранцы, в том числе и шведы, которые решили зарабатывать кровавые деньги киевского режима, обязательно понесут наказание в соответствии с российским и международным законодательством", - говорится в сообщении посольства.
Оно таким образом отреагировало на публикацию в газете Svenska dagbladet о двух шведах, воюющих в составе "интернационального легиона Украины".
Минобороны РФ неоднократно заявляло, что киевский режим использует иностранных наемников в качестве "пушечного мяса", а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком.
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