https://ria.ru/20230919/nakazanie-1897107981.html

Посольство России напомнило наемникам Киева о наказании

Посольство России напомнило наемникам Киева о наказании - РИА Новости, 19.09.2023

Посольство России напомнило наемникам Киева о наказании

Посольство России в Швеции в социальной сети Х (бывшая Twitter) заявило, что все наемники киевского режима понесут наказание. РИА Новости, 19.09.2023

2023-09-19T01:15

2023-09-19T01:15

2023-09-19T01:15

специальная военная операция на украине

в мире

россия

швеция

киев

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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Посольство России в Швеции в социальной сети Х (бывшая Twitter) заявило, что все наемники киевского режима понесут наказание. "Наемничество - это преступление. Присоединение к бандеровцам - преступно вдвойне. Надеемся, что в Швеции наконец поймут: все иностранцы, в том числе и шведы, которые решили зарабатывать кровавые деньги киевского режима, обязательно понесут наказание в соответствии с российским и международным законодательством", - говорится в сообщении посольства. Оно таким образом отреагировало на публикацию в газете Svenska dagbladet о двух шведах, воюющих в составе "интернационального легиона Украины". Минобороны РФ неоднократно заявляло, что киевский режим использует иностранных наемников в качестве "пушечного мяса", а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком.

https://ria.ru/20230915/naemniki-1896432656.html

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швеция

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в мире, россия, швеция, киев