https://ria.ru/20230919/moskva-1897067439.html

Объем производства автотранспорта и прицепов вырос в Москве на 9,1 процента

Объем производства автотранспорта и прицепов вырос в Москве на 9,1 процента - РИА Новости, 19.09.2023

Объем производства автотранспорта и прицепов вырос в Москве на 9,1 процента

С января по июль текущего года в Москве рост объема выпуска автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов превысил девять процентов по сравнению с... РИА Новости, 19.09.2023

2023-09-19T10:10

2023-09-19T10:10

2023-09-19T10:10

москва

владимир ефимов (правительство москвы)

владислав овчинский

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МОСКВА, 19 сен – РИА Новости. С января по июль текущего года в Москве рост объема выпуска автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов превысил девять процентов по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, заявил и.о. заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов."Сфера столичного автомобилестроения на сегодняшний день насчитывает более двадцати площадок, где занято свыше 8 тыс. человек. С января по июль текущего года московские автопроизводители нарастили выпуск продукции на 9,1%. Наиболее весомый вклад в положительную динамику отрасли внесло производство комплектующих и принадлежностей для автотранспорта, которое за отчетный период показало двукратный рост", – сказал исполняющий обязанности вице-мэра, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.Там отметили, что на автомобилестроительных предприятиях в городе проходит модернизация производства. Кроме того, там расширяют линейки продукции, а также успешно замещают ниши на рынке, которые освободились. Центром разработки компонентов и технологий для серийного производства и обслуживания электробусов, легковых машин и грузовиков на электрическом приводе призван стать кластер электромобилестроения, который создан в Москве. Свыше пятидесяти производителей автомобилей, микроэлектроники, композитных материалов, а также зарядных станций вошли в его состав.В свою очередь, и.о. главы департамента инвестиционной и промышленной политики города Владислав Овчинский пояснил, что уверенный рост показывают поставки автотранспорта и компонентов московского производства. Он привел цифры по объему отгрузок продукции за первые семь месяцев 2023 года – порядка 61 млрд руб., что превышает показатели аналогичного периода прошлого года на 19,7%.На территории Москвы работают более 4 тыс. индустриальных предприятий, где трудятся свыше 720 тыс. человек. Помимо электромобилестроения, к крупнейшим перспективным проектам можно отнести кластеры фармацевтики, фотоники и электроники, а также федеральный центр беспилотных авиационных систем, который располагается в индустриальном парке "Руднево".Ранее Ефимов сообщал, что компании-резиденты столичного кластера фотоники и микроэлектроники по итогам прошлого года получили суммарную выручку в размере 70 млрд руб.

https://ria.ru/20230918/moskva-1896599985.html

москва

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2023

Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, владимир ефимов (правительство москвы) , владислав овчинский