https://ria.ru/20230919/moskva-1897067439.html
Объем производства автотранспорта и прицепов вырос в Москве на 9,1 процента
Объем производства автотранспорта и прицепов вырос в Москве на 9,1 процента - РИА Новости, 19.09.2023
Объем производства автотранспорта и прицепов вырос в Москве на 9,1 процента
С января по июль текущего года в Москве рост объема выпуска автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов превысил девять процентов по сравнению с... РИА Новости, 19.09.2023
2023-09-19T10:10
2023-09-19T10:10
2023-09-19T10:10
москва
владимир ефимов (правительство москвы)
владислав овчинский
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/12/1858757439_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_54b20362a923da2bfb21fbb8d850c54f.png
МОСКВА, 19 сен – РИА Новости. С января по июль текущего года в Москве рост объема выпуска автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов превысил девять процентов по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, заявил и.о. заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов."Сфера столичного автомобилестроения на сегодняшний день насчитывает более двадцати площадок, где занято свыше 8 тыс. человек. С января по июль текущего года московские автопроизводители нарастили выпуск продукции на 9,1%. Наиболее весомый вклад в положительную динамику отрасли внесло производство комплектующих и принадлежностей для автотранспорта, которое за отчетный период показало двукратный рост", – сказал исполняющий обязанности вице-мэра, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.Там отметили, что на автомобилестроительных предприятиях в городе проходит модернизация производства. Кроме того, там расширяют линейки продукции, а также успешно замещают ниши на рынке, которые освободились. Центром разработки компонентов и технологий для серийного производства и обслуживания электробусов, легковых машин и грузовиков на электрическом приводе призван стать кластер электромобилестроения, который создан в Москве. Свыше пятидесяти производителей автомобилей, микроэлектроники, композитных материалов, а также зарядных станций вошли в его состав.В свою очередь, и.о. главы департамента инвестиционной и промышленной политики города Владислав Овчинский пояснил, что уверенный рост показывают поставки автотранспорта и компонентов московского производства. Он привел цифры по объему отгрузок продукции за первые семь месяцев 2023 года – порядка 61 млрд руб., что превышает показатели аналогичного периода прошлого года на 19,7%.На территории Москвы работают более 4 тыс. индустриальных предприятий, где трудятся свыше 720 тыс. человек. Помимо электромобилестроения, к крупнейшим перспективным проектам можно отнести кластеры фармацевтики, фотоники и электроники, а также федеральный центр беспилотных авиационных систем, который располагается в индустриальном парке "Руднево".Ранее Ефимов сообщал, что компании-резиденты столичного кластера фотоники и микроэлектроники по итогам прошлого года получили суммарную выручку в размере 70 млрд руб.
https://ria.ru/20230918/moskva-1896599985.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/12/1858757439_49:0:2780:2048_1920x0_80_0_0_71779bf8cd051152fbf4ec1711c9d254.png
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, владимир ефимов (правительство москвы) , владислав овчинский
Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Владислав Овчинский
МОСКВА, 19 сен – РИА Новости. С января по июль текущего года в Москве рост объема выпуска автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов превысил девять процентов по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, заявил и.о. заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
"Сфера столичного автомобилестроения на сегодняшний день насчитывает более двадцати площадок, где занято свыше 8 тыс. человек. С января по июль текущего года московские автопроизводители нарастили выпуск продукции на 9,1%. Наиболее весомый вклад в положительную динамику отрасли внесло производство комплектующих и принадлежностей для автотранспорта, которое за отчетный период показало двукратный рост", – сказал исполняющий обязанности вице-мэра, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.
Ефимов: в Москве объем производства фармпродукции вырос на 50,6 процента
Там отметили, что на автомобилестроительных предприятиях в городе проходит модернизация производства. Кроме того, там расширяют линейки продукции, а также успешно замещают ниши на рынке, которые освободились. Центром разработки компонентов и технологий для серийного производства и обслуживания электробусов, легковых машин и грузовиков на электрическом приводе призван стать кластер электромобилестроения, который создан в Москве. Свыше пятидесяти производителей автомобилей, микроэлектроники, композитных материалов, а также зарядных станций вошли в его состав.
В свою очередь, и.о. главы департамента инвестиционной и промышленной политики города Владислав Овчинский
пояснил, что уверенный рост показывают поставки автотранспорта и компонентов московского производства. Он привел цифры по объему отгрузок продукции за первые семь месяцев 2023 года – порядка 61 млрд руб., что превышает показатели аналогичного периода прошлого года на 19,7%.
На территории Москвы работают более 4 тыс. индустриальных предприятий, где трудятся свыше 720 тыс. человек. Помимо электромобилестроения, к крупнейшим перспективным проектам можно отнести кластеры фармацевтики, фотоники и электроники, а также федеральный центр беспилотных авиационных систем, который располагается в индустриальном парке "Руднево".
Ранее Ефимов сообщал, что компании-резиденты столичного кластера фотоники и микроэлектроники по итогам прошлого года получили суммарную выручку в размере 70 млрд руб.