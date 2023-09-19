https://ria.ru/20230919/missiya-1897208879.html
РЭЦ организовал деловую миссию в Китай для промышленников на CIIF — 2023
РЭЦ организовал деловую миссию в Китай для промышленников на CIIF — 2023 - РИА Новости, 19.09.2023
РЭЦ организовал деловую миссию в Китай для промышленников на CIIF — 2023
Российские производители промышленного оборудования представляют свою продукцию на международной выставке China International Industry Fair (CIIF) 2023 в Шанхае РИА Новости, 19.09.2023
2023-09-19T12:53
2023-09-19T12:53
2023-09-19T12:53
российский экспортный центр (рэц)
вэб.рф (вэб)
экономика
китай
шанхай
россия
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Российские производители промышленного оборудования представляют свою продукцию на международной выставке China International Industry Fair (CIIF) 2023 в Шанхае (КНР), сообщает Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ)."При поддержке РЭЦ участниками деловой миссии с российской стороны стали представители порядка десяти компаний (нефтегазовая отрасль, лесная промышленность, специализированное оборудование) из числа крупного и среднего бизнеса, которые заинтересованы в выходе на рынок Китая", - говорится в сообщении.За время деловой миссии планируется проведение порядка ста деловых встреч с потенциальными китайскими партнерами. Целевые переговоры с заинтересованными китайскими байерами организовывает РЭЦ, на них компании смогут установить деловые контакты и договориться о сотрудничестве. При этом РЭЦ оплачивает 100% затрат экспортеров: по аренде, застройке площадей, оплате регистрационных сборов за участников международных мероприятий, администрированию площадки, техническому обеспечению и сопровождению работы площадки, оплате услуг переводчиков.China International Industry Fair (CIIF) 2023 - одна из крупнейших машиностроительных выставок Китая. Ежегодно в ней принимают участие более 2200 компаний, число посетителей превышает 120 тысяч человек. За время своего существования CIIF превратилась в важную международную промышленную платформу, способствующую развитию экономических и торговых связей между государствами.Чтобы стать участником бизнес-миссии, организовываемой при поддержке РЭЦ, необходимо подать соответствующую заявку в Российский экспортный центр через личный кабинет экспортера на цифровой платформе "Мой экспорт".
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
российский экспортный центр (рэц), вэб.рф (вэб), экономика, китай, шанхай, россия
Российский экспортный центр (РЭЦ), ВЭБ.РФ (ВЭБ), Экономика, Китай, Шанхай, Россия
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Российские производители промышленного оборудования представляют свою продукцию на международной выставке China International Industry Fair (CIIF) 2023 в Шанхае (КНР), сообщает Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ).
"При поддержке РЭЦ участниками деловой миссии с российской стороны стали представители порядка десяти компаний (нефтегазовая отрасль, лесная промышленность, специализированное оборудование) из числа крупного и среднего бизнеса, которые заинтересованы в выходе на рынок Китая", - говорится в сообщении.
За время деловой миссии планируется проведение порядка ста деловых встреч с потенциальными китайскими партнерами. Целевые переговоры с заинтересованными китайскими байерами организовывает РЭЦ, на них компании смогут установить деловые контакты и договориться о сотрудничестве. При этом РЭЦ
оплачивает 100% затрат экспортеров: по аренде, застройке площадей, оплате регистрационных сборов за участников международных мероприятий, администрированию площадки, техническому обеспечению и сопровождению работы площадки, оплате услуг переводчиков.
China International Industry Fair (CIIF) 2023 - одна из крупнейших машиностроительных выставок Китая. Ежегодно в ней принимают участие более 2200 компаний, число посетителей превышает 120 тысяч человек. За время своего существования CIIF превратилась в важную международную промышленную платформу, способствующую развитию экономических и торговых связей между государствами.
Чтобы стать участником бизнес-миссии, организовываемой при поддержке РЭЦ, необходимо подать соответствующую заявку в Российский экспортный центр через личный кабинет экспортера на цифровой платформе "Мой экспорт".
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