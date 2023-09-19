https://ria.ru/20230919/melitopol-1897128660.html
В Мелитополе прогремел взрыв
В Мелитополе прогремел взрыв - РИА Новости, 19.09.2023
В Мелитополе прогремел взрыв
В Мелитополе Запорожской области раздался взрыв - предварительно, сработала система ПВО, сообщают городские власти в Telegram-канале. РИА Новости, 19.09.2023
2023-09-19T09:36
2023-09-19T09:36
2023-09-19T09:47
специальная военная операция на украине
мелитополь
запорожская область
происшествия
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МОСКВА, 19 сен – РИА Новости. В Мелитополе Запорожской области раздался взрыв - предварительно, сработала система ПВО, сообщают городские власти в Telegram-канале."В Мелитополе прозвучал звук взрыва. Сохраняйте спокойствие, подробности уточняются. Предварительно, сработала система ПВО", - говорится в сообщении администрации Мелитополя.
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мелитополь, запорожская область, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Мелитополь, Запорожская область, Происшествия
В Мелитополе прогремел взрыв
В Мелитополе прогремел взрыв, предварительно, сработала система ПВО