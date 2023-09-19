https://ria.ru/20230919/mediki-1897225981.html

Гладков рассказал о подготовке студентов-медиков в Старом Осколе

Гладков рассказал о подготовке студентов-медиков в Старом Осколе - РИА Новости, 19.09.2023

Гладков рассказал о подготовке студентов-медиков в Старом Осколе

Студенты-медики приступили к занятиям в Высшей школе медицины в больнице Старого Оскола, в ходе которых используются современные технологии, в том числе очки... РИА Новости, 19.09.2023

2023-09-19T13:21

2023-09-19T13:21

2023-09-19T13:21

белгородская область

старый оскол

вячеслав гладков

белгородский государственный университет

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БЕЛГОРОД, 19 сен – РИА Новости. Студенты-медики приступили к занятиям в Высшей школе медицины в больнице Старого Оскола, в ходе которых используются современные технологии, в том числе очки виртуальной реальности, а сам проект позволит решить кадровые проблемы в обеспечении медицинских учреждений Старого Оскола, Губкина и других районов Белгородской области кадрами, сообщил губернатор Вячеслав Гладков на своей странице в социальной сети "ВКонтакте". Глава региона сообщил, что в старооскольской окружной больнице Луки Крымского начались занятия в Высшей школе медицины на базе Белгородского государственного университета. "Напомню, в мае этого года мы открыли и начали реализацию этого проекта, который, я уверен, позволит решить кадровую проблему в обеспечении наших медицинских учреждений здравоохранения Старого Оскола, Губкина, прилегающих районов", - написал Гладков. Он выразил уверенность в том, что студенты не только получают знания от преподавателей, которые сами являются практикующими врачами, но и формируют практические навыки. Гладков также сообщил, что власти приобретают современное оборудование. Например, купили программное оборудование с VR-очками российского производителя, который позволяет в виртуальном мире осуществить прием пациентов. "Это дает возможность остановить в любой момент процесс преподавателю, разобрать ошибки, значит наши студенты будут очень хорошими врачами, мы на это надеемся, что их качественная работа будет помогать людям возвращать здоровье, а может быть, и жизнь", - отметил глава региона. Он подчеркнул, что видимые изменения в региональной системе здравоохранения есть, но власти стремятся к тому, чтобы еще улучшать качество предоставления медицинских услуг, от которых зависят жизнь и здоровье жителей Белгородской области. "Будем стараться и дальше решать большие и маленькие проблемы, которые стоят у нас в этой отрасли", - подчеркнул Гладков.

https://ria.ru/20230904/semi-1894091190.html

https://ria.ru/20230918/svo-1896973121.html

старый оскол

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старый оскол, вячеслав гладков, белгородский государственный университет