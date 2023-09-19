https://ria.ru/20230919/maykova-1897175243.html

Умерла актриса Любовь Майкова

Умерла актриса Любовь Майкова - РИА Новости, 19.09.2023

Умерла актриса Любовь Майкова

Умерла советская и российская актриса Любовь Майкова, сообщает ГИТИС. РИА Новости, 19.09.2023

2023-09-19T12:10

2023-09-19T12:10

2023-09-19T14:48

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МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Умерла советская и российская актриса Любовь Майкова, сообщает ГИТИС. "Любовь Майкова скончалась 18 сентября", — говорится в сообщении. ГИТИС выразил соболезнования родным и близким актрисы.Майкова в 1980 году окончила ГИТИС. С 1986 по 1989 год работала в театре "Малая драматическая труппа", входила число его основателей. В 1980-м дебютировала в кино, исполнив роль лаборантки в фильме "Вам и не снилось...". Снималась также в фильмах "Салон красоты", "Где находится нофелет?", "Забытая мелодия для флейты".В 1980-е годы актриса переехала в США и жила в Сиэтле.

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2023

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новости культуры, гитис