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Умерла актриса Любовь Майкова - РИА Новости, 19.09.2023
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
12:10 19.09.2023 (обновлено: 14:48 19.09.2023)
https://ria.ru/20230919/maykova-1897175243.html
Умерла актриса Любовь Майкова
Умерла актриса Любовь Майкова - РИА Новости, 19.09.2023
Умерла актриса Любовь Майкова
Умерла советская и российская актриса Любовь Майкова, сообщает ГИТИС. РИА Новости, 19.09.2023
2023-09-19T12:10
2023-09-19T14:48
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МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Умерла советская и российская актриса Любовь Майкова, сообщает ГИТИС. "Любовь Майкова скончалась 18 сентября", — говорится в сообщении. ГИТИС выразил соболезнования родным и близким актрисы.Майкова в 1980 году окончила ГИТИС. С 1986 по 1989 год работала в театре "Малая драматическая труппа", входила число его основателей. В 1980-м дебютировала в кино, исполнив роль лаборантки в фильме "Вам и не снилось...". Снималась также в фильмах "Салон красоты", "Где находится нофелет?", "Забытая мелодия для флейты".В 1980-е годы актриса переехала в США и жила в Сиэтле.
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новости культуры, гитис
Культура, Новости культуры, ГИТИС
Умерла актриса Любовь Майкова

Умерла сыгравшая лаборантку в фильме "Вам и не снилось" Любовь Майкова

© пресс-служба ГИТИСАктриса Любовь Майкова
Актриса Любовь Майкова
© пресс-служба ГИТИС
Актриса Любовь Майкова. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Умерла советская и российская актриса Любовь Майкова, сообщает ГИТИС.
"Любовь Майкова скончалась 18 сентября", — говорится в сообщении.
ГИТИС выразил соболезнования родным и близким актрисы.

Майкова в 1980 году окончила ГИТИС. С 1986 по 1989 год работала в театре "Малая драматическая труппа", входила число его основателей. В 1980-м дебютировала в кино, исполнив роль лаборантки в фильме "Вам и не снилось...". Снималась также в фильмах "Салон красоты", "Где находится нофелет?", "Забытая мелодия для флейты".
В 1980-е годы актриса переехала в США и жила в Сиэтле.
 
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