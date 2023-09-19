https://ria.ru/20230919/liviya-1897338769.html

Кадыров обвинил мировое сообщество в безразличии к трагедии в Ливии

Кадыров обвинил мировое сообщество в безразличии к трагедии в Ливии - РИА Новости, 19.09.2023

Кадыров обвинил мировое сообщество в безразличии к трагедии в Ливии

Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале назвал реакцию мирового сообщества на трагедию в Ливии чудовищной и обвинил в безразличии к беде в... РИА Новости, 19.09.2023

2023-09-19T18:12

2023-09-19T18:12

2023-09-19T18:12

в мире

ливия

дерна (муниципалитет)

рамзан кадыров

нато

сша

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ГРОЗНЫЙ, 19 сен – РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале назвал реакцию мирового сообщества на трагедию в Ливии чудовищной и обвинил в безразличии к беде в мусульманской стране. "Страшные кадры из Ливии облетели весь мир, не менее чудовищной выглядела и остается такой же реакция мирового сообщества. Многие западные страны продемонстрировали практически полное безразличие к трагедии в мусульманском регионе. Лицемерие псевдодемократических государств давно не удивляет. Ведь мы прекрасно помним, какой повышенный интерес к Ливии был у стран НАТО, когда они ее безжалостно бомбили, на словах объясняя это тем, что якобы желают помочь ливийскому народу", - написал Кадыров. Он обвинил в этой трагедии, в том числе, и США с Североатлантическим альянсом, которые, по его словам, погрузили Ливию в хаос и разруху 12 лет назад. По словам Кадырова, страна не развивалась, в аварийном состоянии оказалась инфраструктура, которая необходима на случай природных стихий. "Случись аналогичная ситуация в той же Европе, об этом трубили бы все СМИ, а в операции по спасению были бы задействованы все имеющиеся ресурсы. Между тем Россия с первых дней откликнулась на трагедию в Ливии. В зону бедствия ежедневно направляется гуманитарная помощь, а наши спасатели помогают ликвидировать страшные последствия потопа", - написал глава региона. Он добавил, что Чечня поддерживает постоянную связь с руководством Ливии и готова оказать необходимую помощь пострадавшим в ходе наводнения и паводков. "Власти на местах об этом знают. В отличие от западных стран, мы были и остаемся надежным другом Ливии в любых вопросах и всегда будем оказывать всемерную помощь людям, оказавшимся в трудной ситуации", - заявил Кадыров. На прошлой неделе из-за проливных дождей, вызванных циклоном "Даниэль", были зафиксированы паводки и наводнения в ряде городов и населенных пунктов на востоке Ливии, включая Эль-Байду и Дерну. В результате в регионе были закрыты аэропорты и морские порты. Города Суса и Дерна на востоке страны были объявлены зонами стихийного бедствия. В затронутых наводнениями городах был введен комендантский час. Данные о числе погибших разнятся, но, по предварительным данным, сообщается по меньшей мере о 4 тысячах погибших.

https://ria.ru/20230918/spasateli-1896885396.html

https://ria.ru/20230916/uragan-1896654127.html

ливия

дерна (муниципалитет)

сша

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в мире, ливия, дерна (муниципалитет), рамзан кадыров, нато, сша