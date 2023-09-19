Цивилев после выборов оставил правительство Кузбасса в прежнем составе
Цивилев после выборов оставил правительство Кузбасса в прежнем составе
© Фотохост-агентство РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкГубернатор Кемеровской области Сергей Цивилев
© Фотохост-агентство РИА Новости / Алексей Майшев
Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев. Архивное фото
КЕМЕРОВО, 19 сен – РИА Новости. Избранный на новый срок губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев сформировал правительство Кузбасса, оставив его в прежнем составе, поскольку команда показала свою эффективность, сообщает пресс-служба правительства Кемеровской области.
"Губернатор Кузбасса подписал постановление о формировании состава правительства региона. Сергей Цивилев утвердил тот состав правительства, который работал ранее. Как отметил губернатор, результаты работы правительства заслуживают самой высокой оценки: за пять лет удалось сделать то, чего не удавалось сделать в предыдущие двадцать. При этом значительная часть этой деятельности пришлась на сложные годы - эпидемию Covid-19 и начало СВО", – говорится в сообщении.
"У нас в регионе сформировалась замечательная команда, которая развивает Кузбасс при активной поддержке президента Российской Федерации Владимира Путина. За нашу команду отдали свои голоса свыше 85% избирателей. Это говорит о том, что кузбассовцы гордятся своим регионом, поддерживают те изменения, которые сейчас происходят, и одобряют нашу работу. Наша задача на следующие пять лет — дальнейшее улучшение качества жизни людей", — цитирует пресс-служба Сергея Цивилева.
Уточняется, что первым заместителем губернатора – председателем правительства Кузбасса назначен Илья Середюк. Заместителями губернатора Кузбасса – Валерий Догадов (по вопросам безопасности и правопорядка); Глеб Орлов (по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству); Андрей Панов (по топливно-энергетическому комплексу, транспорту и экологии); Ольга Турбаба (по внутренней политике).
Первым заместителем председателя правительства – министром финансов назначен Игорь Малахов.
Заместителями председателя правительства назначены: Сергей Алексеев (по вопросам культуры, спорта и туризма); Елена Воронина (по вопросам социального развития); Денис Ильин (по агропромышленному комплексу и развитию сельских территорий); Антон Пятовский (по вопросам образования, науки и молодежной политики); Леонид Старосвет, он же будет министром промышленности и торговли Кузбасса.
Андрей Ариткулов назначен министром сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности; Софья Балакирева – министром образования; Дмитрий Беглов – министром здравоохранения; Алексей Гришин – министром труда и занятости населения; Олег Ивлев – министром природных ресурсов и экологии; Дмитрий Киселев – министром жилищно-коммунального и дорожного комплекса; Елена Латышенко – министром туризма; Сергей Мяус – министром физической культуры и спорта; Ирина Печеркина – министром строительства; Сергей Пфетцер – министром науки, высшего образования и молодежной политики; Константин Пытченко – министром экономического развития; Сергей Рубан – министром транспорта; Максим Садиков – министром цифрового развития и связи; Олег Токарев – министром угольной промышленности; Елена Федюнина – министром социальной защиты населения; Ольга Феофанова – министром культуры и национальной политики Кузбасса.
Глава Кемерово Дмитрий Анисимов возглавляет межмуниципальный координационный совет по развитию Северокузбасской агломерации, глава Новокузнецка Сергей Кузнецов – межмуниципальный координационный совет по развитию Южнокузбасской агломерации.