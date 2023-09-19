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Депздрав рассказал о подготовке резервного COVID-госпиталя в Сокольниках
Депздрав рассказал о подготовке резервного COVID-госпиталя в Сокольниках - РИА Новости, 19.09.2023
Депздрав рассказал о подготовке резервного COVID-госпиталя в Сокольниках
Работа по подготовке резервных мощностей для лечения COVID-19 в госпитале в Сокольниках проходит в плановом режиме, это стандартная практика в осенний период,... РИА Новости, 19.09.2023
2023-09-19T10:29
2023-09-19T10:29
2023-09-19T10:29
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Работа по подготовке резервных мощностей для лечения COVID-19 в госпитале в Сокольниках проходит в плановом режиме, это стандартная практика в осенний период, сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения Москвы.Ранее в телеграм-канале SHOT появилась информация о том, что ковидный госпиталь в Сокольниках со вторника возобновляет свою работу, это якобы связано с ростом числа заболевших в Москве."Работа по подготовке резервных медицинских мощностей происходит в плановом режиме, что является стандартной практикой для осеннего сезона", - заявили в депздраве.Там также отметили, что текущий объем заболеваемости и госпитализаций в несколько раз меньше, чем в аналогичную неделю прошлого года.
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здоровье - общество, москва, распространение коронавируса, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
Здоровье - Общество, Москва, Распространение коронавируса, Коронавирус COVID-19, Коронавирус в России
Депздрав рассказал о подготовке резервного COVID-госпиталя в Сокольниках
Депздрав: подготовка резервного COVID-госпиталя в Сокольниках идет по плану