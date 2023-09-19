Рейтинг@Mail.ru
Депздрав рассказал о подготовке резервного COVID-госпиталя в Сокольниках - РИА Новости, 19.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:29 19.09.2023
https://ria.ru/20230919/koronavirus-1897135856.html
Депздрав рассказал о подготовке резервного COVID-госпиталя в Сокольниках
Депздрав рассказал о подготовке резервного COVID-госпиталя в Сокольниках - РИА Новости, 19.09.2023
Депздрав рассказал о подготовке резервного COVID-госпиталя в Сокольниках
Работа по подготовке резервных мощностей для лечения COVID-19 в госпитале в Сокольниках проходит в плановом режиме, это стандартная практика в осенний период,... РИА Новости, 19.09.2023
2023-09-19T10:29
2023-09-19T10:29
здоровье - общество
москва
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/03/1757572222_0:0:3264:1836_1920x0_80_0_0_f44c838613712b6403b8e6ffa6233a7e.jpg
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Работа по подготовке резервных мощностей для лечения COVID-19 в госпитале в Сокольниках проходит в плановом режиме, это стандартная практика в осенний период, сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения Москвы.Ранее в телеграм-канале SHOT появилась информация о том, что ковидный госпиталь в Сокольниках со вторника возобновляет свою работу, это якобы связано с ростом числа заболевших в Москве."Работа по подготовке резервных медицинских мощностей происходит в плановом режиме, что является стандартной практикой для осеннего сезона", - заявили в депздраве.Там также отметили, что текущий объем заболеваемости и госпитализаций в несколько раз меньше, чем в аналогичную неделю прошлого года.
https://ria.ru/20230918/koronavirus-1896972518.html
https://ria.ru/20230914/koronavirus-2023-1896370980.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/03/1757572222_363:0:3094:2048_1920x0_80_0_0_1f1e256bde8b1c11cf731f692599222a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
здоровье - общество, москва, распространение коронавируса, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
Здоровье - Общество, Москва, Распространение коронавируса, Коронавирус COVID-19, Коронавирус в России
Депздрав рассказал о подготовке резервного COVID-госпиталя в Сокольниках

Депздрав: подготовка резервного COVID-госпиталя в Сокольниках идет по плану

© РИА Новости / Денис Абрамов | Перейти в медиабанкМедицинский работник в блоке реанимации и интенсивной терапии в COVID-госпитале
Медицинский работник в блоке реанимации и интенсивной терапии в COVID-госпитале - РИА Новости, 1920, 19.09.2023
© РИА Новости / Денис Абрамов
Перейти в медиабанк
Медицинский работник в блоке реанимации и интенсивной терапии в COVID-госпитале. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Работа по подготовке резервных мощностей для лечения COVID-19 в госпитале в Сокольниках проходит в плановом режиме, это стандартная практика в осенний период, сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения Москвы.
Ранее в телеграм-канале SHOT появилась информация о том, что ковидный госпиталь в Сокольниках со вторника возобновляет свою работу, это якобы связано с ростом числа заболевших в Москве.
Медицинские сотрудники - РИА Новости, 1920, 18.09.2023
Роспотребнадзор рассказал о новом варианте коронавируса "пирола"
18 сентября, 13:26
«
"Работа по подготовке резервных медицинских мощностей происходит в плановом режиме, что является стандартной практикой для осеннего сезона", - заявили в депздраве.
Там также отметили, что текущий объем заболеваемости и госпитализаций в несколько раз меньше, чем в аналогичную неделю прошлого года.
Коронавирус 2023 - РИА Новости, 1920, 14.09.2023
Коронавирус-2023: чем опасны новые штаммы, как защититься от вируса
14 сентября, 18:30
 
Здоровье - ОбществоМоскваРаспространение коронавирусаКоронавирус COVID-19Коронавирус в России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала