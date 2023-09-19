https://ria.ru/20230919/koronavirus-1897135856.html

Депздрав рассказал о подготовке резервного COVID-госпиталя в Сокольниках

Депздрав рассказал о подготовке резервного COVID-госпиталя в Сокольниках - РИА Новости, 19.09.2023

Депздрав рассказал о подготовке резервного COVID-госпиталя в Сокольниках

Работа по подготовке резервных мощностей для лечения COVID-19 в госпитале в Сокольниках проходит в плановом режиме, это стандартная практика в осенний период,... РИА Новости, 19.09.2023

2023-09-19T10:29

2023-09-19T10:29

2023-09-19T10:29

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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Работа по подготовке резервных мощностей для лечения COVID-19 в госпитале в Сокольниках проходит в плановом режиме, это стандартная практика в осенний период, сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения Москвы.Ранее в телеграм-канале SHOT появилась информация о том, что ковидный госпиталь в Сокольниках со вторника возобновляет свою работу, это якобы связано с ростом числа заболевших в Москве."Работа по подготовке резервных медицинских мощностей происходит в плановом режиме, что является стандартной практикой для осеннего сезона", - заявили в депздраве.Там также отметили, что текущий объем заболеваемости и госпитализаций в несколько раз меньше, чем в аналогичную неделю прошлого года.

https://ria.ru/20230918/koronavirus-1896972518.html

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здоровье - общество, москва, распространение коронавируса, коронавирус covid-19, коронавирус в россии