https://ria.ru/20230919/koordinatsiya-1897166219.html

Патрушев заявил об особом значении углубления координации России и Китая

Патрушев заявил об особом значении углубления координации России и Китая - РИА Новости, 19.09.2023

Патрушев заявил об особом значении углубления координации России и Китая

условиях развернутой коллективным Западом кампании по двойному сдерживанию России и КНР особое значение приобретает дальнейшее углубление российско-китайской,... РИА Новости, 19.09.2023

2023-09-19T11:52

2023-09-19T11:52

2023-09-19T12:08

в мире

россия

китай

николай патрушев

ван и (политик)

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МОСКВА, 19 сен – РИА Новости. В условиях развернутой коллективным Западом кампании по двойному сдерживанию России и КНР особое значение приобретает дальнейшее углубление российско-китайской, заявил во вторник секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев на встрече с членом политбюро ЦК КПК Ван И."В условиях развернутой коллективным Западом кампании по двойному сдерживанию России и КНР особое значение приобретает дальнейшее углубление российско-китайской координации и взаимодействия на международной арене", - сказал он.

https://ria.ru/20230918/politika-1897068115.html

россия

китай

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2023

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в мире, россия, китай, николай патрушев, ван и (политик)