https://ria.ru/20230919/koordinatsiya-1897166219.html
Патрушев заявил об особом значении углубления координации России и Китая
Патрушев заявил об особом значении углубления координации России и Китая - РИА Новости, 19.09.2023
Патрушев заявил об особом значении углубления координации России и Китая
условиях развернутой коллективным Западом кампании по двойному сдерживанию России и КНР особое значение приобретает дальнейшее углубление российско-китайской,... РИА Новости, 19.09.2023
2023-09-19T11:52
2023-09-19T11:52
2023-09-19T12:08
в мире
россия
китай
николай патрушев
ван и (политик)
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МОСКВА, 19 сен – РИА Новости. В условиях развернутой коллективным Западом кампании по двойному сдерживанию России и КНР особое значение приобретает дальнейшее углубление российско-китайской, заявил во вторник секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев на встрече с членом политбюро ЦК КПК Ван И."В условиях развернутой коллективным Западом кампании по двойному сдерживанию России и КНР особое значение приобретает дальнейшее углубление российско-китайской координации и взаимодействия на международной арене", - сказал он.
https://ria.ru/20230918/politika-1897068115.html
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в мире, россия, китай, николай патрушев, ван и (политик)
В мире, Россия, Китай, Николай Патрушев, Ван И (политик)
Патрушев заявил об особом значении углубления координации России и Китая
Патрушев заявил об особом значении дальнейшего углубления координации РФ и КНР