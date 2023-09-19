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Патрушев заявил об особом значении углубления координации России и Китая - РИА Новости, 19.09.2023
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11:52 19.09.2023 (обновлено: 12:08 19.09.2023)
https://ria.ru/20230919/koordinatsiya-1897166219.html
Патрушев заявил об особом значении углубления координации России и Китая
Патрушев заявил об особом значении углубления координации России и Китая - РИА Новости, 19.09.2023
Патрушев заявил об особом значении углубления координации России и Китая
условиях развернутой коллективным Западом кампании по двойному сдерживанию России и КНР особое значение приобретает дальнейшее углубление российско-китайской,... РИА Новости, 19.09.2023
2023-09-19T11:52
2023-09-19T12:08
в мире
россия
китай
николай патрушев
ван и (политик)
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МОСКВА, 19 сен – РИА Новости. В условиях развернутой коллективным Западом кампании по двойному сдерживанию России и КНР особое значение приобретает дальнейшее углубление российско-китайской, заявил во вторник секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев на встрече с членом политбюро ЦК КПК Ван И."В условиях развернутой коллективным Западом кампании по двойному сдерживанию России и КНР особое значение приобретает дальнейшее углубление российско-китайской координации и взаимодействия на международной арене", - сказал он.
https://ria.ru/20230918/politika-1897068115.html
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в мире, россия, китай, николай патрушев, ван и (политик)
В мире, Россия, Китай, Николай Патрушев, Ван И (политик)
Патрушев заявил об особом значении углубления координации России и Китая

Патрушев заявил об особом значении дальнейшего углубления координации РФ и КНР

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкСекретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев и глава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК Компартии Китая Ван И
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев и глава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК Компартии Китая Ван И - РИА Новости, 1920, 19.09.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев и глава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК Компартии Китая Ван И
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 сен – РИА Новости. В условиях развернутой коллективным Западом кампании по двойному сдерживанию России и КНР особое значение приобретает дальнейшее углубление российско-китайской, заявил во вторник секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев на встрече с членом политбюро ЦК КПК Ван И.
"В условиях развернутой коллективным Западом кампании по двойному сдерживанию России и КНР особое значение приобретает дальнейшее углубление российско-китайской координации и взаимодействия на международной арене", - сказал он.
Глава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК Компартии Китая Ван И во время встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Москве. 19 сентября 2023 - РИА Новости, 1920, 18.09.2023
МИД Китая: Россия и КНР несут ответственность за стабильность в мире
18 сентября, 19:14
 
В миреРоссияКитайНиколай ПатрушевВан И (политик)
 
 
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