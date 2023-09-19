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Балицкий заявил о планируемой Киевом третьей волне контрнаступления - РИА Новости, 19.09.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:12 19.09.2023
https://ria.ru/20230919/kontrnastuplenie-1897147562.html
Балицкий заявил о планируемой Киевом третьей волне контрнаступления
Балицкий заявил о планируемой Киевом третьей волне контрнаступления - РИА Новости, 19.09.2023
Балицкий заявил о планируемой Киевом третьей волне контрнаступления
Третья волна контрнаступления украинских войск на запорожском направлении прогнозируется в сентябре, заявил врио губернатора Запорожской области Евгений... РИА Новости, 19.09.2023
2023-09-19T11:12
2023-09-19T11:12
специальная военная операция на украине
украина
евгений балицкий
вооруженные силы украины
запорожская область
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МОСКВА, 19 сен – РИА Новости. Третья волна контрнаступления украинских войск на запорожском направлении прогнозируется в сентябре, заявил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий в Telegram-канале. "Противник, конечно, пытается восстановить боеспособность с призрачной целью овладеть Новопокровкой и Ильиченково, чтобы попытаться занять выгодные рубежи. Все планы противника известны, их движения легко предугадать. В сентябре мы прогнозируем третью волну так называемого контрнаступа", - написал Балицкий. По его словам, силы противника подходят к концу и новое контрнаступление обернётся "очередными колоссальными потерями, особенно на их позициях, когда низина полностью просматривается и контролируется нашими войсками". Украинское контрнаступление началось 4 июня, а спустя три месяца президент России Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует, "это провал". По его словам, в попытках "любой ценой добиться результата" Украина потеряла 71,5 тысячу военных – как будто "это не их люди". По словам министра обороны Сергея Шойгу, ВСУ не достигли целей ни на одном из направлений. Самое горячее из них – запорожское, у небольшого села Работино, там Украина ввела в бой из стратегического резерва бригады с западной подготовкой. В числе 18 тысяч уничтоженных единиц техники ВСУ немецкие танки Leopard, французские AMX, как минимум один британский Challenger 2 и американские БМП Bradley. Только танков ликвидировано 543 – они должны были быть главной ударной силой ВСУ, но, как замечал российский президент, теперь "прекрасно горят". На этом фоне США констатировали, что наступление растянется на "гораздо большее число месяцев", и начали поставлять ВСУ кассетные боеприпасы. Путин со своей стороны отмечал, что поставка "кассет" ничего не поменяла на поле боя для ВСУ.
https://ria.ru/20230914/popolnenie-1896167515.html
https://ria.ru/20230902/ukraina-1893735819.html
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украина, евгений балицкий, вооруженные силы украины, запорожская область
Специальная военная операция на Украине, Украина, Евгений Балицкий, Вооруженные силы Украины, Запорожская область
Балицкий заявил о планируемой Киевом третьей волне контрнаступления

Балицкий заявил о планируемой Киевом в сентябре третьей волне контрнаступления

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 19.09.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 19 сен – РИА Новости. Третья волна контрнаступления украинских войск на запорожском направлении прогнозируется в сентябре, заявил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий в Telegram-канале.
«
"Противник, конечно, пытается восстановить боеспособность с призрачной целью овладеть Новопокровкой и Ильиченково, чтобы попытаться занять выгодные рубежи. Все планы противника известны, их движения легко предугадать. В сентябре мы прогнозируем третью волну так называемого контрнаступа", - написал Балицкий.
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По его словам, силы противника подходят к концу и новое контрнаступление обернётся "очередными колоссальными потерями, особенно на их позициях, когда низина полностью просматривается и контролируется нашими войсками".
Украинское контрнаступление началось 4 июня, а спустя три месяца президент России Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует, "это провал". По его словам, в попытках "любой ценой добиться результата" Украина потеряла 71,5 тысячу военных – как будто "это не их люди".
По словам министра обороны Сергея Шойгу, ВСУ не достигли целей ни на одном из направлений. Самое горячее из них – запорожское, у небольшого села Работино, там Украина ввела в бой из стратегического резерва бригады с западной подготовкой.
В числе 18 тысяч уничтоженных единиц техники ВСУ немецкие танки Leopard, французские AMX, как минимум один британский Challenger 2 и американские БМП Bradley. Только танков ликвидировано 543 – они должны были быть главной ударной силой ВСУ, но, как замечал российский президент, теперь "прекрасно горят".
На этом фоне США констатировали, что наступление растянется на "гораздо большее число месяцев", и начали поставлять ВСУ кассетные боеприпасы. Путин со своей стороны отмечал, что поставка "кассет" ничего не поменяла на поле боя для ВСУ.
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаЕвгений БалицкийВооруженные силы УкраиныЗапорожская область
 
 
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