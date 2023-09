https://ria.ru/20230919/konstantinovka-1897197482.html

Рогов назвал статью NYT про Константиновку "черной меткой" Зеленскому

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен – РИА Новости. Глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов назвал расследование американской газеты New York Times о ракетном ударе по городу Константиновка в ДНР "черной меткой" Владимиру Зеленскому. Американская газета New York Times в день приезда Зеленского в США опубликовала результаты собственного расследования трагедии в находящемся под контролем Киева городе Константиновка в ДНР, где в результате ракетной атаки по рынку погибли люди. Издание пришло к выводу, что удар был вызван ракетой ВСУ, выпущенной из комплекса "Бук", хотя Зеленский уже через несколько часов после произошедшего 6 сентября в своем телеграм-канале обвинил Россию в террористической атаке. "В элитах США не все однозначно, мягко говоря, в контексте выделения новых миллиардов для поддержки режима Зеленского. Статья в американской газете New York Times, по сути, официальном рупоре Демократической партии, является своеобразной черной меткой и признанием преступлений режима Зеленского", - сказал РИА Новости Рогов. По его словам, на этом фоне Зеленский попытается активизировать боевые действия на линии фронта и усилить террор в отношении мирных граждан, чтобы показать "заокеанским хозяевам" свою способность и дальше противостоять России, тем самым выторговав для себя новые транши.

