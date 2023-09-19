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Рогов назвал статью NYT про Константиновку "черной меткой" Зеленскому - РИА Новости, 19.09.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:37 19.09.2023 (обновлено: 16:01 19.09.2023)
https://ria.ru/20230919/konstantinovka-1897197482.html
Рогов назвал статью NYT про Константиновку "черной меткой" Зеленскому
Рогов назвал статью NYT про Константиновку "черной меткой" Зеленскому - РИА Новости, 19.09.2023
Рогов назвал статью NYT про Константиновку "черной меткой" Зеленскому
Глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов назвал расследование американской газеты New York Times о ракетном ударе по... РИА Новости, 19.09.2023
2023-09-19T12:37
2023-09-19T16:01
специальная военная операция на украине
в мире
константиновка
донецкая народная республика
украина
владимир зеленский
россия
запорожская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен – РИА Новости. Глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов назвал расследование американской газеты New York Times о ракетном ударе по городу Константиновка в ДНР "черной меткой" Владимиру Зеленскому. Американская газета New York Times в день приезда Зеленского в США опубликовала результаты собственного расследования трагедии в находящемся под контролем Киева городе Константиновка в ДНР, где в результате ракетной атаки по рынку погибли люди. Издание пришло к выводу, что удар был вызван ракетой ВСУ, выпущенной из комплекса "Бук", хотя Зеленский уже через несколько часов после произошедшего 6 сентября в своем телеграм-канале обвинил Россию в террористической атаке. "В элитах США не все однозначно, мягко говоря, в контексте выделения новых миллиардов для поддержки режима Зеленского. Статья в американской газете New York Times, по сути, официальном рупоре Демократической партии, является своеобразной черной меткой и признанием преступлений режима Зеленского", - сказал РИА Новости Рогов. По его словам, на этом фоне Зеленский попытается активизировать боевые действия на линии фронта и усилить террор в отношении мирных граждан, чтобы показать "заокеанским хозяевам" свою способность и дальше противостоять России, тем самым выторговав для себя новые транши.
https://ria.ru/20230919/konstantinovka-1897175030.html
константиновка
донецкая народная республика
украина
россия
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Константиновка, Донецкая Народная Республика, Украина, Владимир Зеленский, Россия, Запорожская область, Владимир Рогов, США, Ситуация в ДНР и ЛНР
Рогов назвал статью NYT про Константиновку "черной меткой" Зеленскому

Рогов: NYT статьей про Константиновку признают преступления режима Зеленского

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaПоследствия удара по рынку в Константиновке
Последствия удара по рынку в Константиновке - РИА Новости, 1920, 19.09.2023
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Последствия удара по рынку в Константиновке
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен – РИА Новости. Глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов назвал расследование американской газеты New York Times о ракетном ударе по городу Константиновка в ДНР "черной меткой" Владимиру Зеленскому.
Американская газета New York Times в день приезда Зеленского в США опубликовала результаты собственного расследования трагедии в находящемся под контролем Киева городе Константиновка в ДНР, где в результате ракетной атаки по рынку погибли люди. Издание пришло к выводу, что удар был вызван ракетой ВСУ, выпущенной из комплекса "Бук", хотя Зеленский уже через несколько часов после произошедшего 6 сентября в своем телеграм-канале обвинил Россию в террористической атаке.
"В элитах США не все однозначно, мягко говоря, в контексте выделения новых миллиардов для поддержки режима Зеленского. Статья в американской газете New York Times, по сути, официальном рупоре Демократической партии, является своеобразной черной меткой и признанием преступлений режима Зеленского", - сказал РИА Новости Рогов.
По его словам, на этом фоне Зеленский попытается активизировать боевые действия на линии фронта и усилить террор в отношении мирных граждан, чтобы показать "заокеанским хозяевам" свою способность и дальше противостоять России, тем самым выторговав для себя новые транши.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 19.09.2023
Журналист, подвергшийся травле из-за Константиновки, ответил на статью NYT
Вчера, 12:10
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреКонстантиновкаДонецкая Народная РеспубликаУкраинаВладимир ЗеленскийРоссияЗапорожская областьВладимир РоговСШАСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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