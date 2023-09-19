https://ria.ru/20230919/konstantinovka-1897197482.html
Рогов назвал статью NYT про Константиновку "черной меткой" Зеленскому
Рогов назвал статью NYT про Константиновку "черной меткой" Зеленскому - РИА Новости, 19.09.2023
Рогов назвал статью NYT про Константиновку "черной меткой" Зеленскому
Глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов назвал расследование американской газеты New York Times о ракетном ударе по... РИА Новости, 19.09.2023
2023-09-19T12:37
2023-09-19T12:37
2023-09-19T16:01
специальная военная операция на украине
в мире
константиновка
донецкая народная республика
украина
владимир зеленский
россия
запорожская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/13/1897198853_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_bc49fa872910d380fa2d9d49e98ac752.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен – РИА Новости. Глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов назвал расследование американской газеты New York Times о ракетном ударе по городу Константиновка в ДНР "черной меткой" Владимиру Зеленскому. Американская газета New York Times в день приезда Зеленского в США опубликовала результаты собственного расследования трагедии в находящемся под контролем Киева городе Константиновка в ДНР, где в результате ракетной атаки по рынку погибли люди. Издание пришло к выводу, что удар был вызван ракетой ВСУ, выпущенной из комплекса "Бук", хотя Зеленский уже через несколько часов после произошедшего 6 сентября в своем телеграм-канале обвинил Россию в террористической атаке. "В элитах США не все однозначно, мягко говоря, в контексте выделения новых миллиардов для поддержки режима Зеленского. Статья в американской газете New York Times, по сути, официальном рупоре Демократической партии, является своеобразной черной меткой и признанием преступлений режима Зеленского", - сказал РИА Новости Рогов. По его словам, на этом фоне Зеленский попытается активизировать боевые действия на линии фронта и усилить террор в отношении мирных граждан, чтобы показать "заокеанским хозяевам" свою способность и дальше противостоять России, тем самым выторговав для себя новые транши.
https://ria.ru/20230919/konstantinovka-1897175030.html
константиновка
донецкая народная республика
украина
россия
запорожская область
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/13/1897198853_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_da1e8c12ac50fbe8efb7534e64e4cb0c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, константиновка, донецкая народная республика, украина, владимир зеленский, россия, запорожская область, владимир рогов, сша, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Константиновка, Донецкая Народная Республика, Украина, Владимир Зеленский, Россия, Запорожская область, Владимир Рогов, США, Ситуация в ДНР и ЛНР
Рогов назвал статью NYT про Константиновку "черной меткой" Зеленскому
Рогов: NYT статьей про Константиновку признают преступления режима Зеленского
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен – РИА Новости. Глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов назвал расследование американской газеты New York Times о ракетном ударе по городу Константиновка в ДНР "черной меткой" Владимиру Зеленскому.
Американская газета New York Times в день приезда Зеленского в США
опубликовала результаты собственного расследования трагедии в находящемся под контролем Киева
городе Константиновка в ДНР, где в результате ракетной атаки по рынку погибли люди. Издание пришло к выводу, что удар был вызван ракетой ВСУ
, выпущенной из комплекса "Бук", хотя Зеленский уже через несколько часов после произошедшего 6 сентября в своем телеграм-канале обвинил Россию
в террористической атаке.
"В элитах США не все однозначно, мягко говоря, в контексте выделения новых миллиардов для поддержки режима Зеленского. Статья в американской газете New York Times, по сути, официальном рупоре Демократической партии, является своеобразной черной меткой и признанием преступлений режима Зеленского", - сказал РИА Новости Рогов.
По его словам, на этом фоне Зеленский попытается активизировать боевые действия на линии фронта и усилить террор в отношении мирных граждан, чтобы показать "заокеанским хозяевам" свою способность и дальше противостоять России, тем самым выторговав для себя новые транши.
Журналист, подвергшийся травле из-за Константиновки, ответил на статью NYT