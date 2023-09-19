https://ria.ru/20230919/konstantinovka-1897183833.html

Эксперт объяснил быструю реакцию Зеленского на обстрел Константиновки

Эксперт объяснил быструю реакцию Зеленского на обстрел Константиновки - РИА Новости, 19.09.2023

Эксперт объяснил быструю реакцию Зеленского на обстрел Константиновки

Обвинение Владимиром Зеленским России в ракетном ударе 6 сентября по городу Константиновка, в результате которого погибли 16 человек и десятки были ранены,... РИА Новости, 19.09.2023

2023-09-19T12:18

2023-09-19T12:18

2023-09-19T17:38

специальная военная операция на украине

константиновка

владимир зеленский

вооруженные силы украины

в мире

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен - РИА Новости. Обвинение Владимиром Зеленским России в ракетном ударе 6 сентября по городу Константиновка, в результате которого погибли 16 человек и десятки были ранены, связаны с попыткой отвести подозрения и обвинения в этом ударе от Украины, это обычная провокационная практика киевских властей, заявил РИА Новости военный эксперт, глава филиала института стран СНГ в Севастополе Сергей Горбачев. Американская газета New York Times в день приезда Зеленского в США опубликовала результаты собственного расследования трагедии в находящемся под контролем Киева городе Константиновка в ДНР, где в результате ракетной атаки по рынку погибли люди, издание пришло к выводу, что удар был вызван ракетой ВСУ, выпущенной из комплекса "Бук". Зеленский же уже через несколько часов после произошедшего 6 сентября в своем телеграм-канале обвинил Россию в террористической атаке, написав, что надо скорее победить "российское зло". "Вне зависимости от того, что пишет NYT, и того, что утверждают эксперты, Киев все равно говорит и будет говорить, что в этом ударе виновата Россия… Но все это чушь, факты очевидны. В данном случае они могут свидетельствовать не о явно подготовленной провокации - провокация была в оценке Киевом произошедшего. Здесь мог быть и сбой в работе систем наведения, и неполадки в самой ракете, и человеческий фактор. В данном случае можно говорить о непрофессионализме боевого украинского расчета, а в последующем – о раздувании информационного пузыря", - сказал Горбачев. По его мнению, своим постом в соцсетях "Зеленский дал старт этой кампании - чтобы снять возможные обвинения с Киева". "Это происходит постоянно: это было и в случае с Одессой - повреждением кафедрального собора, и вокзал в Краматорске, когда "Точка-У" прилетела на вокзал. Когда всем известно, что российская сторона не использует такой вид вооружения. Это, в кавычках, "нормальная" практика Киева", - отметил военный эксперт.

https://ria.ru/20230919/kiev-1897138305.html

https://ria.ru/20230908/nebenzya-1895088965.html

константиновка

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константиновка, владимир зеленский, вооруженные силы украины, в мире