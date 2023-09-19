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Эксперт объяснил возможную причину удара ракеты ВСУ по Константиновке - РИА Новости, 19.09.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
11:35 19.09.2023
https://ria.ru/20230919/konstantinovka-1897154529.html
Эксперт объяснил возможную причину удара ракеты ВСУ по Константиновке
Эксперт объяснил возможную причину удара ракеты ВСУ по Константиновке - РИА Новости, 19.09.2023
Эксперт объяснил возможную причину удара ракеты ВСУ по Константиновке
Ракетный удар 6 сентября по Константиновке, в результате которого погибло 16 человек и десятки были ранены, стал результатом сбоя украинской ПВО, считает... РИА Новости, 19.09.2023
2023-09-19T11:35
2023-09-19T11:35
специальная военная операция на украине
константиновка
вооруженные силы украины
донбасс
россия
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен - РИА Новости. Ракетный удар 6 сентября по Константиновке, в результате которого погибло 16 человек и десятки были ранены, стал результатом сбоя украинской ПВО, считает военный эксперт, политолог, доцент кафедры истории России КФУ Виктор Харабуга. Американская газета New York Times опубликовала в день приезда Владимира Зеленского в США результаты собственного расследования трагедии в находящемся под контролем Киева городе Константиновка и пришла к выводу, что удар был вызван ракетой ВСУ, выпущенной из комплекса "Бук". Владимир Зеленский через несколько часов после удара в своем телеграм-канале обвинил Россию в террористической атаке. Он также написал, что надо скорее победить "российское зло". "Они (украинская ПВО), очевидно, стреляли по воздушным целям, по самолетам, и ракета их ПВО рухнула на людей (в Константиновке). Запустили куда угодно, лишь бы сбить, произошел сбой, упала на подконтрольной территории, погибли люди, и тут же обвиняют Россию в том, что они уничтожают жителей Донбасса, оказавшихся на территории, подконтрольной Украине. Вина целиком на силах ПВО Украины", – сказал Харабуга. Эксперт отметил, что украинские войска за последние годы переоборудуют отдельные системы, в частности советскую систему противовоздушной обороны C-200, под ракеты, применяемую для нападения. В случае с "Буком" такое намеренное применение системы ПВО по наземным целям маловероятно, считает эксперт. "Сами обвинения Зеленского – это проявление информационной войны, и мы знаем, что эти факты не единичны. Часть информационной войны, в которой участвуют все – от Зеленского до журналистов, их задача - немедленно отреагировать. Главное - быстро. Их так учили: что бы ни произошло, вали на противника, главное, быстро, чтобы господствовала такая точка зрения. Что сошедшие с ума солдаты Путина бьют по людям на Донбассе, что имело место ранее и в Краматорске, и так далее", – добавил он. Справедливость этого тезиса доказывает расследование NYT - "далеко не пророссийской газеты", считает эксперт.
https://ria.ru/20230905/izyum-1894289306.html
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константиновка, вооруженные силы украины, донбасс, россия, украина
Специальная военная операция на Украине, Константиновка, Вооруженные силы Украины, Донбасс, Россия, Украина
Эксперт объяснил возможную причину удара ракеты ВСУ по Константиновке

Эксперт Харабуга: украинская ракета ударила по Константиновке из-за сбоя

© AFP 2023 / STRINGERПоследствия удара по рынку в Константиновке
Последствия удара по рынку в Константиновке - РИА Новости, 1920, 19.09.2023
© AFP 2023 / STRINGER
Последствия удара по рынку в Константиновке
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен - РИА Новости. Ракетный удар 6 сентября по Константиновке, в результате которого погибло 16 человек и десятки были ранены, стал результатом сбоя украинской ПВО, считает военный эксперт, политолог, доцент кафедры истории России КФУ Виктор Харабуга.
Американская газета New York Times опубликовала в день приезда Владимира Зеленского в США результаты собственного расследования трагедии в находящемся под контролем Киева городе Константиновка и пришла к выводу, что удар был вызван ракетой ВСУ, выпущенной из комплекса "Бук". Владимир Зеленский через несколько часов после удара в своем телеграм-канале обвинил Россию в террористической атаке. Он также написал, что надо скорее победить "российское зло".
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«
"Они (украинская ПВО), очевидно, стреляли по воздушным целям, по самолетам, и ракета их ПВО рухнула на людей (в Константиновке). Запустили куда угодно, лишь бы сбить, произошел сбой, упала на подконтрольной территории, погибли люди, и тут же обвиняют Россию в том, что они уничтожают жителей Донбасса, оказавшихся на территории, подконтрольной Украине. Вина целиком на силах ПВО Украины", – сказал Харабуга.
Эксперт отметил, что украинские войска за последние годы переоборудуют отдельные системы, в частности советскую систему противовоздушной обороны C-200, под ракеты, применяемую для нападения. В случае с "Буком" такое намеренное применение системы ПВО по наземным целям маловероятно, считает эксперт.
«
"Сами обвинения Зеленского – это проявление информационной войны, и мы знаем, что эти факты не единичны. Часть информационной войны, в которой участвуют все – от Зеленского до журналистов, их задача - немедленно отреагировать. Главное - быстро. Их так учили: что бы ни произошло, вали на противника, главное, быстро, чтобы господствовала такая точка зрения. Что сошедшие с ума солдаты Путина бьют по людям на Донбассе, что имело место ранее и в Краматорске, и так далее", – добавил он.
Справедливость этого тезиса доказывает расследование NYT - "далеко не пророссийской газеты", считает эксперт.
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Специальная военная операция на УкраинеКонстантиновкаВооруженные силы УкраиныДонбассРоссияУкраина
 
 
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