Эксперт объяснил возможную причину удара ракеты ВСУ по Константиновке
Эксперт Харабуга: украинская ракета ударила по Константиновке из-за сбоя
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен - РИА Новости. Ракетный удар 6 сентября по Константиновке, в результате которого погибло 16 человек и десятки были ранены, стал результатом сбоя украинской ПВО, считает военный эксперт, политолог, доцент кафедры истории России КФУ Виктор Харабуга.
Американская газета New York Times опубликовала в день приезда Владимира Зеленского в США результаты собственного расследования трагедии в находящемся под контролем Киева городе Константиновка и пришла к выводу, что удар был вызван ракетой ВСУ, выпущенной из комплекса "Бук". Владимир Зеленский через несколько часов после удара в своем телеграм-канале обвинил Россию в террористической атаке. Он также написал, что надо скорее победить "российское зло".
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"Они (украинская ПВО), очевидно, стреляли по воздушным целям, по самолетам, и ракета их ПВО рухнула на людей (в Константиновке). Запустили куда угодно, лишь бы сбить, произошел сбой, упала на подконтрольной территории, погибли люди, и тут же обвиняют Россию в том, что они уничтожают жителей Донбасса, оказавшихся на территории, подконтрольной Украине. Вина целиком на силах ПВО Украины", – сказал Харабуга.
Эксперт отметил, что украинские войска за последние годы переоборудуют отдельные системы, в частности советскую систему противовоздушной обороны C-200, под ракеты, применяемую для нападения. В случае с "Буком" такое намеренное применение системы ПВО по наземным целям маловероятно, считает эксперт.
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"Сами обвинения Зеленского – это проявление информационной войны, и мы знаем, что эти факты не единичны. Часть информационной войны, в которой участвуют все – от Зеленского до журналистов, их задача - немедленно отреагировать. Главное - быстро. Их так учили: что бы ни произошло, вали на противника, главное, быстро, чтобы господствовала такая точка зрения. Что сошедшие с ума солдаты Путина бьют по людям на Донбассе, что имело место ранее и в Краматорске, и так далее", – добавил он.
Справедливость этого тезиса доказывает расследование NYT - "далеко не пророссийской газеты", считает эксперт.