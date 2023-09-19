https://ria.ru/20230919/konstantinovka-1897154529.html

Эксперт объяснил возможную причину удара ракеты ВСУ по Константиновке

Эксперт объяснил возможную причину удара ракеты ВСУ по Константиновке - РИА Новости, 19.09.2023

Эксперт объяснил возможную причину удара ракеты ВСУ по Константиновке

Ракетный удар 6 сентября по Константиновке, в результате которого погибло 16 человек и десятки были ранены, стал результатом сбоя украинской ПВО, считает... РИА Новости, 19.09.2023

2023-09-19T11:35

2023-09-19T11:35

2023-09-19T11:35

специальная военная операция на украине

константиновка

вооруженные силы украины

донбасс

россия

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/13/1897140018_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_b09b1ebd580d10157cdf1850c4c8cbc8.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен - РИА Новости. Ракетный удар 6 сентября по Константиновке, в результате которого погибло 16 человек и десятки были ранены, стал результатом сбоя украинской ПВО, считает военный эксперт, политолог, доцент кафедры истории России КФУ Виктор Харабуга. Американская газета New York Times опубликовала в день приезда Владимира Зеленского в США результаты собственного расследования трагедии в находящемся под контролем Киева городе Константиновка и пришла к выводу, что удар был вызван ракетой ВСУ, выпущенной из комплекса "Бук". Владимир Зеленский через несколько часов после удара в своем телеграм-канале обвинил Россию в террористической атаке. Он также написал, что надо скорее победить "российское зло". "Они (украинская ПВО), очевидно, стреляли по воздушным целям, по самолетам, и ракета их ПВО рухнула на людей (в Константиновке). Запустили куда угодно, лишь бы сбить, произошел сбой, упала на подконтрольной территории, погибли люди, и тут же обвиняют Россию в том, что они уничтожают жителей Донбасса, оказавшихся на территории, подконтрольной Украине. Вина целиком на силах ПВО Украины", – сказал Харабуга. Эксперт отметил, что украинские войска за последние годы переоборудуют отдельные системы, в частности советскую систему противовоздушной обороны C-200, под ракеты, применяемую для нападения. В случае с "Буком" такое намеренное применение системы ПВО по наземным целям маловероятно, считает эксперт. "Сами обвинения Зеленского – это проявление информационной войны, и мы знаем, что эти факты не единичны. Часть информационной войны, в которой участвуют все – от Зеленского до журналистов, их задача - немедленно отреагировать. Главное - быстро. Их так учили: что бы ни произошло, вали на противника, главное, быстро, чтобы господствовала такая точка зрения. Что сошедшие с ума солдаты Путина бьют по людям на Донбассе, что имело место ранее и в Краматорске, и так далее", – добавил он. Справедливость этого тезиса доказывает расследование NYT - "далеко не пророссийской газеты", считает эксперт.

https://ria.ru/20230905/izyum-1894289306.html

https://ria.ru/20230915/kakhovka-1896464280.html

константиновка

донбасс

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

константиновка, вооруженные силы украины, донбасс, россия, украина