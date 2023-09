NYT признала, что по рынку в Константиновке ударили ВСУ

https://ria.ru/20230919/konstantinovka-1897121459.html

Американская газета The New York Times провела собственное расследование трагедии в Константиновке и пришла к выводу, что удар по рынку, где погибли 16 человек, РИА Новости, 19.09.2023

МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Американская газета The New York Times провела собственное расследование трагедии в Константиновке и пришла к выводу, что удар по рынку, где погибли 16 человек, нанесла украинская армия."Доказательства, собранные и проанализированные The New York Times, в том числе фрагменты ракеты, спутниковые снимки, показания очевидцев и публикации в соцсетях, убедительно свидетельствуют о том, что катастрофический удар был вызван отклонившейся от траектории украинской ракетой ПВО, выпущенной из комплекса "Бук", — говорится в статье.Издание опубликовало результаты своего расследования в день приезда президента Украины Владимира Зеленского в США.Отмечается, что киевские власти пытались помешать журналистам газеты получить доступ к обломкам ракеты и месту падения сразу после удара, однако репортерам все же удалось попасть туда, опросить свидетелей и собрать остатки снаряда.Как пишет газета, перед ударом на кадрах с камеры наблюдения видно, что по меньшей мере четыре пешехода одновременно повернули головы на звук приближающегося снаряда — они смотрят в сторону территории, находящейся под контролем Киева.За несколько мгновений до взрыва видно отражение ракеты, пролетающей над двумя припаркованными автомобилями, что подтверждает ее движение с северо-запада.Такое же направление подтвердил и эксперт по взрывчатым веществам, изучив образовавшуюся воронку и повреждения.Местные жители сообщили NYT, что украинские войска выпустили две зенитные ракеты в сторону линии фронта из города Дружковка. Находившиеся там журналисты газеты слышали звуки запусков. Об этом также писали местные жители в соцсетях. Время пусков соответствует времени удара ракеты по рынку в Константиновке.Кроме того, один из очевидцев заявил NYT, что ракеты были выпущены с места на окраине города, которое регулярно используют военные. Журналисты издания побывали там и увидели признаки недавнего пребывания войск.Издание приходит к выводу, что размеры отверстий и фрагментов, найденных на месте удара, соответствуют по форме и размеру ракете 9М38, которая запускается с ЗРК "Бук".Подводя итоги своего расследования, NYT подчеркивает, что неясно, почему ракета упала в Константиновке. Возможно, произошел сбой, и она разбилась, не долетев до цели. На такой малой дальности — менее 16 километров — ракета, скорее всего, израсходовала только малую часть топлива, остатки которого при ударе взорвались или загорелись. Так можно объяснить сильный пожар на рынке.О том, что ракету, взорвавшуюся в Константиновке, запустили украинские войска, уже писал и известный своей антироссийской позицией обозреватель газеты Bild Юлиан Рёпке. К такому выводу он пришел, проанализировав кадры удара.Как заявил 10 сентября первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский, Запад и киевский режим "пытаются забыть" про ракетный удар по Константиновке подобно тому, как "забыли" про удар по Краматорску, когда стало очевидно, кто его нанес.

