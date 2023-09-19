https://ria.ru/20230919/konkurs-1897361266.html

Авторы подкаста РИА Новости победили в конкурсе СЖР

Авторы подкаста РИА Новости победили в конкурсе СЖР - РИА Новости, 19.09.2023

Авторы подкаста РИА Новости победили в конкурсе СЖР

Авторы подкаста РИА Новости "Освобождение" Артем Буфтяк и Артур Арушанян стали победителями конкурса Союза журналистов России. Они удостоены премии за "Лучшее... РИА Новости, 19.09.2023

2023-09-19T20:00

2023-09-19T20:00

2023-09-19T20:00

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риа новости

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МОСКВА, 20 сен – РИА Новости. Авторы подкаста РИА Новости "Освобождение" Артем Буфтяк и Артур Арушанян стали победителями конкурса Союза журналистов России. Они удостоены премии за "Лучшее журналистское произведение 2023 года".Подкаст "Освобождение" повествует об истории деоккупации юго-запада Советского Союза от немецко-фашистских захватчиков, в ходе которой произошел один из главных поворотных моментов в Великой Отечественной войне. Звуковое оформление эпизодов полностью погружает слушателей в события 1943 года. Подкаст – часть мультимедийного проекта "Освобождение", реализованного при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.Еще один журналист РИА Новости, Руслан Жигалов, стал дипломантом конкурса. Он отмечен за эпизод "Шумовые эксперименты, подпольные клубы и Булгаков: 100 лет русского джаза" подкаста о незаурядных людях и событиях "Истории.doc".Награждение победителей состоялось на форуме "Вся Россия –2023", который проходит в Сочи с 18 по 24 сентября.На конкурс СЖР было принято 356 заявок от журналистов, представляющих печатные и электронные СМИ. Как отметили организаторы, это почти вдвое больше, чем в прошлом году.

https://ria.ru/20230911/infotsentr-1895535922.html

https://ria.ru/20230825/vr-proekty-1892074033.html

россия

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2023

Артем Смирнов

Артем Смирнов

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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

новости агентства, россия, союз журналистов россии, риа новости