Рейтинг@Mail.ru
Авторы подкаста РИА Новости победили в конкурсе СЖР - РИА Новости, 19.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:00 19.09.2023
https://ria.ru/20230919/konkurs-1897361266.html
Авторы подкаста РИА Новости победили в конкурсе СЖР
Авторы подкаста РИА Новости победили в конкурсе СЖР - РИА Новости, 19.09.2023
Авторы подкаста РИА Новости победили в конкурсе СЖР
Авторы подкаста РИА Новости "Освобождение" Артем Буфтяк и Артур Арушанян стали победителями конкурса Союза журналистов России. Они удостоены премии за "Лучшее... РИА Новости, 19.09.2023
2023-09-19T20:00
2023-09-19T20:00
новости агентства
россия
союз журналистов россии
риа новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/13/1897351383_0:240:1280:960_1920x0_80_0_0_0fc6e0a86c91fe9063f49669cb7c0d1d.jpg
МОСКВА, 20 сен – РИА Новости. Авторы подкаста РИА Новости "Освобождение" Артем Буфтяк и Артур Арушанян стали победителями конкурса Союза журналистов России. Они удостоены премии за "Лучшее журналистское произведение 2023 года".Подкаст "Освобождение" повествует об истории деоккупации юго-запада Советского Союза от немецко-фашистских захватчиков, в ходе которой произошел один из главных поворотных моментов в Великой Отечественной войне. Звуковое оформление эпизодов полностью погружает слушателей в события 1943 года. Подкаст – часть мультимедийного проекта "Освобождение", реализованного при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.Еще один журналист РИА Новости, Руслан Жигалов, стал дипломантом конкурса. Он отмечен за эпизод "Шумовые эксперименты, подпольные клубы и Булгаков: 100 лет русского джаза" подкаста о незаурядных людях и событиях "Истории.doc".Награждение победителей состоялось на форуме "Вся Россия –2023", который проходит в Сочи с 18 по 24 сентября.На конкурс СЖР было принято 356 заявок от журналистов, представляющих печатные и электронные СМИ. Как отметили организаторы, это почти вдвое больше, чем в прошлом году.
https://ria.ru/20230911/infotsentr-1895535922.html
https://ria.ru/20230825/vr-proekty-1892074033.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/13/1897351383_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_7643bf62eac07b4a3ba966f848d5a1d5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новости агентства, россия, союз журналистов россии, риа новости
Новости агентства, Россия, Союз журналистов России, РИА Новости

Авторы подкаста РИА Новости победили в конкурсе СЖР

© РИА НовостиФорум "Вся Россия –2023" в Сочи
Форум Вся Россия –2023 в Сочи - РИА Новости, 1920, 19.09.2023
© РИА Новости
Форум "Вся Россия –2023" в Сочи
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 сен – РИА Новости. Авторы подкаста РИА Новости "Освобождение" Артем Буфтяк и Артур Арушанян стали победителями конкурса Союза журналистов России. Они удостоены премии за "Лучшее журналистское произведение 2023 года".
Подкаст "Освобождение" повествует об истории деоккупации юго-запада Советского Союза от немецко-фашистских захватчиков, в ходе которой произошел один из главных поворотных моментов в Великой Отечественной войне. Звуковое оформление эпизодов полностью погружает слушателей в события 1943 года. Подкаст – часть мультимедийного проекта "Освобождение", реализованного при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова проводит в информационном центре ЦИК России - РИА Новости, 1920, 11.09.2023
Памфилова поблагодарила медиагруппу "Россия сегодня" за инфоцентр
11 сентября, 12:31
Еще один журналист РИА Новости, Руслан Жигалов, стал дипломантом конкурса. Он отмечен за эпизод "Шумовые эксперименты, подпольные клубы и Булгаков: 100 лет русского джаза" подкаста о незаурядных людях и событиях "Истории.doc".
Награждение победителей состоялось на форуме "Вся Россия –2023", который проходит в Сочи с 18 по 24 сентября.
На конкурс СЖР было принято 356 заявок от журналистов, представляющих печатные и электронные СМИ. Как отметили организаторы, это почти вдвое больше, чем в прошлом году.
VR-проекты РИА Новости представлены на форуме Город безграничных возможностей - РИА Новости, 1920, 25.08.2023
РИА Новости показали VR-проекты на форуме "Город безграничных возможностей"
25 августа, 10:00
 
Новости агентстваРоссияСоюз журналистов РоссииРИА Новости
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала