https://ria.ru/20230919/klescheevka-1897203713.html

Минобороны сообщило об огромных потерях ВСУ в Клещеевке

Минобороны сообщило об огромных потерях ВСУ в Клещеевке - РИА Новости, 19.09.2023

Минобороны сообщило об огромных потерях ВСУ в Клещеевке

Украинские войска несут огромные потери в Клещеевке, сообщило Минобороны РФ и показало видео с телами уничтоженных солдат на улицах этого населенного пункта... РИА Новости, 19.09.2023

2023-09-19T12:46

2023-09-19T12:46

2023-09-19T12:47

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

донецкая народная республика

клещеевка

вооруженные силы украины

украина

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 19 сен – РИА Новости. Украинские войска несут огромные потери в Клещеевке, сообщило Минобороны РФ и показало видео с телами уничтоженных солдат на улицах этого населенного пункта ДНР. "Результаты активных действий российских военнослужащих в Клещеевке и огромные потери украинских боевиков на улицах и в зданиях посёлка", - сказано в описании к видео. Российские войска на донецком направлении отразили 6 атак, в том числе в районе Клещеевки, ВСУ потеряли до 255 военнослужащих сообщало в своей сводке накануне Минобороны РФ. Сегодня врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что Клещеевка в пригороде Артемовска находится в серой зоне, украинские войска пытаются там закрепиться, но им это не удается.

https://ria.ru/20230919/spetsoperatsiya-1897119291.html

россия

донецкая народная республика

клещеевка

украина

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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Кирилл Волков

безопасность, россия, донецкая народная республика, клещеевка, вооруженные силы украины, украина, ситуация в днр и лнр