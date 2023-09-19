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Минобороны сообщило об огромных потерях ВСУ в Клещеевке - РИА Новости, 19.09.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:46 19.09.2023 (обновлено: 12:47 19.09.2023)
https://ria.ru/20230919/klescheevka-1897203713.html
Минобороны сообщило об огромных потерях ВСУ в Клещеевке
Минобороны сообщило об огромных потерях ВСУ в Клещеевке - РИА Новости, 19.09.2023
Минобороны сообщило об огромных потерях ВСУ в Клещеевке
Украинские войска несут огромные потери в Клещеевке, сообщило Минобороны РФ и показало видео с телами уничтоженных солдат на улицах этого населенного пункта... РИА Новости, 19.09.2023
2023-09-19T12:46
2023-09-19T12:47
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
донецкая народная республика
клещеевка
вооруженные силы украины
украина
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 19 сен – РИА Новости. Украинские войска несут огромные потери в Клещеевке, сообщило Минобороны РФ и показало видео с телами уничтоженных солдат на улицах этого населенного пункта ДНР. "Результаты активных действий российских военнослужащих в Клещеевке и огромные потери украинских боевиков на улицах и в зданиях посёлка", - сказано в описании к видео. Российские войска на донецком направлении отразили 6 атак, в том числе в районе Клещеевки, ВСУ потеряли до 255 военнослужащих сообщало в своей сводке накануне Минобороны РФ. Сегодня врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что Клещеевка в пригороде Артемовска находится в серой зоне, украинские войска пытаются там закрепиться, но им это не удается.
https://ria.ru/20230919/spetsoperatsiya-1897119291.html
россия
донецкая народная республика
клещеевка
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безопасность, россия, донецкая народная республика, клещеевка, вооруженные силы украины, украина, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Донецкая Народная Республика, Клещеевка, Вооруженные силы Украины, Украина, Ситуация в ДНР и ЛНР
Минобороны сообщило об огромных потерях ВСУ в Клещеевке

Минобороны показало видео с телами украинских солдат на улицах Клещеевки

© AP Photo / Boghdan KutiepovВоенные медики укладывают тела убитых украинских солдат в пластиковые пакеты
Военные медики укладывают тела убитых украинских солдат в пластиковые пакеты - РИА Новости, 1920, 19.09.2023
© AP Photo / Boghdan Kutiepov
Военные медики укладывают тела убитых украинских солдат в пластиковые пакеты. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 сен – РИА Новости. Украинские войска несут огромные потери в Клещеевке, сообщило Минобороны РФ и показало видео с телами уничтоженных солдат на улицах этого населенного пункта ДНР.
"Результаты активных действий российских военнослужащих в Клещеевке и огромные потери украинских боевиков на улицах и в зданиях посёлка", - сказано в описании к видео.
Российские войска на донецком направлении отразили 6 атак, в том числе в районе Клещеевки, ВСУ потеряли до 255 военнослужащих сообщало в своей сводке накануне Минобороны РФ.
Сегодня врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что Клещеевка в пригороде Артемовска находится в серой зоне, украинские войска пытаются там закрепиться, но им это не удается.
ВСУ - РИА Новости, 1920, 19.09.2023
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияДонецкая Народная РеспубликаКлещеевкаВооруженные силы УкраиныУкраинаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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