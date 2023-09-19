https://ria.ru/20230919/klescheevka-1897203713.html
Минобороны сообщило об огромных потерях ВСУ в Клещеевке
Минобороны сообщило об огромных потерях ВСУ в Клещеевке - РИА Новости, 19.09.2023
Минобороны сообщило об огромных потерях ВСУ в Клещеевке
Украинские войска несут огромные потери в Клещеевке, сообщило Минобороны РФ и показало видео с телами уничтоженных солдат на улицах этого населенного пункта... РИА Новости, 19.09.2023
2023-09-19T12:46
2023-09-19T12:46
2023-09-19T12:47
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
донецкая народная республика
клещеевка
вооруженные силы украины
украина
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 19 сен – РИА Новости. Украинские войска несут огромные потери в Клещеевке, сообщило Минобороны РФ и показало видео с телами уничтоженных солдат на улицах этого населенного пункта ДНР. "Результаты активных действий российских военнослужащих в Клещеевке и огромные потери украинских боевиков на улицах и в зданиях посёлка", - сказано в описании к видео. Российские войска на донецком направлении отразили 6 атак, в том числе в районе Клещеевки, ВСУ потеряли до 255 военнослужащих сообщало в своей сводке накануне Минобороны РФ. Сегодня врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что Клещеевка в пригороде Артемовска находится в серой зоне, украинские войска пытаются там закрепиться, но им это не удается.
https://ria.ru/20230919/spetsoperatsiya-1897119291.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Минобороны сообщило об огромных потерях ВСУ в Клещеевке
Минобороны показало видео с телами украинских солдат на улицах Клещеевки