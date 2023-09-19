https://ria.ru/20230919/kitay-1897230099.html

Китай с 20 по 22 сентября проведет учения в Южно-Китайском море

Китай с 20 по 22 сентября проведет учения в Южно-Китайском море - РИА Новости, 19.09.2023

Китай с 20 по 22 сентября проведет учения в Южно-Китайском море

Китай с 20 по 22 сентября проведет военные учения в Южно-Китайском море, следует из заявления управления КНР по обеспечению безопасности на море. РИА Новости, 19.09.2023

2023-09-19T13:37

2023-09-19T13:37

2023-09-19T13:37

в мире

китай

южно-китайское море

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ПЕКИН, 19 сен - РИА Новости. Китай с 20 по 22 сентября проведет военные учения в Южно-Китайском море, следует из заявления управления КНР по обеспечению безопасности на море. Учения пройдут с 8.30 (3.30 мск) 20 сентября до 17.00 (12.00 мск) 22 сентября в Южно-Китайском море. Ведомство указало координаты района проведения учений, вход в который на период маневров запрещен.

https://ria.ru/20230918/politika-1897068115.html

китай

южно-китайское море

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в мире, китай, южно-китайское море