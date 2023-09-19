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Китай с 20 по 22 сентября проведет учения в Южно-Китайском море - РИА Новости, 19.09.2023
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13:37 19.09.2023
https://ria.ru/20230919/kitay-1897230099.html
Китай с 20 по 22 сентября проведет учения в Южно-Китайском море
Китай с 20 по 22 сентября проведет учения в Южно-Китайском море - РИА Новости, 19.09.2023
Китай с 20 по 22 сентября проведет учения в Южно-Китайском море
Китай с 20 по 22 сентября проведет военные учения в Южно-Китайском море, следует из заявления управления КНР по обеспечению безопасности на море. РИА Новости, 19.09.2023
2023-09-19T13:37
2023-09-19T13:37
в мире
китай
южно-китайское море
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ПЕКИН, 19 сен - РИА Новости. Китай с 20 по 22 сентября проведет военные учения в Южно-Китайском море, следует из заявления управления КНР по обеспечению безопасности на море. Учения пройдут с 8.30 (3.30 мск) 20 сентября до 17.00 (12.00 мск) 22 сентября в Южно-Китайском море. Ведомство указало координаты района проведения учений, вход в который на период маневров запрещен.
https://ria.ru/20230918/politika-1897068115.html
китай
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в мире, китай, южно-китайское море
В мире, Китай, Южно-Китайское море
Китай с 20 по 22 сентября проведет учения в Южно-Китайском море

КНР проведет учения в Южно-Китайском море 20-22 сентября

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкКитайские военные
Китайские военные - РИА Новости, 1920, 19.09.2023
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Китайские военные. Архивное фото
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ПЕКИН, 19 сен - РИА Новости. Китай с 20 по 22 сентября проведет военные учения в Южно-Китайском море, следует из заявления управления КНР по обеспечению безопасности на море.
Учения пройдут с 8.30 (3.30 мск) 20 сентября до 17.00 (12.00 мск) 22 сентября в Южно-Китайском море.
Ведомство указало координаты района проведения учений, вход в который на период маневров запрещен.
Глава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК Компартии Китая Ван И во время встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Москве. 19 сентября 2023 - РИА Новости, 1920, 18.09.2023
МИД Китая: Россия и КНР несут ответственность за стабильность в мире
18 сентября, 19:14
 
В миреКитайЮжно-Китайское море
 
 
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