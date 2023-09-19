https://ria.ru/20230919/istoriya-1897107805.html

"История подходит к концу". На Западе раскрыли ужасающую правду об Украине

"История подходит к концу". На Западе раскрыли ужасающую правду об Украине - РИА Новости, 19.09.2023

"История подходит к концу". На Западе раскрыли ужасающую правду об Украине

НАТО совершила необдуманный поступок, вынудив Украину начать конфликт. К такому мнению пришла обозреватель Rebelión Мария Мерседес Бланко Рейес. РИА Новости, 19.09.2023

2023-09-19T01:15

2023-09-19T01:15

2023-09-19T01:15

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МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. НАТО совершила необдуманный поступок, вынудив Украину начать конфликт. К такому мнению пришла обозреватель Rebelión Мария Мерседес Бланко Рейес."Конфликт на Украине убедительно показал, что НАТО не способна защитить даже собственную территорию. <…> Киев продолжает слабеть, и история с Украиной подходит к концу", — написала она.Как отметила журналистка, украинский конфликт привел к истощению арсеналов и запасов Североатлантического альянса."Для НАТО это не сулит ничего хорошего. Дело в том, что Украина изначально не имела достаточных военно-воздушных сил и в принципе не должна была участвовать в боевых действиях, но НАТО, особенно США, подвели ее к этому вооруженному конфликту", — подчеркнула обозреватель.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Киеву. Глава МИД Сергей Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20230919/zelenskiy-1897106068.html

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украина

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

украина, сша, в мире, нато