"История подходит к концу". На Западе раскрыли ужасающую правду об Украине
Rebelión: решение помогать Украине стало большой ошибкой для НАТО
© AP Photo / Kirsty WigglesworthУкраинские военнослужащие во время тренировки на военной базе
© AP Photo / Kirsty Wigglesworth
Украинские военнослужащие во время тренировки на военной базе. Архивное фото
МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. НАТО совершила необдуманный поступок, вынудив Украину начать конфликт. К такому мнению пришла обозреватель Rebelión Мария Мерседес Бланко Рейес.
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"Конфликт на Украине убедительно показал, что НАТО не способна защитить даже собственную территорию. <…> Киев продолжает слабеть, и история с Украиной подходит к концу", — написала она.
Как отметила журналистка, украинский конфликт привел к истощению арсеналов и запасов Североатлантического альянса.
"Для НАТО это не сулит ничего хорошего. Дело в том, что Украина изначально не имела достаточных военно-воздушных сил и в принципе не должна была участвовать в боевых действиях, но НАТО, особенно США, подвели ее к этому вооруженному конфликту", — подчеркнула обозреватель.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Киеву. Глава МИД Сергей Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
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