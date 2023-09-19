Рейтинг@Mail.ru
"История подходит к концу". На Западе раскрыли ужасающую правду об Украине - РИА Новости, 19.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:15 19.09.2023
https://ria.ru/20230919/istoriya-1897107805.html
"История подходит к концу". На Западе раскрыли ужасающую правду об Украине
"История подходит к концу". На Западе раскрыли ужасающую правду об Украине - РИА Новости, 19.09.2023
"История подходит к концу". На Западе раскрыли ужасающую правду об Украине
НАТО совершила необдуманный поступок, вынудив Украину начать конфликт. К такому мнению пришла обозреватель Rebelión Мария Мерседес Бланко Рейес. РИА Новости, 19.09.2023
2023-09-19T01:15
2023-09-19T01:15
украина
сша
в мире
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/04/1882228963_0:88:3072:1816_1920x0_80_0_0_e6936dc66239ec3a55d12733d78a9703.jpg
МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. НАТО совершила необдуманный поступок, вынудив Украину начать конфликт. К такому мнению пришла обозреватель Rebelión Мария Мерседес Бланко Рейес."Конфликт на Украине убедительно показал, что НАТО не способна защитить даже собственную территорию. &lt;…&gt; Киев продолжает слабеть, и история с Украиной подходит к концу", — написала она.Как отметила журналистка, украинский конфликт привел к истощению арсеналов и запасов Североатлантического альянса."Для НАТО это не сулит ничего хорошего. Дело в том, что Украина изначально не имела достаточных военно-воздушных сил и в принципе не должна была участвовать в боевых действиях, но НАТО, особенно США, подвели ее к этому вооруженному конфликту", — подчеркнула обозреватель.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Киеву. Глава МИД Сергей Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20230919/zelenskiy-1897106068.html
https://ria.ru/20230916/oruzhie-1896749680.html
украина
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Максим Горбачев
Максим Горбачев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/04/1882228963_302:0:3033:2048_1920x0_80_0_0_fe0729e9576b3c870ffaaa4b50be9906.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, сша, в мире, нато
Украина, США, В мире, НАТО
"История подходит к концу". На Западе раскрыли ужасающую правду об Украине

Rebelión: решение помогать Украине стало большой ошибкой для НАТО

© AP Photo / Kirsty WigglesworthУкраинские военнослужащие во время тренировки на военной базе
Украинские военнослужащие во время тренировки на военной базе - РИА Новости, 1920, 19.09.2023
© AP Photo / Kirsty Wigglesworth
Украинские военнослужащие во время тренировки на военной базе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. НАТО совершила необдуманный поступок, вынудив Украину начать конфликт. К такому мнению пришла обозреватель Rebelión Мария Мерседес Бланко Рейес.
«
"Конфликт на Украине убедительно показал, что НАТО не способна защитить даже собственную территорию. <…> Киев продолжает слабеть, и история с Украиной подходит к концу", — написала она.
Как отметила журналистка, украинский конфликт привел к истощению арсеналов и запасов Североатлантического альянса.
"Для НАТО это не сулит ничего хорошего. Дело в том, что Украина изначально не имела достаточных военно-воздушных сил и в принципе не должна была участвовать в боевых действиях, но НАТО, особенно США, подвели ее к этому вооруженному конфликту", — подчеркнула обозреватель.
Владимир Зеленский в Восточном зале Белого дома в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 19.09.2023
"Убирайся к черту". В Сети обрушились на Зеленского, приехавшего в США
00:24
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Киеву. Глава МИД Сергей Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
Погрузка военной помощи для Украины на авиабазе Довер, США - РИА Новости, 1920, 16.09.2023
НАТО признала, что запросы Украины по оружию превышают возможности альянса
16 сентября, 21:43
 
УкраинаСШАВ миреНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала