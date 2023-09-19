https://ria.ru/20230919/inoagenty-1897261736.html

Минюст предложил указывать в реестре иноагентов их псевдонимы

Минюст предложил указывать в реестре иноагентов их псевдонимы - РИА Новости, 19.09.2023

Минюст предложил указывать в реестре иноагентов их псевдонимы

Министерство юстиции России предлагает вносить в реестр иностранных агентов их псевдонимы, соответствующий проект ведомственного приказа опубликован на портале... РИА Новости, 19.09.2023

2023-09-19T15:07

2023-09-19T15:07

2023-09-19T15:07

общество

министерство юстиции рф (минюст россии)

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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Министерство юстиции России предлагает вносить в реестр иностранных агентов их псевдонимы, соответствующий проект ведомственного приказа опубликован на портале проектов нормативных правовых актов. "Дополнить подпунктом следующего содержания: "дата опубликования принятия решения о включении лица в реестр иностранных агентов"; подпункт "г" после слов "физического лица" дополнить словами "его псевдоним (при наличии)", - сообщается в документе. Кроме того, проект приказа предусматривает, что в реестр иноагентов попадут прежние фамилия, имя, отчество, если человек их менял. То же касается юрлиц, если менялось наименование. Минюст РФ предлагает внести соответствующие изменения в порядок ведения реестра иностранных агентов и размещения содержащихся в нем сведений на своем официальном сайте. Закон, регламентирующий деятельность и обязанности иностранных агентов, предусматривающий единый реестр для данной категории граждан и юрлиц, а также ответственности за нарушение, вступил в силу в России 1 декабря 2022 года. На Восточном экономическом форуме Владимир Путин заявил, что по закону об иноагентах есть много нюансов, он совершенствуется, в него вносятся коррективы, по решению суда можно изменить этот статус.

https://ria.ru/20230912/inoagenty-1895778756.html

https://ria.ru/20230823/inoagenty-1891590502.html

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общество, министерство юстиции рф (минюст россии)