https://ria.ru/20230919/indiya-1897116444.html

МИД Индии отверг обвинения в причастности к актам насилия в Канаде

МИД Индии отверг обвинения в причастности к актам насилия в Канаде - РИА Новости, 19.09.2023

МИД Индии отверг обвинения в причастности к актам насилия в Канаде

Министерство иностранных дел Индии назвало абсурдными обвинения Канады в причастности индийских властей к убийству лидера сикхской общины в канадской провинции... РИА Новости, 19.09.2023

2023-09-19T06:02

2023-09-19T06:02

2023-09-19T06:15

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НЬЮ-ДЕЛИ, 19 сен - РИА Новости. Министерство иностранных дел Индии назвало абсурдными обвинения Канады в причастности индийских властей к убийству лидера сикхской общины в канадской провинции Британская Колумбия."Мы видели и отвергаем заявление премьер-министра Канады в парламенте, а также заявление главы МИД страны. Обвинения правительства Индии в причастности к какому-либо акту насилия в Канаде абсурдны и мотивированы", - говорится в заявлении индийского дипведомства.По мнению МИД, такие обвинения направлены на то, чтобы "отвлечь внимание от террористов "Халистана" и экстремистов, которым было предоставлено убежище в Канаде и которые продолжают угрожать суверенитету и территориальной целостности Индии".Также МИД призвал правительство Канады принять эффективные правовые меры против всех "антииндийских элементов, действующих на ее территории".Ранее министр иностранных дел Канады Мелани Жоли сообщила, что Канада высылает из страны высокопоставленного индийского дипломата Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что правоохранители страны подозревают власти Индии в причастности к убийству лидера сикхской общины в Британской Колумбии Хардипа Сингха Нижара.Нижара застрелили на парковке храма в июне. Преступление совершили два человека в масках.

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в мире, индия, канада