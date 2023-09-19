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Областные гранты получат 30 лучших спортшкол Подмосковья - РИА Новости, 19.09.2023
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Новости Подмосковья
 
20:48 19.09.2023
https://ria.ru/20230919/granty-1897394974.html
Областные гранты получат 30 лучших спортшкол Подмосковья
Областные гранты получат 30 лучших спортшкол Подмосковья - РИА Новости, 19.09.2023
Областные гранты получат 30 лучших спортшкол Подмосковья
Тридцать лучших спортивных школ Подмосковья получат областные гранты на стимулирующие выплаты для тренеров и руководителей учреждений, сообщил губернатор... РИА Новости, 19.09.2023
2023-09-19T20:48
2023-09-19T20:48
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
андрей воробьев
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Тридцать лучших спортивных школ Подмосковья получат областные гранты на стимулирующие выплаты для тренеров и руководителей учреждений, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. "Чтобы поощрить сильные тренерские коллективы и талантливых специалистов, уже осенью тридцати лучшим спортивным школам региона выделим гранты, которые будут направлены на стимулирующие выплаты. В течение года ежемесячная прибавка для руководителей составит до 53 тысячи рублей, а для тренеров - до 10 тысяч", - отметил Воробьев, слова которого цитирует пресс-служба губернатора и правительства региона. По данным ведомства, субсидии получат спортшколы и школы олимпийского резерва с высоким уровнем достижений воспитанников по итогам прошлого года. Всего оценивалась работа 125 спортивных школ из 49 городских округов Подмосковья. В тридцати лучших развивается 61 вид спорта, в том числе 40 олимпийских.
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московская область (подмосковье), андрей воробьев
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Андрей Воробьев

Областные гранты получат 30 лучших спортшкол Подмосковья

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкДеньги
Деньги - РИА Новости, 1920, 19.09.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Тридцать лучших спортивных школ Подмосковья получат областные гранты на стимулирующие выплаты для тренеров и руководителей учреждений, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
"Чтобы поощрить сильные тренерские коллективы и талантливых специалистов, уже осенью тридцати лучшим спортивным школам региона выделим гранты, которые будут направлены на стимулирующие выплаты. В течение года ежемесячная прибавка для руководителей составит до 53 тысячи рублей, а для тренеров - до 10 тысяч", - отметил Воробьев, слова которого цитирует пресс-служба губернатора и правительства региона.
По данным ведомства, субсидии получат спортшколы и школы олимпийского резерва с высоким уровнем достижений воспитанников по итогам прошлого года. Всего оценивалась работа 125 спортивных школ из 49 городских округов Подмосковья. В тридцати лучших развивается 61 вид спорта, в том числе 40 олимпийских.
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Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Андрей Воробьев
 
 
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