"Ростех" досрочно поставил в войска гранатометы для штурмовиков
"Ростех" досрочно поставил в войска гранатометы ГМ-94 для штурмовиков
© РостехСолдат с гранатометом ГМ-94
© Ростех
Солдат с гранатометом ГМ-94
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. "Ростех" досрочно поставил в войска гранатометы для штурмовиков, сообщила госкорпорация на сайте.
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"Холдинг "Высокоточные комплексы" госкорпорации "Ростех" с опережением сроков поставил в войска гранатометы ГМ-94. Это оружие особенно востребовано у штурмовиков в зоне СВО, так как позволяет эффективно поражать противника за фортификационными сооружениями", - говорится в релизе.
Преимуществом разработки тульского "Конструкторским бюро приборостроения имени А.Г. Шипунова" является широкая номенклатура применяемых боеприпасов калибра 43 мм, в том числе осколочных и термобарических. Гранатомет обладает безопасным для стрелка радиусом взрыва снаряда до 5 метров и позволяет вести операции в условиях плотной городской застройки и в помещениях.
"Гранатометы ГМ-94 чрезвычайно востребованы в зоне проведения специальной военной операции, так как обладают прекрасной эргономикой, малым весом и несильной отдачей. Это особенно важно для военнослужащих, которые ведут бои с окопавшимся противником, практически лицом к лицу. Благодаря упорному и самоотверженному труду тульских оружейников новая партия отправилась в войска досрочно", − рассказал индустриальный директор комплекса вооружений "Ростеха" Бекхан Оздоев.
Вес ГМ-94 без боеприпаса составляет менее 5 кг, длина гранатомета - чуть больше 80 сантиметров с разложенным прикладом и менее 54 сантиметров – со сложенным.