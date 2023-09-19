https://ria.ru/20230919/granatomety-1897127457.html

"Ростех" досрочно поставил в войска гранатометы для штурмовиков

"Ростех" досрочно поставил в войска гранатометы для штурмовиков - РИА Новости, 19.09.2023

"Ростех" досрочно поставил в войска гранатометы для штурмовиков

"Ростех" досрочно поставил в войска гранатометы для штурмовиков, сообщила госкорпорация на сайте. РИА Новости, 19.09.2023

2023-09-19T09:27

2023-09-19T09:27

2023-09-19T09:27

безопасность

бекхан оздоев

ростех

россия

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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. "Ростех" досрочно поставил в войска гранатометы для штурмовиков, сообщила госкорпорация на сайте. "Холдинг "Высокоточные комплексы" госкорпорации "Ростех" с опережением сроков поставил в войска гранатометы ГМ-94. Это оружие особенно востребовано у штурмовиков в зоне СВО, так как позволяет эффективно поражать противника за фортификационными сооружениями", - говорится в релизе. Преимуществом разработки тульского "Конструкторским бюро приборостроения имени А.Г. Шипунова" является широкая номенклатура применяемых боеприпасов калибра 43 мм, в том числе осколочных и термобарических. Гранатомет обладает безопасным для стрелка радиусом взрыва снаряда до 5 метров и позволяет вести операции в условиях плотной городской застройки и в помещениях. "Гранатометы ГМ-94 чрезвычайно востребованы в зоне проведения специальной военной операции, так как обладают прекрасной эргономикой, малым весом и несильной отдачей. Это особенно важно для военнослужащих, которые ведут бои с окопавшимся противником, практически лицом к лицу. Благодаря упорному и самоотверженному труду тульских оружейников новая партия отправилась в войска досрочно", − рассказал индустриальный директор комплекса вооружений "Ростеха" Бекхан Оздоев. Вес ГМ-94 без боеприпаса составляет менее 5 кг, длина гранатомета - чуть больше 80 сантиметров с разложенным прикладом и менее 54 сантиметров – со сложенным.

https://ria.ru/20230919/snaryady-1897121338.html

https://ria.ru/20230817/gibka-1890524643.html

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безопасность, бекхан оздоев, ростех, россия