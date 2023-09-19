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Калужская область получит 61 млн рублей на возведение модульных гостиниц
Калужская область получит 61 млн рублей на возведение модульных гостиниц - РИА Новости, 19.09.2023
Калужская область получит 61 млн рублей на возведение модульных гостиниц
Калужская область получит из федерального бюджета дополнительно более 61 миллиона рублей на создание модульных некапитальных средств размещения, сообщает... РИА Новости, 19.09.2023
2023-09-19T17:34
2023-09-19T17:34
2023-09-19T17:34
калужская область
владислав шапша
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КАЛУГА, 19 сен – РИА Новости. Калужская область получит из федерального бюджета дополнительно более 61 миллиона рублей на создание модульных некапитальных средств размещения, сообщает правительство региона. По данным областного правительства, в рамках национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства" правительством Российской Федерации принято решение продолжить программу по субсидированию строительства модульных отелей. "Так, Калужская область в 2023-2024 годах дополнительно получит из федерального бюджета более 61 миллиона рублей на создание еще 48 номеров в модульных некапитальных средствах размещения по заявкам, направленным ранее в рамках весеннего отбора", - говорится в сообщении. Отмечается, что ранее губернатор Владислав Шапша поставил задачу активизировать развитие туристической отрасли региона. "Успехи есть – инвесторами будет введен в эксплуатацию 461 номер в модульных некапитальных средствах размещения на территории Калужской области", - информирует областное правительство. В июне правительство Калужской области сообщало, что министерство экономического развития РФ подвело итоги конкурса инвестиционных проектов по созданию модульных некапитальных средств размещения. Калужская область представила на конкурс 14 заявок с общей суммой запрашиваемой федеральной субсидии более 500 миллионов рублей, и все заявки региона были одобрены в полном объеме.
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владислав шапша
Калужская область, Владислав Шапша
Калужская область получит 61 млн рублей на возведение модульных гостиниц
Калужская область получит 61 миллион рублей на возведение модульных гостиниц
КАЛУГА, 19 сен – РИА Новости. Калужская область получит из федерального бюджета дополнительно более 61 миллиона рублей на создание модульных некапитальных средств размещения, сообщает правительство региона.
По данным областного правительства, в рамках национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства" правительством Российской Федерации принято решение продолжить программу по субсидированию строительства модульных отелей.
«
"Так, Калужская область в 2023-2024 годах дополнительно получит из федерального бюджета более 61 миллиона рублей на создание еще 48 номеров в модульных некапитальных средствах размещения по заявкам, направленным ранее в рамках весеннего отбора", - говорится в сообщении.
Отмечается, что ранее губернатор Владислав Шапша
поставил задачу активизировать развитие туристической отрасли региона.
"Успехи есть – инвесторами будет введен в эксплуатацию 461 номер в модульных некапитальных средствах размещения на территории Калужской области", - информирует областное правительство.
В июне правительство Калужской области сообщало, что министерство экономического развития РФ
подвело итоги конкурса инвестиционных проектов по созданию модульных некапитальных средств размещения. Калужская область представила на конкурс 14 заявок с общей суммой запрашиваемой федеральной субсидии более 500 миллионов рублей, и все заявки региона были одобрены в полном объеме.
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