https://ria.ru/20230919/gosduma-1897232089.html

Володин назвал реализацию послания Путина приоритетом Госдумы на осень

Володин назвал реализацию послания Путина приоритетом Госдумы на осень - РИА Новости, 19.09.2023

Володин назвал реализацию послания Путина приоритетом Госдумы на осень

Приоритетом Госдумы на осеннюю сессию станет реализация послания Владимира Путина Федеральному собранию, сообщил на пленарном заседании спикер нижней палаты... РИА Новости, 19.09.2023

2023-09-19T13:42

2023-09-19T13:42

2023-09-19T16:01

политика

россия

вячеслав володин

владимир путин

госдума рф

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МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Приоритетом Госдумы на осеннюю сессию станет реализация послания Владимира Путина Федеральному собранию, сообщил на пленарном заседании спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин."Коллеги, еще об одном приоритете хотел бы сказать, чем мы будем заниматься с вами <…> реализацией послания президента. План законодательного обеспечения выполнен практически на 82 процента, 62 пункта из 76", — отметил председатель Госдумы.По его словам, парламентарии приняли 59 законов, на рассмотрении остается всего шесть."Просьба профильным комитетам обеспечить эту работу, для себя определить также как приоритет. И конечно, постараться сделать все для того, чтобы мы с вами, со своей стороны, сделали все необходимое для законодательного обеспечения реализации послания", — заявил Володин.Владимир Путин выступил с посланием Федеральному собранию в конце февраля. Глава государства предложил несколько инициатив, направленных на поддержку участников спецоперации и их семей, помощь новым регионам и модернизацию армии.Кроме того, президент уделил внимание вопросам развития российской экономики, строительства и инфраструктуры, образования, социальной сферы и защиты населения.

https://ria.ru/20230228/putin-1854738850.html

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Кирилл Волков

политика, россия, вячеслав володин, владимир путин, госдума рф