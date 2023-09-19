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Володин назвал реализацию послания Путина приоритетом Госдумы на осень - РИА Новости, 19.09.2023
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13:42 19.09.2023 (обновлено: 16:01 19.09.2023)
https://ria.ru/20230919/gosduma-1897232089.html
Володин назвал реализацию послания Путина приоритетом Госдумы на осень
Володин назвал реализацию послания Путина приоритетом Госдумы на осень - РИА Новости, 19.09.2023
Володин назвал реализацию послания Путина приоритетом Госдумы на осень
Приоритетом Госдумы на осеннюю сессию станет реализация послания Владимира Путина Федеральному собранию, сообщил на пленарном заседании спикер нижней палаты... РИА Новости, 19.09.2023
2023-09-19T13:42
2023-09-19T16:01
политика
россия
вячеслав володин
владимир путин
госдума рф
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МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Приоритетом Госдумы на осеннюю сессию станет реализация послания Владимира Путина Федеральному собранию, сообщил на пленарном заседании спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин."Коллеги, еще об одном приоритете хотел бы сказать, чем мы будем заниматься с вами &lt;…&gt; реализацией послания президента. План законодательного обеспечения выполнен практически на 82 процента, 62 пункта из 76", — отметил председатель Госдумы.По его словам, парламентарии приняли 59 законов, на рассмотрении остается всего шесть."Просьба профильным комитетам обеспечить эту работу, для себя определить также как приоритет. И конечно, постараться сделать все для того, чтобы мы с вами, со своей стороны, сделали все необходимое для законодательного обеспечения реализации послания", — заявил Володин.Владимир Путин выступил с посланием Федеральному собранию в конце февраля. Глава государства предложил несколько инициатив, направленных на поддержку участников спецоперации и их семей, помощь новым регионам и модернизацию армии.Кроме того, президент уделил внимание вопросам развития российской экономики, строительства и инфраструктуры, образования, социальной сферы и защиты населения.
https://ria.ru/20230228/putin-1854738850.html
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политика, россия, вячеслав володин, владимир путин, госдума рф
Политика, Россия, Вячеслав Володин, Владимир Путин, Госдума РФ
Володин назвал реализацию послания Путина приоритетом Госдумы на осень

Володин: приоритетом Госдумы на осеннюю сессию станет реализация послания Путина

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкУчастники ежегодного послания Владимира Путина Федеральному собранию в Гостином Дворе
Участники ежегодного послания Владимира Путина Федеральному собранию в Гостином Дворе - РИА Новости, 1920, 19.09.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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Участники ежегодного послания Владимира Путина Федеральному собранию в Гостином Дворе. Архивное фото
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МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Приоритетом Госдумы на осеннюю сессию станет реализация послания Владимира Путина Федеральному собранию, сообщил на пленарном заседании спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.
«
"Коллеги, еще об одном приоритете хотел бы сказать, чем мы будем заниматься с вами <…> реализацией послания президента. План законодательного обеспечения выполнен практически на 82 процента, 62 пункта из 76", — отметил председатель Госдумы.
По его словам, парламентарии приняли 59 законов, на рассмотрении остается всего шесть.
"Просьба профильным комитетам обеспечить эту работу, для себя определить также как приоритет. И конечно, постараться сделать все для того, чтобы мы с вами, со своей стороны, сделали все необходимое для законодательного обеспечения реализации послания", — заявил Володин.
Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному собранию - РИА Новости, 1920, 28.02.2023
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Владимир Путин выступил с посланием Федеральному собранию в конце февраля. Глава государства предложил несколько инициатив, направленных на поддержку участников спецоперации и их семей, помощь новым регионам и модернизацию армии.
Кроме того, президент уделил внимание вопросам развития российской экономики, строительства и инфраструктуры, образования, социальной сферы и защиты населения.
 
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